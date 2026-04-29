Vuelve Candlelight con un concierto tributo a Adele a la luz de las velas en Sofitel

Originados en España en 2019 por la plataforma de experiencias Fever, los conciertos Candlelight son conciertos de música en vivo, reconocidos por su ambiente íntimo a la luz de las velas –generalmente LED por seguridad–, y por llevar adelante desde música clásica hasta tributos a artistas modernos en lugares emblemáticos de ciudades de todo el mundo.
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Este concepto, novedoso en Uruguay, regresa en mayo para rendir homenaje a Adele. La experiencia inmersiva y multisensorial tendrá lugar en el Salón Doré hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco, con asientos que se asignarán según el orden de llegada.