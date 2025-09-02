¡Hola !

Un viaje sensorial por ‘Esa tristeza’, el primer disco solista de Laura Canoura

El primer disco de Laura Canoura es el nuevo protagonista del tercer ciclo de Escuchas Silenciosas en Magma Futura

Laura Canoura.jpg
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Un álbum que 40 años después continúa siendo una obra ineludible de la música uruguaya.

Embed

Precisamente esta es la razón por la que Esa tristeza de Canoura será el nuevo protagonista del tercer ciclo de Escuchas Silenciosas de Magma Futura.

El músico Andrés Torrón guía estas escuchas colectivas que buscan ser una experiencia sensorial distinta, a través de un sistema individual de auriculares de alta definición, que logran una experiencia inmersiva en nuestra identidad sonora, acompañada por los visuales de Clara Bonavita. De esta manera, la conocida obra de la música nacional se redescubre de un nuevo modo.

Viernes 12 de setiembre, de 19 a 21 horas, en Magma Futura. Entradas a 950 pesos, a la venta en accesofacil.com

