    Tragedia en Oaxaca: descarrila el Tren Interoceánico y deja 13 muertos

    Un accidente ferroviario en el sur de México terminó con la vida de 13 personas, entre ellas una menor, y dejó decenas de heridos. Las autoridades investigan las causas del descarrilamiento en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca al sur oeste del país azteca

    Soldados del Ejército Mexicano y miembros de Protección Civil rescatan a pasajeros del tren Interoceánico que descarriló en Nizanda, estado de Oaxaca, en su ruta a Coatzacoalcos, México, el 28 de diciembre de 2025.

    Por France 24

    El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo entre Nizanda y Chivela, en Oaxaca, dejó un saldo de al menos 13 muertos y varias decenas de heridos. El accidente interrumpió la circulación en la línea que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México, mientras las autoridades mexicanas iniciaron investigaciones para determinar las causas del siniestro. Entre los fallecidos se encuentra una menor de edad y una persona permanece desaparecida.

