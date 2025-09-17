¡Hola !

Una exposición sobre la vida de desplazamientos de la población LGBTIQ+

Movilidades disidentes pone en evidencia la complejidad de los desplazamientos de esta comunidad en procura de entornos vivibles donde poder ser

mumi
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Movilidades disidentes es la nueva exposición del Museo de las Migraciones (Mumi), que, en el Mes de la Diversidad, visibiliza el desplazamiento por motivos de orientación sexual e identidad de género.

La exposición, curada por Laura Recalde Burgueño, cuenta con el apoyo de Embajada de Suiza, Embajada de Francia, ONU, Comedia Nacional, Municipio B y Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD).

Inauguración: jueves 18 de setiembre, a las 19 h, en el Mumi. Visitas: martes a viernes de 11 a 17 h y sábado de 10 a 16 h. Entrada libre.

