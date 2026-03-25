Vuelve a Teatro Alianza 'Un poco de suerte', una comedia de Omar Varela sobre los vínculos familiares

Bajo la dirección de Fernando Amaral llega a la Sala China Zorrilla del Teatro Alianza una de las piezas más personales, con bajada actual, del recordado dramaturgo Omar Varela. Un poco de suerte se sumerge en la complejidad de los vínculos familiares a través de la relación de tres hermanos que, tras la muerte de su madre, se ven obligados a confrontar un pasado que creían sepultado.
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Lo que comienza como un reencuentro cargado de nostalgia deriva rápidamente en una catarsis colectiva donde emergen secretos y rencores. Con un elenco encabezado por Graciela Rodríguez, seguida por Adriana Do Reis, Cecilia Patrón y Alejandro Martínez, la obra logra equilibrar la comedia negra y lo conmovedor. Además de entretener con giros inesperados, invita a la reflexión sobre la herencia emocional y las sombras que habitan en cada familia.
Funciones 20 y 27 de marzo, 10 y 17 de abril, 21 h, en Teatro Alianza. Entradas a 700 pesos, a la venta en Red Tickets.