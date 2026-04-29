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Vuelve Candlelight con un concierto tributo a Adele a la luz de las velas en Sofitel

Los grandes éxitos de la cantante británica –como Hello, Rolling in the deep y Rumor has it– serán interpretados por el cuarteto Aramis, formado por dos violines, una viola y un violonchelo

Candlelight

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Fever
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Originados en España en 2019 por la plataforma de experiencias Fever, los conciertos Candlelight son conciertos de música en vivo, reconocidos por su ambiente íntimo a la luz de las velas –generalmente LED por seguridad–, y por llevar adelante desde música clásica hasta tributos a artistas modernos en lugares emblemáticos de ciudades de todo el mundo.

Este concepto, novedoso en Uruguay, regresa en mayo para rendir homenaje a Adele. La experiencia inmersiva y multisensorial tendrá lugar en el Salón Doré hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco, con asientos que se asignarán según el orden de llegada.

El ingreso al recital, accesible para personas en sillas de ruedas y con movilidad reducida, es para todo público mayor de 8 años, mientras que los menores de 16 deben ir acompañados de un adulto.

Los grandes éxitos de la cantante británica –como Hello, Rolling in the deep y Rumor has it– serán interpretados por el cuarteto Aramis, formado por dos violines, una viola y un violonchelo.

Viernes 8 de mayo a las 19:30 y domingo 31 de mayo a las 20:30 en Sofitel Montevideo Casino Carrasco. Entradas desde 1500 a 2300 pesos por Feverup.com.

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