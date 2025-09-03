¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Teatro de máscaras, clown y humor físico en un unipersonal en El Galpón

Un actor, decenas de elementos y centenares de historias se hacen uno en Gaspet, un personaje que conquista del escenario del Teatro El Galpón

gaspet teatro el galpon 1
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Todo puede pasar en un espectáculo que combina teatro de máscaras, clown, humor físico y manipulación de objetos en una puesta unipersonal. En escena, Marcelo Katz da vida a Gaspet, un artesano que talla, pinta y reflexiona sobre su oficio mientras revela secretos transmitidos por generaciones. Y cada máscara despierta un personaje.

gaspet teatro el galpon 3

Leé además

julieta zylberberg: ?no fui una nina musica, pero si hubiera estudiado musica, me dedicaria de lleno a eso?
Actriz, madre y repostera

Julieta Zylberberg: “No fui una niña música, pero si hubiera estudiado música, me dedicaría de lleno a eso”

Por Federica Chiarino Vanrell

La obra argentina, dirigida por Martín Joab, es una mezcla de humor y profundidad, y aborda la pasión, la tradición, la creatividad y la libertad de ser uno mismo. Ganadora de reconocidos premios (recibió una distinción del Complejo Teatral de Buenos Aires a la Creación y Producción de Artes Escénicas en salas del circuito independiente) y elogiada por su sensibilidad, Gaspet es una oportunidad única para sumergirse en un teatro contemporáneo diferente.

Sábado 6 de septiembre a las 20:30 horas y domingo 7 de septiembre a las 19 horas, en el Teatro El Galpón. Entradas a 800 pesos por RedTickets.

Selección semanal
Ministerio de Defensa Nacional

Defensa negó reclamo de controladores aéreos que consideraba ilegal la declaración de servicios esenciales

Por Juan Francisco Pittaluga
Criptomonedas

El 90% del dinero de las estafas “termina pasándose a criptoactivos como método de lavado”, advierte experto

Por Macarena Saavedra
Subsector privado

Quinientos médicos que ganan más de $ 680.000 al mes: estudio del MSP refleja fuerte brecha salarial

Por Leonel García
Oficialismo

Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

La medusa casco (Periphylla periphylla), a veces llamada medusa de sombrero mercante, es luminiscente y de color rojo.

Las impactantes imágenes del fondo del mar que revelan un Uruguay hasta ahora desconocido

Por Milene Breito Pistón
Esclavitud y venta de niños: lo que esconde la maternidad subrogada

Esclavitud y venta de niños: lo que esconde la maternidad subrogada

Por Magdalena Cabrera
Craig Davidson y Joaquín de Luz

Dos coreógrafos internacionales crean desde Uruguay obras inéditas para el Ballet Nacional del Sodre

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
En la cuadra de Careaga y Rivera, en la ciudad de Mercedes, Soriano, uno se topa con la fachada de la casa que todavía pertenece a la familia Matosas.

Las extravagantes casas en Mercedes inspiradas en Gaudí

Por Milene Breito Pistón