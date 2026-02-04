¡Hola !

Zoe Gotusso canta en el bosque de Punta Ballena

La cantautora cordobesa presenta Detalles, su último trabajo discográfico, el 14 de febrero en el Festival Medio y Medio de Punta Ballena

La relación de Zoe Gotusso con Uruguay es bien cercana y sostenida en el tiempo.

La relación de Zoe Gotusso con Uruguay es bien cercana y sostenida en el tiempo.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La cantante, guitarrista y compositora argentina Zoe Gotusso volverá a presentarse en Uruguay con dos fechas confirmadas, aunque la segunda ya está agotada. La primera será el sábado 14 de febrero en el Festival Medio y Medio, en el marco de la celebración por los 30 años de esta propuesta que acompaña cada verano en Punta Ballena. La segunda, el 9 de mayo en la Sala del Museo, pero sus fans se encargaron de que tres meses antes ya no haya chances de conseguir un lugar.

Estos shows son parte de una primera serie de conciertos por América del Sur que anticipa una gira internacional más amplia a lo largo de 2026 para presentar su último trabajo, Detalles.

Embed

Ex integrante del dúo Salvapantallas y hoy consolidada como una de las voces más relevantes de la nueva música latinoamericana, Gotusso atraviesa una etapa de madurez artística en la que consolida su delicadeza interpretativa. A fines del año pasado lanzó este álbum, su tercer disco solista, con ocho canciones construidas a partir de versiones del repertorio de Roberto Carlos, que profundiza un universo sonoro íntimo y sensible.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Zoe (@zoegotusso)

La relación de la artista con Uruguay es bien cercana y sostenida en el tiempo: grabó en el país su primer disco, Mi primer día triste, con producción de Juan Campodónico, y colaboró con No Te Va Gustar en la canción Me cansé. Su última presentación en Montevideo fue en octubre, en la carpa Sitio del Velódromo, durante el festival Sonorama, en formato trío junto a Mocchi y Sofía Álvez.

Sábado 14 de febrero a las 21.30 horas, en Medio y Medio (Portezuelo, Punta Ballena). Entradas desde 1.870 pesos en RedTickets.

