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    ¿Quién será el campéon del Mundial? 16 personajes se arriesgan con este y otros pronósticos futboleros

    Referentes de distintos ámbitos comparten sus opiniones a días del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá

    Copa del Mundo 2026
    Búsqueda | Santiago Perroni
    Por Santiago Perroni
    Editor de Galería

    En Uruguay hay una escena que se vuelve inevitable cada vez que llega una Copa del Mundo: todos opinan, analizan, arman equipos, cuestionan convocatorias y hasta se animan a pronosticar lo que va a pasar. El fútbol invade conversaciones, sobremesas y grupos de WhatsApp con una intensidad difícil de comparar.

    Con esa excusa, Galería convocó a artistas, políticos, chefs, periodistas y referentes de distintos ámbitos a compartir sus predicciones, candidatos y apuestas para este Mundial.

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    En 2022, Matilde Antía, Fermín Solana y Diego Ruete acertaron al campeón, mientras que Liliam Kechichian anticipó que Lionel Messi sería Balón de Oro. Lo que nadie imaginó fue que Uruguay quedaría afuera en la fase de grupos. Ahora, nuevas voces vuelven a jugar. ¿Alguno acertará?

    Gustavo Rey (comunicador)

    Gustavo Rey (ph Oceano)

    • Campeón: Francia
    • Equipo revelación: Japón
    • Equipo decepción: México
    • Mejor jugador: Kylian Mbappé (Francia)
    • Jugador decepción: -
    • Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Pasa primera fase y luego se despide
    • Figura celeste: Federico Valverde
    • El Mundial será recordado por… Muchos pero muchos partidos. ¡Y varios muy malos!

    Carolina Sur (economista)

    Carolina Sur MR

    • Campeón: Brasil
    • Equipo revelación: Japón
    • Equipo decepción: Alemania
    • Mejor jugador: Lamine Yamal (España)
    • Jugador decepción: Harry Kane (Inglaterra)
    • Goleador: Vinícius Júnior (Brasil)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Cuartos de final
    • Figura celeste: Federico Valverde
    • El Mundial será recordado por… La copa de Neymar

    Roberto Musso (músico)

    Roberto Musso AE

    • Campeón: Francia
    • Equipo revelación: Senegal
    • Equipo decepción: Inglaterra
    • Mejor jugador: Erling Haaland (Noruega)
    • Jugador decepción: -
    • Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Dieciseisavos de final
    • Figura celeste: Federico Valverde
    • El Mundial será recordado por… La cantidad de partidos con goleadas

    Laura Raffo (directora de Antel)

    Laura Raffo 1

    • Campeón: Uruguay (la garra charrúa siempre primero)
    • Equipo revelación: Japón
    • Equipo decepción: España
    • Mejor jugador: Darwin Núñez
    • Jugador decepción: Lamine Yamal (España)
    • Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Campeón, qué no ni no
    • Figura celeste: Federico Valverde
    • El Mundial será recordado por… El gol de la Pantera Darwin Núñez en los descuentos para ir a la final

    Gustaf (humorista)

    Gustaf AE

    • Campeón: Disneylandia, será mágico de local
    • Equipo revelación: Lilliput, a pesar de no tener juego aéreo juega muy bien por abajo
    • Equipo decepción: Narnia, poca movilidad (como un ropero)
    • Mejor jugador: Ratón Mickey, va a estar muy animado
    • Jugador decepción: Yo. Solo llegué a jugar hasta la reserva de Fénix
    • Goleador: Oliver Atom, acostumbrado a jugar en canchas kilométricas
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? A no ser que nos hayamos expandido sin avisar, el Uruguay siempre llega desde el océano Atlántico hasta el río Uruguay y la frontera seca con Brasil
    • Figura celeste: Mi preferida: el cometa Halley
    • El Mundial será recordado por… Las pausas de hidratación con tequila cuando se juegue del lado mexicano

    Daniel Supervielle (artista plástico y periodista)

    Daniel Supervielle

    • Campeón: Brasil
    • Equipo revelación: Noruega
    • Equipo decepción: Francia
    • Mejor jugador: Jamal Musiala (Alemania)
    • Jugador decepción: Kylian Mbappé (Francia)
    • Goleador: Igor Thiago (Brasil)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Semifinales (ojalá salga campeón)
    • Figura celeste: Darwin Núñez
    • El Mundial será recordado por… Ser “el Mundial de Trump y la Guerra en Irán”

    Frank Lampariello (músico)

    Frank Lampariello AE

    • Campeón: Portugal
    • Equipo revelación: Colombia
    • Equipo decepción: Uruguay (ojalá me equivoque)
    • Mejor jugador: Luis Díaz (Colombia)
    • Jugador decepción: Lionel Messi (Argentina)
    • Goleador: Harry Kane (Inglaterra)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Pasa la fase y queda eliminado (nuevamente, ojalá me equivoque)
    • Figura celeste: Fernando Muslera
    • El Mundial será recordado por… Cómo la FIFA terminó de embolar algo a lo que aún le quedaba un poco de dignidad deportiva, transformándolo en un gran espectáculo extrafutbolístico para meter más sponsors

