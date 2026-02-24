  • Cotizaciones
    martes 24 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Tras cuatro años de guerra, ¿en qué punto está la guerra entre Rusia y Ucrania?

    Se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Lanzada en la madrugada del 24 de febrero de 2022 por Moscú y presentada por el Kremlin como una “operación militar especial”, la ofensiva debía ser rápida. Cuatro años después, la guerra se ha consolidado como el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y sigue sin una salida clara

    Una brigada ucraniana mantiene una posición cerca de la línea del frente en Donetsk, Ucrania.

    Una brigada ucraniana mantiene una posición cerca de la línea del frente en Donetsk, Ucrania.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente francés Emmanuel Macron afirmó este martes, al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania, que Rusia ha sufrido un “triple fracaso” en el plano militar, económico y estratégico.

    En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario señaló que Moscú “ha reforzado la OTAN, cuya expansión quería evitar; ha unido a los europeos, a quienes pretendía debilitar; y ha dejado al descubierto la fragilidad de un imperialismo de otro tiempo”.

    Leé además

    como cayo el poderoso capo ?el mencho? y que implica para mexico
    Video
    Narcotráfico

    Cómo cayó el poderoso capo ’El Mencho’ y qué implica para México

    Por France 24
    El expríncipe Andrés y el rey Carlos III en un evento de la realeza británica, setiembre 2025.
    Video
    Reino Unido

    Caso Epstein: el rey Carlos III pide que la justicia siga su curso tras el arresto del expríncipe Andrés

    Por  France 24 , RFI  y Redacción Búsqueda

    Macron añadió que Francia mantendrá su apoyo a Ucrania y advirtió: “A quienes creen que pueden contar con nuestro cansancio: se equivocan”.

    Embed - Sobrevivir al invierno en Odessa entre apagones, drones y guerra sin fin • FRANCE 24 Español

    Un balance humano incierto

    El número exacto de víctimas sigue siendo desconocido. Según el último recuento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2025, cerca de 15.000 civiles han muerto y 40.600 han resultado heridos en territorio ucraniano. La ONU advierte que la cifra real es "probablemente considerablemente más alta", sobre todo por la falta de acceso a zonas ocupadas.

    En cuanto a las bajas militares, el presidente Volodímir Zelenski reconoció a inicios de febrero la muerte de 55.000 soldados ucranianos desde 2022, un número considerado subestimado por la existencia de decenas de miles de desaparecidos.

    Rusia no publica cifras oficiales. El servicio ruso de la BBC y el medio independiente Mediazona estiman más de 117.000 militares rusos fallecidos basándose en datos públicos. El Center for Strategic and International Studies eleva el balance hasta 325.000 soldados rusos muertos y entre 100.000 y 140.000 militares ucranianos desde 2022.

    Además, cerca de seis millones de ucranianos permanecen refugiados en el extranjero.

    Embed - Ucrania intensifica ataques contra Rusia con armas de fabricación nacional

    Un país devastado

    La guerra ha arrasado amplias zonas del este de Ucrania. Ciudades como Bajmut y Toretsk están prácticamente en ruinas.

    Los ataques rusos contra infraestructuras energéticas han devastado la red eléctrica, dejando a millones de personas sin calefacción ni electricidad en distintos momentos del conflicto.

    Alrededor del 20% del territorio ucraniano está contaminado por minas, según la ONU.

    Un informe conjunto del gobierno ucraniano, la Unión Europea, el Banco Mundial y la ONU estima que la reconstrucción podría superar los 580.000 millones de dólares en la próxima década.

    La situación en el frente

    Tras los grandes movimientos de tropas en 2022 y 2023, el conflicto evolucionó hacia una guerra de desgaste, con avances lentos y combates constantes bajo la amenaza de drones.

    Rusia controla cerca del 20% del territorio ucraniano, de los cuales aproximadamente un tercio ya estaba bajo control ruso o prorruso antes de 2022.

