Tres mujeres, dos israelíes y una palestina, por la paz en Medio Oriente
Representantes de movimientos femeninos por la paz en Medio Oriente, nominadas al Premio Nobel de la Paz 2024 y 2025, compartirán sus historias y su lucha conjunta en un encuentro en el Palacio Legislativo
Otras voces, otras miradas: juntas por la paz enMedio Oriente
Otras voces, otras miradas: juntas por la paz en Medio Oriente es un encuentro organizado por la red iberoamericana Mujeres Activan por la Paz y el Centro Ana Frank Argentina, en el que tres mujeres representantes de los movimientos Women Wage Peace (WWP) de Israel y Women of the Sun (WOS) de Palestina, nominadas al Premio Nobel de la Paz 2024 y 2025, compartirán sus historias y su lucha conjunta por la paz en esa parte del planeta.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Ellas son: Hyam Tannous, directiva de WWP, Reem Al-Hajajreh, directora de WOS, y Ángela Scharf, coordinadora de Relaciones Exteriores en WWP. Ambas organizaciones impulsan el diálogo y la inclusión de mujeres en las negociaciones.