    Fata Delgado (músico)

    Fata Delgado (1)

    • Campeón: Uruguay
    • Equipo revelación: Noruega
    • Equipo decepción: Inglaterra
    • Mejor jugador: Giorgian de Arrascaeta
    • Jugador decepción: Ousmane Dembélé (Francia)
    • Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Final
    • Figura celeste: Giorgian de Arrascaeta
    • El Mundial será recordado por… Salir campeones otra vez. ¡Optimismo a full!

    Maximiliano de la Cruz (actor y humorista)

    Maxi de la Cruz

    • Campeón: Argentina
    • Equipo revelación: Marruecos
    • Equipo decepción: Inglaterra
    • Mejor jugador: Kylian Mbappé (Francia)
    • Jugador decepción: Jude Bellingham (Inglaterra)
    • Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Semifinales
    • Figura celeste: Federico Valverde
    • El Mundial será recordado por… El protagonismo de las selecciones sudamericanas

    Bernardo Wolloch (periodista)

    Wolloch

    • Campeón: Francia
    • Equipo revelación: Paraguay
    • Equipo decepción: Brasil
    • Mejor jugador: Jude Bellingham (Inglaterra)
    • Jugador decepción: Neymar Jr. (Brasil)
    • Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Dieciseisavos de final
    • Figura celeste: Federico Valverde
    • El Mundial será recordado por… Largo y poco competitivo.

    Irene del Ponte (pastelera)

    Irene del Ponte

    • Campeón: Francia
    • Equipo revelación: Colombia
    • Equipo decepción: España
    • Mejor jugador: Kylian Mbappé (Francia)
    • Jugador decepción: Lamine Yamal (España)
    • Goleador: Lionel Messi (Argentina)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Cuartos de final
    • Figura celeste: Manuel Ugarte
    • El Mundial será recordado por… Los shows y la estética “eventera” de Estados Unidos

    Carolina Anastasiadis (comunicadora)

    Carolina Anastasiadis (Fundacion Celeste)

    • Campeón: Francia
    • Equipo revelación: Ecuador
    • Equipo decepción: Bélgica
    • Mejor jugador: Ousmane Dembélé (Francia)
    • Jugador decepción: Vinícius Júnior (Brasil)
    • Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Cuartos de final
    • Figura celeste: Federico Valverde
    • El Mundial será recordado por… Neymar Jr. y Carlo Ancelotti

    Paula Scorza (periodista)

    Paula Scorza AE

    • Campeón: Francia
    • Equipo revelación: Costa de Marfil
    • Equipo decepción: Países Bajos
    • Mejor jugador: Lamine Yamal (España)
    • Jugador decepción: Neymar Jr. (Brasil)
    • Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
    • ¿Hasta dónde llega Uruguay? Octavos de final
    • Figura celeste: Federico Valverde
    • El Mundial será recordado por… Algún dicho o hecho protagonizado por Donald Trump

    Orlando Dovat (empresario)

    Orlando Dovat MR

    1. Campeón: España
    2. Equipo revelación: Uruguay
    3. Equipo decepción: Brasil
    4. Mejor jugador: Lamine Yamal (España)
    5. Jugador decepción: Neymar Jr. o Vinícius Júnior (Brasil)
    6. Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
    7. ¿Hasta dónde llega Uruguay? Semifinales
    8. Figura celeste: Federico Valverde
    9. El Mundial será recordado por… El Mundial en que la nueva generación terminó de desplazar a la anterior, y en que Uruguay volvió a demostrar que no necesita ser grande en el mapa para ser enorme en una cancha

    Fernando Montero (acupunturista)

    Fernando Montero

    1. Campeón: Francia
    2. Equipo revelación: Dinamarca o Marruecos
    3. Equipo decepción: Inglaterra
    4. Mejor jugador: Kylian Mbappé (Francia)
    5. Jugador decepción: Neymar Jr. (Brasil)
    6. Goleador: Erling Haaland (Noruega)
    7. ¿Hasta dónde llega Uruguay? Si se alinean los planetas, hasta cuartos de final.
    8. Figura celeste: Federico Valverde, porque siempre tira para adelante
    9. El Mundial será recordado por… Por la pasión de la gente y alguna que otra sorpresa

    Mario Bergara (intendente de Montevideo)

    Mario Bergara

    • Campeón: Francia
    • Equipo revelación: Senegal
    • Equipo decepción: Inglaterra
    • Mejor jugador: Raphinha (Brasil)
    • Jugador decepción: Jude Bellingham (Inglaterra)
    • Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
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