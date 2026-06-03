¿Quién será el campéon del Mundial? 16 personajes se arriesgan con este y otros pronósticos futboleros

En Uruguay hay una escena que se vuelve inevitable cada vez que llega una Copa del Mundo: todos opinan, analizan, arman equipos, cuestionan convocatorias y hasta se animan a pronosticar lo que va a pasar. El fútbol invade conversaciones, sobremesas y grupos de WhatsApp con una intensidad difícil de comparar.
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En 2022, Matilde Antía, Fermín Solana y Diego Ruete acertaron al campeón, mientras que Liliam Kechichian anticipó que Lionel Messi sería Balón de Oro. Lo que nadie imaginó fue que Uruguay quedaría afuera en la fase de grupos. Ahora, nuevas voces vuelven a jugar. ¿Alguno acertará?
Gustavo Rey (comunicador)
Gustavo Rey (ph Oceano)
Campeón: Francia
Equipo revelación: Japón
Equipo decepción: México
Mejor jugador: Kylian Mbappé (Francia)
Jugador decepción: -
Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Pasa primera fase y luego se despide
Figura celeste: Federico Valverde
El Mundial será recordado por… Muchos pero muchos partidos. ¡Y varios muy malos!
Carolina Sur (economista)
Carolina Sur MR
Campeón: Brasil
Equipo revelación: Japón
Equipo decepción: Alemania
Mejor jugador: Lamine Yamal (España)
Jugador decepción: Harry Kane (Inglaterra)
Goleador: Vinícius Júnior (Brasil)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Cuartos de final
Figura celeste: Federico Valverde
El Mundial será recordado por… La copa de Neymar
Roberto Musso (músico)
Roberto Musso AE
Campeón: Francia
Equipo revelación: Senegal
Equipo decepción: Inglaterra
Mejor jugador: Erling Haaland (Noruega)
Jugador decepción: -
Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Dieciseisavos de final
Figura celeste: Federico Valverde
El Mundial será recordado por… La cantidad de partidos con goleadas
Laura Raffo (directora de Antel)
Laura Raffo 1
Campeón: Uruguay (la garra charrúa siempre primero)
Equipo revelación: Japón
Equipo decepción: España
Mejor jugador: Darwin Núñez
Jugador decepción: Lamine Yamal (España)
Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Campeón, qué no ni no
Figura celeste: Federico Valverde
El Mundial será recordado por… El gol de la Pantera Darwin Núñez en los descuentos para ir a la final
Gustaf (humorista)
Gustaf AE
Campeón: Disneylandia, será mágico de local
Equipo revelación: Lilliput, a pesar de no tener juego aéreo juega muy bien por abajo
Equipo decepción: Narnia, poca movilidad (como un ropero)
Mejor jugador: Ratón Mickey, va a estar muy animado
Jugador decepción: Yo. Solo llegué a jugar hasta la reserva de Fénix
Goleador: Oliver Atom, acostumbrado a jugar en canchas kilométricas
¿Hasta dónde llega Uruguay? A no ser que nos hayamos expandido sin avisar, el Uruguay siempre llega desde el océano Atlántico hasta el río Uruguay y la frontera seca con Brasil
Figura celeste: Mi preferida: el cometa Halley
El Mundial será recordado por… Las pausas de hidratación con tequila cuando se juegue del lado mexicano
Daniel Supervielle (artista plástico y periodista)
El Mundial será recordado por… Ser “el Mundial de Trump y la Guerra en Irán”
Frank Lampariello (músico)
Frank Lampariello AE
Campeón: Portugal
Equipo revelación: Colombia
Equipo decepción: Uruguay (ojalá me equivoque)
Mejor jugador: Luis Díaz (Colombia)
Jugador decepción: Lionel Messi (Argentina)
Goleador: Harry Kane (Inglaterra)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Pasa la fase y queda eliminado (nuevamente, ojalá me equivoque)
Figura celeste: Fernando Muslera
El Mundial será recordado por… Cómo la FIFA terminó de embolar algo a lo que aún le quedaba un poco de dignidad deportiva, transformándolo en un gran espectáculo extrafutbolístico para meter más sponsors
Fata Delgado (músico)
Fata Delgado (1)
Campeón: Uruguay
Equipo revelación: Noruega
Equipo decepción: Inglaterra
Mejor jugador: Giorgian de Arrascaeta
Jugador decepción: Ousmane Dembélé (Francia)
Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Final
Figura celeste: Giorgian de Arrascaeta
El Mundial será recordado por… Salir campeones otra vez. ¡Optimismo a full!
