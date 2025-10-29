El arte tomó el Palacio Legislativo con la VI Bienal de Montevideo

Directora ejecutiva de la Fundación Bienal de Montevideo Graciela Rompani con el embajador de Italia Fabrizio Petri.

Ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, vicepresidenta de la República Carolina Cosse, vicepresidente de la Fundación Bienal de Montevideo Juan Etcheverrito y curador de la Bienal Alfons Hug.

El Palacio legislativo abrió sus puertas al arte con la inauguración de la sexta edición de la Bienal de Montevideo, que se desarrolla en el Salón de los Pasos Perdidos y tiene como eje curatorial el Amazonas ancestral. La ceremonia, realizada el jueves 23 de octubre, contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el canciller Mario Lubetkin, el vicepresidente de la Fundación Bienal de Montevideo, Juan Etcheverrito y los curadores Alfons Hug y Alejandro Denes, entre otras autoridades y figuras del ámbito cultural.

Bajo una luz verde que tiñó la fachada del Palacio Legislativo en homenaje al Amazonas, el acto marcó el inicio de una propuesta que reúne 100 obras de 34 artistas nacionales y extranjeros, con un mensaje que combina arte, medioambiente y reflexión sobre la identidad latinoamericana. En el marco de los 100 años del Palacio Legislativo, la muestra se presenta también como un gesto simbólico de apertura del arte a la ciudadanía.

Durante la inauguración, Cosse destacó la “significancia artística y cultural” de la Bienal en el Parlamento, al que definió como “casa de la democracia que se engalana cuando deja entrar la cultura y el arte para el disfrute de todos los uruguayos”. Por su parte, Lubetkin subrayó la importancia de abrir la “casa del pueblo para la cultura” y vinculó la exposición con la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que se celebrará en noviembre en Belén, Pará.

El curador alemán Alfons Hug explicó, junto al uruguayo Alejandro Denes, que esta edición está dedicada al “pulmón del planeta” y busca rendir tributo a la biodiversidad, la vida indígena y la poesía natural del territorio. La selección de obras propone una mirada diversa sobre el vínculo entre humanidad y naturaleza y refuerza los lazos culturales entre Uruguay, Brasil y la región.