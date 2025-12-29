Tragedia en Oaxaca: descarrila el Tren Interoceánico y deja 13 muertos

Un accidente ferroviario en el sur de México terminó con la vida de 13 personas, entre ellas una menor, y dejó decenas de heridos. Las autoridades investigan las causas del descarrilamiento en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca al sur oeste del país azteca

Soldados del Ejército Mexicano y miembros de Protección Civil rescatan a pasajeros del tren Interoceánico que descarriló en Nizanda, estado de Oaxaca, en su ruta a Coatzacoalcos, México, el 28 de diciembre de 2025.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo entre Nizanda y Chivela, en Oaxaca, dejó un saldo de al menos 13 muertos y varias decenas de heridos. El accidente interrumpió la circulación en la línea que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México, mientras las autoridades mexicanas iniciaron investigaciones para determinar las causas del siniestro. Entre los fallecidos se encuentra una menor de edad y una persona permanece desaparecida.

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

Investigación en curso El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, informó durante la conferencia matutina presidencial que la Agencia de Transporte Ferroviario junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal evaluarán los hechos. “Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico conocido como Pulset, que funciona como una caja negra ferroviaria”, detalló.

El descarrilamiento afectó una locomotora y cuatro vagones del tren “Istmeño”. Según las autoridades, el primer vagón se deslizó sobre un talud a 6,5 metros de profundidad, mientras que el segundo quedó parcialmente suspendido y los otros dos no sufrieron daños graves. A bordo viajaban unas 250 personas; nueve fueron atendidas en el lugar, 109 en hospitales, de los cuales 44 permanecen hospitalizadas, aunque sin riesgo vital.