Maximiliano de la Cruz (actor y humorista)
Maxi de la Cruz
Campeón: Argentina
Equipo revelación: Marruecos
Equipo decepción: Inglaterra
Mejor jugador: Kylian Mbappé (Francia)
Jugador decepción: Jude Bellingham (Inglaterra)
Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Semifinales
Figura celeste: Federico Valverde
El Mundial será recordado por… El protagonismo de las selecciones sudamericanas
Bernardo Wolloch (periodista)
Wolloch
Campeón: Francia
Equipo revelación: Paraguay
Equipo decepción: Brasil
Mejor jugador: Jude Bellingham (Inglaterra)
Jugador decepción: Neymar Jr. (Brasil)
Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Dieciseisavos de final
Figura celeste: Federico Valverde
El Mundial será recordado por… Largo y poco competitivo.
Irene del Ponte (pastelera)
Irene del Ponte
Campeón: Francia
Equipo revelación: Colombia
Equipo decepción: España
Mejor jugador: Kylian Mbappé (Francia)
Jugador decepción: Lamine Yamal (España)
Goleador: Lionel Messi (Argentina)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Cuartos de final
Figura celeste: Manuel Ugarte
El Mundial será recordado por… Los shows y la estética “eventera” de Estados Unidos
Carolina Anastasiadis (comunicadora)
Carolina Anastasiadis (Fundacion Celeste)
Campeón: Francia
Equipo revelación: Ecuador
Equipo decepción: Bélgica
Mejor jugador: Ousmane Dembélé (Francia)
Jugador decepción: Vinícius Júnior (Brasil)
Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Cuartos de final
Figura celeste: Federico Valverde
El Mundial será recordado por… Neymar Jr. y Carlo Ancelotti
Paula Scorza (periodista)
Paula Scorza AE
Campeón: Francia
Equipo revelación: Costa de Marfil
Equipo decepción: Países Bajos
Mejor jugador: Lamine Yamal (España)
Jugador decepción: Neymar Jr. (Brasil)
Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Octavos de final
Figura celeste: Federico Valverde
El Mundial será recordado por… Algún dicho o hecho protagonizado por Donald Trump
Orlando Dovat (empresario)
Orlando Dovat MR
Campeón: España
Equipo revelación: Uruguay
Equipo decepción: Brasil
Mejor jugador: Lamine Yamal (España)
Jugador decepción: Neymar Jr. o Vinícius Júnior (Brasil)
Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Semifinales
Figura celeste: Federico Valverde
El Mundial será recordado por… El Mundial en que la nueva generación terminó de desplazar a la anterior, y en que Uruguay volvió a demostrar que no necesita ser grande en el mapa para ser enorme en una cancha
Fernando Montero (acupunturista)
Fernando Montero
Campeón: Francia
Equipo revelación: Dinamarca o Marruecos
Equipo decepción: Inglaterra
Mejor jugador: Kylian Mbappé (Francia)
Jugador decepción: Neymar Jr. (Brasil)
Goleador: Erling Haaland (Noruega)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Si se alinean los planetas, hasta cuartos de final.
Figura celeste: Federico Valverde, porque siempre tira para adelante
El Mundial será recordado por… Por la pasión de la gente y alguna que otra sorpresa
Mario Bergara (intendente de Montevideo)
Mario Bergara
Campeón: Francia
Equipo revelación: Senegal
Equipo decepción: Inglaterra
Mejor jugador: Raphinha (Brasil)
Jugador decepción: Jude Bellingham (Inglaterra)
Goleador: Kylian Mbappé (Francia)
¿Hasta dónde llega Uruguay? Cuartos de final
Figura celeste: Federico Valverde
El Mundial será recordado por… El aumento en el número de países