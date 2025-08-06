¡Hola !

Tres mujeres, dos israelíes y una palestina, por la paz en Medio Oriente

Representantes de movimientos femeninos por la paz en Medio Oriente, nominadas al Premio Nobel de la Paz 2024 y 2025, compartirán sus historias y su lucha conjunta en un encuentro en el Palacio Legislativo

Otras voces, otras miradas: juntas por la paz en Medio Oriente

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Otras voces, otras miradas: juntas por la paz en Medio Oriente es un encuentro organizado por la red iberoamericana Mujeres Activan por la Paz y el Centro Ana Frank Argentina, en el que tres mujeres representantes de los movimientos Women Wage Peace (WWP) de Israel y Women of the Sun (WOS) de Palestina, nominadas al Premio Nobel de la Paz 2024 y 2025, compartirán sus historias y su lucha conjunta por la paz en esa parte del planeta.

Ellas son: Hyam Tannous, directiva de WWP, Reem Al-Hajajreh, directora de WOS, y Ángela Scharf, coordinadora de Relaciones Exteriores en WWP. Ambas organizaciones impulsan el diálogo y la inclusión de mujeres en las negociaciones.

En su primera visita a Latinoamérica, las tres representantes serán recibidas por el presidente Yamandú Orsi, otras autoridades nacionales y referentes sociales.

