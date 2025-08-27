¡Hola !

Verónica Perrotta estrena en cine 'Quemadura china', con César Troncoso y Néstor Guzzini

La película, que llega al cine este jueves 28 de agosto, es una adaptación de la obra de teatro homónima de Perrotta

Quemadura china se filmó en el Club Neptuno, un set gigante y amenazante

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Los hermanos siameses Annie y Dani se enfrentan a la separación física, en un acto tan quirúrgico como existencial. Willie, el hermano que los opera, confiesa su deseo de ser siamés y pide coserse a uno de ellos. Las tensiones y obsesiones del elenco se van enredando con la ficción fantástica. Mientras, la locación principal amenaza con derrumbarse. Todo esto sucede en Quemadura china, la nueva película de la uruguaya Verónica Perrotta basada en su obra de teatro homónima y protagonizada por ella misma junto a César Troncoso y Néstor Guzzini.

Los tres protagonistas del filme se encontraron en el rodaje de Mi mundial (2017) y se propusieron generar un proyecto que desafiara y problematizara su propio oficio, asumiendo algunos riesgos. Perrotta sugirió su propia obra para este propósito. El objetivo era volverse creadores de la película y colaborar al igual que el equipo técnico. Así, la directora de Quemadura china comenzó a trabajar en la adaptación de la obra de teatro al formato audiovisual.

Quemadura china

La película se filmó en el Club Neptuno, lo que provocó que el guion reuniera escenas convencionales y otras que podrían formar parte de tratamientos, ensayos y backs ficcionados. El Neptuno resultó un set gigante y amenazante, pero se dejó habitar y crear sobre él un universo simbólico en cada uno de sus espacios elegidos. Quemadura china se filmó en once días, entre octubre y noviembre de 2022, con un equipo muy reducido conformado por amigos.

En cines.

