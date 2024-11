Tim Rice-Oxley, de Keane: “Hemos vuelto al punto de partida, que es disfrutar la pura alegría de estar juntos”

Algo (además del piano, la envolvente voz de Tom Chaplin y la ausencia de guitarra en sus primeros discos) diferencia la música de Keane . Algo que hace, como dice Rice-Oxley, que Hope and Fears no sea un “álbum hit” que arrasa el año de su lanzamiento y se olvida por completo al año siguiente; algo que hace que las canciones sigan siendo parte de las playlists activas de quienes compraron las entradas para verlos este martes 12 de noviembre en el Antel Arena , de los que llenaron el Radio City Music Hall, de los que agotaron las entradas de San Pablo, Buenos Aires y Santiago de Chile. Algo que ni el músico ni nadie a ciencia cierta sabe definir, porque es difícil poner en palabras por qué algunas canciones llegan para quedarse en los corazones de la gente.

Hace 20 años que “Somewhere Only We Know” sonó por primera vez. Esa canción que surgió de un momento de “desesperación” de esta banda de jóvenes, nacidos y criados en Battle, un pequeño poblado de Inglaterra al este de Sussex, y que, con otros temas de Hope and Fears (“Everybody’s Changing”, “This is the Last Time”, “Bedshaped”), colocó al disco en el primer lugar de la lista de álbumes del Reino Unido y lo convirtió en el segundo disco británico más vendido de 2004.

No sé mucho sobre Uruguay. Sí he visto a su equipo de fútbol. Y ahora estoy con muchas ganas de ir. Nos sentimos muy afortunados de poder ir a un lugar nuevo después de 20 años, es increíble.

¿Qué expectativas tienen?

Hemos tenido mucha suerte en Sudamérica en general; la gente ha sido muy buena con nosotros, con nuestra música a lo largo del tiempo. Pero cada país es diferente, por supuesto. Así que vamos con la mente abierta y esperamos que la gente esté emocionada y quiera vernos tocar. Creo que lo tomamos como una oportunidad para que la gente se interese en nuestra música y hacer un buen show. Y lograr que quieran invitarnos de vuelta a Uruguay. Así que, sí, haremos nuestro mejor esfuerzo.

Están celebrando 20 años de Hopes and Fears (esperanzas y miedos), su primer disco. En aquel entonces deseaban tener éxito. Ahora, ¿cuáles son sus esperanzas y sus miedos?

Creo que el negocio de la música está muy centrado en las novedades y en la juventud, entonces, nos sentimos muy afortunados. Parece que estamos disfrutando de lo que hacemos más que nunca. Este ha sido un año increíble, y sentimos mucho cariño por la banda. Así que mi mayor esperanza es poder seguir haciéndolo, porque ahora lo valoramos más que nunca. Amamos lo que hacemos y disfrutamos de tocar juntos y hacer música juntos. Espero que podamos seguir y que la gente siga teniendo ganas de que volvamos a tocar o escuchar música nueva de nosotros. Porque dependemos mucho de eso, de que la gente quiera escuchar lo que hacemos y mantener su atención. Porque las personas pierden interés y pasan a la siguiente novedad. Uno siempre está pensando en eso. Supongo que, al mismo tiempo, mi miedo sería que no podamos seguir haciendo esto. Pero la gente nos ha tratado muy bien, siento que estamos en un buen momento, así que tengo la esperanza de que podamos seguir otros 20 años, quizás.

Keane.jpg Keane estuvo formada desde su primer disco (Hopes and Fears) por tres amigos desde la infancia: Richard Hughes (baterista), Tom Chaplin (vocalista) y Tim Rice-Oxley (compositor y pianista); para el tercer disco, Perfect Symmetry (2008) se sumó el bajista Jesse Quin

Cherry Keane se llamaba la mujer que inspiró el nombre de la banda. ¿Qué tenía de especial?

Era una amiga de la familia. Cuando nuestros padres estaban en el trabajo, ella estaba ahí para darnos una mano, porque (con Tom) nos conocemos desde siempre, desde que éramos muy chicos. Ella ayudaba, especialmente a la mamá de Tom, y nos cuidaba cuando éramos niños, jugando con nosotros y esas cosas. Pero creo que en realidad simplemente tenía un nombre genial (risas). Lo que más recuerdo de ella es que siempre nos alentaba en lo que hacíamos. Y estoy hablando de cuando teníamos 12 años. Estoy seguro de que cuando escribíamos nuestras primeras canciones, no eran muy buenas. Pero ella siempre nos decía: “Suenan genial, chicos”. Y eso es lo que querés escuchar. Tu propia familia, tus padres siempre están pensando: “Deberían estar haciendo sus deberes”, o se preocupan por si después vas a conseguir un trabajo. Pero creo que la gente mayor es mucho más filosófica y se pone contenta de verte haciendo algo que amás. Así que tenemos recuerdos muy muy felices de ella.

¿Cuál es la historia detrás de “Somewhere Only We Know” y qué inspiró la canción?

