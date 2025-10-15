¡Hola !

Un documental uruguayo registra la vida y el vínculo de cuatro parejas que viven en la calle

El director de El amor duerme en la calle, Guzmán García, siguió a estas parejas durante un año para retratar la complejidad de su relación asociada a la precariedad de sus vidas

El amor duerme en la calle.

El amor duerme en la calle.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El director uruguayo Guzmán García siguió durante un año a cuatro parejas que viven en la desprotección de no tener techo, pero encuentran refugio en el amor, una búsqueda igual de difícil que para todos. El documental registra las dificultades de estas parejas, exacerbadas por la precariedad de su situación, y también sus momentos de ternura y cuidado mutuo.

“La situación de las personas que viven en la calle siempre ha sido muy chocante para mí. La naturalización de su realidad es muy dolorosa. Creo que, en este momento de nuestra historia como sociedad, es necesario reivindicar los sentimientos más olvidados de las personas más olvidadas”, dice el director. “El ejercicio de escuchar la voz de quienes están silenciados puede ser valioso. Acercarnos a la realidad de otro, tan cercano físicamente pero tan distante en sus circunstancias, nos permite ampliar nuestra capacidad de comprender y sentir”.

El amor duerme en la calle
El documental de Guzmán García registra la vida de cuatro parejas sin hogar en el transcurso de un año.

El documental de Guzmán García registra la vida de cuatro parejas sin hogar en el transcurso de un año.

Según García, el documental no busca ser una denuncia ni un alegato, sino “mostrar estas historias para ayudar a crear un poco más de conciencia sobre el hecho de que las personas que viven en la calle son como cualquiera de nosotros y por eso tienen la misma necesidad de amor que todos”.

Fabián Monio, Cristina Tresilla, Marcelo Rodríguez, María Getta, Jonathan Méndez, Vanessa Díaz, Paola García y Rubén Schofs son los protagonistas de las cuatro historias que componen El amor duerme en la calle. El documental se estrena el jueves 16 en Life Cinemas, Cinemateca, Sala B y salas del interior.

