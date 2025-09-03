Teatro de máscaras, clown y humor físico en un unipersonal en El Galpón

Todo puede pasar en un espectáculo que combina teatro de máscaras, clown, humor físico y manipulación de objetos en una puesta unipersonal. En escena, Marcelo Katz da vida a Gaspet, un artesano que talla, pinta y reflexiona sobre su oficio mientras revela secretos transmitidos por generaciones. Y cada máscara despierta un personaje.
La obra argentina, dirigida por Martín Joab, es una mezcla de humor y profundidad, y aborda la pasión, la tradición, la creatividad y la libertad de ser uno mismo. Ganadora de reconocidos premios (recibió una distinción del Complejo Teatral de Buenos Aires a la Creación y Producción de Artes Escénicas en salas del circuito independiente) y elogiada por su sensibilidad, Gaspet es una oportunidad única para sumergirse en un teatro contemporáneo diferente.
Sábado 6 de septiembre a las 20:30 horas y domingo 7 de septiembre a las 19 horas, en el Teatro El Galpón. Entradas a 800 pesos por RedTickets.