Treinta años del Peyote Asesino: el ingreso del ‘hip hop’ al rock uruguayo

Fernando Santullo había vuelto de un periplo de dos años por México y Estados Unidos a fines de 1992. Volvió con la idea de formar una banda, algo que antes no le había llamado la atención. No lo sabía todavía, pero en su valija venía con él el Peyote Asesino.

Es que en su valija traía las músicas que más le habían conmovido: Vivid, de Living Colour; The Real Thing, de Faith No More; una copia del Mother's Milk, el último disco de los Red Hot Chili Peppers antes de la masividad, en un casete de cromo.

“Yo llegué a Nueva York en noviembre de 1991 y el grunge todavía no era hegemónico. Había más cosas en la vuelta, como Public Enemy”, un nombre pesado dentro de la escena del rap y el hip hop en esa ciudad, pionera en eso de meter temas políticos en sus canciones, recuerda a Galería Santullo. Antes que a Estados Unidos había volado a México, algo así como su segunda patria, ya que ahí había emigrado con su familia, que huía de la dictadura, a los ocho años, en 1976. Allá incluso llego a atajar en las “fuerzas básicas” del América, tratando de emular al argentino Héctor Zelada. El exilio en esas tierras lo hermanó enseguida con Juan Campodónico y Carlos Casacuberta, quienes también vivieron ahí su infancia y adolescencia por idénticos motivos, quienes en un futuro serían los guitarristas de ese proyecto. “Toda esa música se acabó filtrando en el Peyote Asesino, que tenía cosas muy guitarreras y otras muy rítmicas, funkies. Eso facilitó que tuviera esa parte rapeada”.

Una cosa desembocó en la otra. “No teníamos claro que queríamos tener a un rapero en la banda. En un principio queríamos hacer algo de rock alternativo. El Peyote es el resultado de la combinación de las habilidades de Juan Campodónico (en la guitarra) y de mis limitaciones. Yo había intentado tocar instrumentos, bajo y batería concretamente, pero era un perro. Sin embargo, adopté el ritmo. Y esta música que apareció, el hip hop, a un tipo que no sabía nada como yo le daba herramientas para cantar. Ahí pude pescar la cosa”, afirma.