Surgió de un sentimiento de desesperación, porque estuvimos en la banda mucho tiempo antes de tener algún éxito. Y trabajábamos para eso todos los días. Hubo momentos en los que sentimos que probablemente deberíamos rendirnos e intentar seguir con nuestras vidas. Para mí, esa canción habla de nuestra amistad y de intentar sostenernos juntos, de tener un sentido de hermandad y de apoyarnos entre nosotros. Eso era lo que trataba de decir con la canción. Porque en ese momento, eso era todo lo que teníamos. Solo éramos nosotros tres tratando de animarnos entre nosotros para seguir creyendo en la banda y en las canciones. Ese fue el sentimiento detrás de la canción. Es interesante que se haya convertido en una canción tan importante para tanta gente. Supongo que muchas personas tienen esos sentimientos en la vida, en distintos contextos: con la familia, en amistades, en el trabajo, en el amor o en tantas situaciones en las que necesitás a alguien o necesitás apoyo y algo a que aferrarte, como un lugar de refugio. Creo que por eso la gente se siente tan atraída por la canción.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de empezar con un disco tan exitoso como Hopes and Fears?

Ha sido un largo viaje. La gran desventaja fue que tuvimos este éxito masivo y enseguida pensás: “¿Cómo hacemos para tener aún más éxito? ¿Cómo hacemos para que los shows sean todavía más grandes? ¿Cómo hacemos para vender aún más discos la próxima vez?”. O para escribir mejores canciones, hacer giras más grandes. Esa es la reacción inevitable. Y lo triste para nosotros fue que, como siempre estábamos pensando en el próximo éxito, no disfrutamos el momento tanto como deberíamos haberlo hecho. Porque pensás: “Esto solo puede hacerse cada vez más grande y vamos a ser más grandes que los Beatles, y va a durar para siempre”. La realidad es que tuvimos mucha suerte de que mucho de eso nos pasara, así que eso me pone un poco triste. Pero, por otro lado, seguimos acá, y ahora tenemos la suerte de seguir haciendo buena música, de que la gente se haya quedado con nosotros y, 20 años después, seguimos de gira, haciendo álbumes y podemos ir a Uruguay o a lugares nuevos, lo cual es una locura. A pesar de esa especie de locura inicial, creo que nos sentimos muy afortunados de seguir acá. Así que, por otro lado, la ventaja de tener un álbum como ese es que tenés un lugar en el corazón de la gente que está siempre ahí. Por alguna razón, ese álbum no es solo un éxito, es algo más que eso. La verdad ni siquiera sé por qué, porque generalmente tenés un éxito y al mes siguiente o el próximo año hay otro disco exitoso, pero con Hopes and Fears pasa algo más. Uno realmente siente que ese disco fue muy importante para muchas personas en sus vidas. Honestamente, no sé por qué es así. Pero significa que hemos podido hacer lo que amamos toda la vida. Así que esa es una gran ventaja.

Se volvieron exitosos como una banda de rock sin guitarra. ¿Cómo ha influido el piano en su evolución musical, ya que luego comenzaron a incluir guitarras en sus canciones?

Nunca nos metimos mucho en la guitarra. El tercer álbum tiene un poco de guitarra, pero lo que realmente disfruté en el segundo álbum fue usar mi piano para hacer ruidos parecidos a los de la guitarra con pedales de efectos y cosas así. Supongo que el piano se convirtió en un desafío, en el sentido de tratar de obtener sonidos nuevos de mi piano. En canciones como “Is It Any Wonder” y “Crystal Ball”, y en gran parte de ese álbum, hay algunos sonidos bastante locos que salen del piano y, como tecladista, lo disfruté mucho. Creo que cuando escribís canciones salen un poco distintas a cuando las escribís en el piano. Igual, no sé tocar la guitarra, así que no conozco otra forma. Supongo que la forma en que escribo canciones está parcialmente moldeada por el piano.

“Everybody's Changing” (Todos están cambiando), dicen en su canción. Su música sigue siendo relevante, la gente los escucha y va a verlos, pero ¿ustedes han cambiado?

Sí, definitivamente. Creo que como banda cambiamos mucho. Dimos una vuelta a un gran círculo. Creo que recordamos cuánto nos necesitamos, cuánto nos queremos y cuánta alegría trae la música y la banda a nuestras vidas. Porque lo que pasó con el primer disco fue muy abrumador para nosotros, y todos lo afrontamos de formas distintas. Eso, de alguna manera, arruinó un poco la buena vibra en la banda. Siempre habíamos sido los tres contra el mundo y, de repente, ya no querés que sea así; querés ser una persona individual. No querés que siempre te vean como parte de esta banda y tratás de escapar de eso. Y cada uno de nosotros lo hizo de distintas maneras. Pero creo que, a lo largo de los años, especialmente en los últimos, realmente nos hemos dado cuenta de lo afortunados que somos y de cuánto amamos hacer lo que hacemos. Hemos tenido un viaje con muchos altibajos y momentos realmente difíciles. Siento que cambiamos mucho, pero de alguna manera hemos vuelto al punto de partida, que es disfrutar la pura alegría de estar juntos y de nuestras amistades profundas.