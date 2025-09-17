Una exposición sobre la vida de desplazamientos de la población LGBTIQ+

Movilidades disidentes es la nueva exposición del Museo de las Migraciones (Mumi), que, en el Mes de la Diversidad, visibiliza el desplazamiento por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Movilidades disidentes pone en evidencia la complejidad de los desplazamientos de esta comunidad en procura de entornos vivibles donde poder ser
Para la población LGBTIQ+, moverse es una estrategia activa para conformar entornos vivibles donde poder ser y gestionar su identidad. A través de sus propios relatos, lugares, sentidos, texturas, emociones, encuentros, fugas, memorias y desencuentros, la exposición hace visible las complejidades de esta realidad y pone en evidencia los lugares cotidianos, urbanos, rurales que han sido negados para las disidencias.
La exposición, curada por Laura Recalde Burgueño, cuenta con el apoyo de Embajada de Suiza, Embajada de Francia, ONU, Comedia Nacional, Municipio B y Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD).
Inauguración: jueves 18 de setiembre, a las 19 h, en el Mumi. Visitas: martes a viernes de 11 a 17 h y sábado de 10 a 16 h. Entrada libre.