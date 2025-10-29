¡Hola !

El arte tomó el Palacio Legislativo con la VI Bienal de Montevideo

La propuesta reúne 100 obras de 34 artistas nacionales y extranjeros

Moara Tupinambá.

Moara Tupinambá.

FOTO

Valentina Weikert
Ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, vicepresidenta de la República Carolina Cosse, vicepresidente de la Fundación Bienal de Montevideo Juan Etcheverrito y curador de la Bienal Alfons Hug.&nbsp;

Ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, vicepresidenta de la República Carolina Cosse, vicepresidente de la Fundación Bienal de Montevideo Juan Etcheverrito y curador de la Bienal Alfons Hug. 

FOTO

Valentina Weikert
Directora ejecutiva de la Fundación Bienal de Montevideo Graciela Rompani con el embajador de Italia Fabrizio Petri.

Directora ejecutiva de la Fundación Bienal de Montevideo Graciela Rompani con el embajador de Italia Fabrizio Petri.

FOTO

Valentina Weikert
Ana Livni y Manuela Fleury.

Ana Livni y Manuela Fleury.

FOTO

Valentina Weikert
Magdalena López Castilla, Agustina Rodríguez y Magdalena Invernizzi.

Magdalena López Castilla, Agustina Rodríguez y Magdalena Invernizzi.

FOTO

Valentina Weikert
Luján Puig, Cristina Gagliadi y Mereces Brugnini.

Luján Puig, Cristina Gagliadi y Mereces Brugnini.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El Palacio legislativo abrió sus puertas al arte con la inauguración de la sexta edición de la Bienal de Montevideo, que se desarrolla en el Salón de los Pasos Perdidos y tiene como eje curatorial el Amazonas ancestral. La ceremonia, realizada el jueves 23 de octubre, contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el canciller Mario Lubetkin, el vicepresidente de la Fundación Bienal de Montevideo, Juan Etcheverrito y los curadores Alfons Hug y Alejandro Denes, entre otras autoridades y figuras del ámbito cultural.

Bajo una luz verde que tiñó la fachada del Palacio Legislativo en homenaje al Amazonas, el acto marcó el inicio de una propuesta que reúne 100 obras de 34 artistas nacionales y extranjeros, con un mensaje que combina arte, medioambiente y reflexión sobre la identidad latinoamericana. En el marco de los 100 años del Palacio Legislativo, la muestra se presenta también como un gesto simbólico de apertura del arte a la ciudadanía.

Leé además

La pieza que Moara Tupinambá expone en la Bienal de Montevideo, una reinterpretación del manto que es identidad de su pueblo, posee una fuerte carga reivindicativa.
Artista y activista

Moara Tupinambá, expositora en la Bienal de Montevideo: “Tengo esperanza de que el arte indígena se inserte en el arte contemporáneo”

Por Magdalena Cabrera
Luiz Braga (Brasil) 
Recomendado

La 6ª Bienal de Montevideo rinde homenaje al Amazonas

Por Redacción Galería

Durante la inauguración, Cosse destacó la “significancia artística y cultural” de la Bienal en el Parlamento, al que definió como “casa de la democracia que se engalana cuando deja entrar la cultura y el arte para el disfrute de todos los uruguayos”. Por su parte, Lubetkin subrayó la importancia de abrir la “casa del pueblo para la cultura” y vinculó la exposición con la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que se celebrará en noviembre en Belén, Pará.

El curador alemán Alfons Hug explicó, junto al uruguayo Alejandro Denes, que esta edición está dedicada al “pulmón del planeta” y busca rendir tributo a la biodiversidad, la vida indígena y la poesía natural del territorio. La selección de obras propone una mirada diversa sobre el vínculo entre humanidad y naturaleza y refuerza los lazos culturales entre Uruguay, Brasil y la región.

La VI Bienal de Montevideo permanecerá abierta al público hasta el 30 de noviembre, de 11 a 19 horas, con ingreso por la escalinata principal de la avenida del Libertador.

