Una exposición para sumergirse en las profundidades oceánicas

A través de las obras de varios artistas, Resonancias desde el abismo. Prácticas artísticas entre presiones y frecuencias extrañas invita a explorar la existencia de otras materialidades
Con la exposición Resonancias desde el abismo. Prácticas artísticas entre presiones y frecuencias extrañas, el Centro Cultural de España (CCE) invita a sumergirse en el océano, un territorio profundo donde otras materialidades, otros vínculos y otras formas de existencia desafían las lógicas del mundo visible.
Con la curaduría de Fabiana Puentes, el proyecto seleccionado en la convocatoria Azafrán 2025 reúne obras de varios artistas, las cuales operan bajo frecuencias y presiones extrañas, y adoptan un ecosistema abisal. Tal como lo hacen las criaturas que habitan la oscuridad profunda, cada una de las obras emiten sus propios destellos y hacen visible así lo que permanece oculto. De esta manera, cuestionan los relatos que pretenden ordenar el mundo, y lo hacen interrogando quién define sus coordenadas y desde dónde se trazan.
“En un mundo que se pretende decodificable y explorado, donde todo parece accesible, interpretado mediante coordenadas cartesianas y sistemas de referencia que adoptamos casi sin darnos cuenta, desde el primer aliento, esta muestra nos invita a explorar la existencia de otras materialidades que no encajan en esa lógica y de zonas difíciles de mapear y que despliegan formas de vida y de vínculo que escapan a nuestras categorías”, señala la presentación.
La exposición reúne obras de Guadalupe Ayala, Karina Flores, Leticia Almeida (Tanky) y Mathías Chumino (CO3RA), Liliana Ferber, Pol Villasuso, Sofía Córdoba y Vera Garat.
Inauguración: jueves 6 de noviembre a las 19 horas, en el Centro Cultural de España (CCE). Hasta el 17 de diciembre, de lunes a viernes de 11 a 19 horas y sábados de 11 a 17 horas. Entrada libre.