    El epicentro de los combates sigue siendo el Donbás. Según análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Moscú controla casi toda la región de Lugansk y alrededor del 83% de Donetsk. También ocupa amplias zonas de Jersón y Zaporiyia, así como pequeñas partes de Sumi, Járkov y Dnipropetrovsk.

    Embed - Plan de paz para Ucrania: Zelenski revela los 20 puntos

    Donetsk, el principal obstáculo diplomático

    Desde 2025 se han celebrado varias rondas de negociaciones en Estambul, Abu Dabi y Ginebra, sin avances tangibles.

    El principal punto de bloqueo es la región de Donetsk. Rusia exige la retirada de las fuerzas ucranianas de los territorios que reclama en esa región. Kiev lo rechaza.

    En una entrevista con CNN, Zelenski pidió al presidente estadounidense Donald Trump que "permanezca del lado de Ucrania" y reiteró la necesidad de garantías de seguridad y un alto el fuego previo a cualquier discusión sobre concesiones, incluso territoriales.

    El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que Rusia alcanzará sus objetivos por la fuerza si fracasa la diplomacia.

    Economía y sanciones

    Los aliados occidentales impusieron fuertes sanciones económicas contra Rusia. Moscú reorientó sus exportaciones de hidrocarburos hacia nuevos mercados, especialmente en Asia, y desarrolló canales paralelos de importación.

    La economía rusa ha resistido, impulsada en parte por el gasto militar, aunque enfrenta inflación elevada, escasez de mano de obra, déficit presupuestario creciente y menores ingresos petroleros.

    Ucrania perdió casi un tercio de su PIB en 2022. La destrucción de infraestructuras, la caída de exportaciones y la salida de millones de trabajadores afectaron gravemente su economía, que depende en gran medida del apoyo occidental para financiar la defensa y el gasto público.

    Embed - Ucrania bajo ataque: centro infantil dañado y balance del frente previo a nuevo diálogo con Rusia

    La agricultura y el impacto global

    Antes de la guerra, Rusia y Ucrania representaban cerca de un tercio del comercio mundial de trigo, más del 20% del maíz y alrededor del 75% del aceite de girasol.

    Cuatro años después, el conflicto sigue influyendo en los mercados agrícolas internacionales y en los precios de alimentos, con repercusiones globales.

    Aliados y apoyos militares

    Europa se ha convertido en el principal proveedor de ayuda a Ucrania, con 234.000 millones de dólares entregados y otros 210.000 millones prometidos, según el Instituto Kiel.

    Estados Unidos aportó 115.000 millones de dólares desde 2022, pero tras el regreso de Trump al poder, redujo de forma drástica la ayuda sin contrapartidas.

    Según el Instituto Kiel, Ucrania ha recibido unos 900 tanques, 1.200 vehículos blindados, 850 piezas de artillería, 85 sistemas antiaéreos, además de aviones de combate y municiones.

    Rusia ha recibido municiones y miles de soldados de Corea del Norte, así como drones y misiles de Irán. Países occidentales acusan además a China de ayudar a Moscú a evadir sanciones.

    Cuatro años después del inicio de la invasión, la guerra continúa activa, con un frente estabilizado, negociaciones estancadas y un impacto humano y económico que sigue acumulándose.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Oficialismo

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    Cárceles

    Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por “concentrar poder”

    Por Macarena Saavedra
    Medioambiente

    La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

    Por Lucía Cuberos
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia. 

    Renuncias en el Estado: mujeres, profesionales y del Ministerio del Interior, entre los que más deciden irse

    Por Ismael Grau
    Mario Lubetkin y Gabriel Oddone tras la Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea.

    Tras recibir informe de Economía y Cancillería, la comisión del Senado aprobó el capítulo comercial del acuerdo Mercosur-UE

    Por Redacción Búsqueda
    Susana Mondueri y dos niños de su familia en Punta Colorada, circa 1946.

    71 fotos de álbumes familiares cuentan la historia de Punta Colorada a través del siglo XX

    Por Javier Alfonso
    Una representación del flujo fiscal uruguayo creado con la ayuda de la IA.

    Los impuestos y la “moral”

    Por Ismael Grau
    // Leer el objeto desde localStorage