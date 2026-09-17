La historieta uruguaya gana un espacio público de lectura en el castillo del parque Rodó

El castillo del parque Rodó se convirtió este miércoles en un nuevo punto de encuentro para la narrativa gráfica uruguaya con la inauguración de la colección José E. Costa, ubicada dentro de la biblioteca infantil María Stagnero.

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La iniciativa, impulsada por la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas (AUCH) en el marco del Día Nacional de la Historieta, busca ofrecer un acervo permanente y accesible para todo público, combinando ediciones contemporáneas con rescates editoriales en un lugar donde también funciona la mediateca Ronald Melzer.

El proyecto comenzó a gestarse cuando un grupo de integrantes de la asociación, entre ellos el periodista y gestor cultural Matías Castro y los autores e ilustradores Nicolás Peruzzo y Matías Bergara, se movilizó para adquirir la colección privada del investigador y docente José Ernesto Costa tras su fallecimiento a comienzos de este año.

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A ese fondo bibliográfico inicial, compuesto por un centenar de volúmenes reunidos por el propio investigador durante décadas de estudio, se sumaron luego publicaciones aportadas directamente por los autores de la AUCH. El resultado es un catálogo diverso de más de 110 libros que busca devolverle al género un lugar de consulta pública y gratuita en el circuito cultural montevideano.

“En la vida imaginé que una colección tan específica generara tanta atención”, admitió durante la apertura Castro. En su discurso, definió al homenajeado como un “archivista de la vida” que rescató piezas clave de la memoria gráfica local, y destacó que la elección del castillo responde a un criterio de accesibilidad: “La idea es que todo este material esté finalmente al alcance del público”.

Por su parte, las autoridades de la biblioteca María Stagnero valoraron la incorporación de la colección a su acervo e indicaron que sumar este material permite ampliar la oferta de lectura y dar continuidad a la historia de la institución.

Parte de la colección José E. Costa en el castillo del parque Rodó. Javier Calvelo / adhocFOTOS

El nuevo sector reconoce la trayectoria de Costa, historiador indispensable para comprender la evolución del cómic en el país. Asesor durante años del Museo del Humor y la Historieta Julio E. Suárez Peloduro en Minas, Lavalleja, Costa fue también coautor con Gabriel Mainero de La historieta en Uruguay. Un viaje en el tiempo (1890-1955), una obra que sistematizó por primera vez décadas de producción dispersa en diarios y revistas, identificando incluso la primera historieta de autor nacional certificada, aparecida en Caras y Caretas en 1922.

La química de esa dupla la resumió el propio Mainero en Búsqueda años atrás: “José es el orden y yo soy el caos”. Tras la muerte de Mainero en mayo, apenas unos meses después del fallecimiento de Costa, la historieta uruguaya perdió en un mismo año a sus dos principales archivistas y cronistas.

A su vez, la apertura en el parque Rodó busca cubrir un vacío persistente que remite al antecedente de la biblioteca Ombú, inaugurada en diciembre de 2019 en el Museo Zorrilla como la primera institución pública dedicada exclusivamente al relato gráfico.

Aquella experiencia, que llegó a concentrar una colección valiosa de títulos locales y regionales, fue discontinuando su atención en Montevideo hasta que, a mediados de 2023, los ejemplares fueron derivados al Museo del Humor y la Historieta.

Problemas de infraestructura y fallas en la difusión posterior terminaron por aislar ese acervo de su público principal. Para la AUCH, la instalación de la colección en el castillo responde justamente a la urgencia de reparar esa desconexión con los lectores de la capital.

Ahora, en las estanterías del nuevo espacio conviven obras que abarcan un amplio espectro temático y generacional, desde el policial noir y las historias de terror hasta la aventura histórica, la autobiografía y el cómic pensado para lectores infantiles. Hay espacio para la producción del siglo XXI pero también para reediciones de clásicos que durante años resultaban difíciles de conseguir en librerías tradicionales.

“En esos cien y pico de libros hay de todo: todos los géneros y para todas las edades”, destacó a Búsqueda el presidente de la AUCH, Gabriel Cardozo, sobre la representatividad de la muestra reunida.

Inauguración de la colección José E. Costa en el castillo del parque Rodó. Javier Calvelo / adhocFOTOS

La fecha fijada para la inauguración, el 16 de setiembre, guarda además una carga simbólica especial al conmemorar el Día Nacional de la Historieta, establecido en homenaje al nacimiento de Suárez, Peloduro, creador de la mítica tira aparecida en 1933.

Para Cardozo, dibujante salteño radicado en Montevideo desde 2003, la coincidencia suma un matiz de orgullo territorial por compartir con Peloduro la cuna norteña, aunque su mirada actual sea la de un montevideano de adopción. “El parque Rodó me parece hermoso, te invita a distraerte y refrescar la mente, y está buena la posibilidad de entrar ahí y leer un cómic”, reflexionó.

Más allá de la celebración puntual, la directiva de la AUCH entiende la apertura en el castillito como el primer paso de una estrategia más amplia para revitalizar la presencia del libro ilustrado en la ciudad. El diagnóstico que maneja la gremial sobre la red pública de lectura es crítico: denuncian que las bibliotecas barriales enfrentan desde hace años la falta de presupuesto para la compra de novedades, dificultades edilicias y problemas de mantenimiento que desestimulan la llegada de nuevos usuarios.

“Nuestra intención es no quedarnos solo en el castillito; queremos que todas las bibliotecas barriales tengan historietas, sumar talleres, charlas y convenciones”, proyecta Cardozo sobre una cruzada que busca también formar nuevos lectores en un escenario marcado por la retracción del hábito de lectura y la fragilidad del mercado editorial local.

De hecho, el próximo sábado 19 a partir de las 14 el historietista Nicolás Rodríguez Juele dará un taller titulado Charla de Historieta: Conversando sobre Historieta y Cómics, dirigido a todo público.

Garantizar entonces un espacio físico permanente para que los libros circulen y encuentren a sus destinatarios termina siendo, para los historietistas uruguayos, una parte fundamental del propio oficio.

Para Cardozo, la apertura en el castillo es apenas un reflejo de esa persistencia cotidiana: “Son esas cosas en las que se alinea todo. Hacer un cómic es una secuencia de pequeñas victorias; es un trabajo arduo, de disciplina y de aguante donde necesitás pasión y un nivel de locura”.