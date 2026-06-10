Se estrena el documental que relata la historia detrás de la primera gran hazaña Celeste

Este jueves 11 de junio se estrena en cines La primera estrella, que reconstruye la conquista olímpica de 1924. A través de imágenes inéditas, testimonios y un recorrido actual guiado por el actor César Troncoso, los realizadores de Maracaná y Mundialito, Guzmán García y Sebastián Bednarik, se propusieron rescatar en este documental la historia detrás del hito que marcó para siempre la identidad del fútbol uruguayo.
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César Troncoso guía desde la actualidad el recorrido histórico de La primera estrella.
En 1924 la Selección uruguaya viajó a los Juegos Olímpicos de París como un equipo desconocido. Pero el 9 de junio se enfrentó a Suiza en la gran final disputada en el Estadio de Colombes (París) y ganó 3 a 0. Este triunfo dio origen a la primera estrella, la primera gran hazaña celeste. El documental repasa la historia de esta selección, que se consagró campeona del mundo al ganar la medalla de oro y volvió convertida en leyenda
Declarada de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura, la película cuenta con la participación de Aldo Mazzucchelli, Gerardo Bassorelli, Rafael Bayce, Gerardo Caetano, Jorge Chagas, Carlos Demasi, Javier De León, Alfredo Etchandy, Facundo Ponce De León, Luis Prats, Silvia Pérez, Eduardo Rivas, Mario Romano, J. C. Scelza y Juan Pablo Taborda.
LPE - Still 3
Después de su estreno en cines, la película continuará su recorrido con una gira de cine itinerante por localidades de Rocha, Tacuarembó, Lavalleja, Canelones y Maldonado. Más adelante, Canal 5 emitirá una versión especialmente adaptada para televisión.
Pero, la versión que se verá en el cine incorpora un epílogo que recorre y explica el camino desde la primera hasta la cuarta estrella.