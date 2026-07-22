Trump afirma que está “lejos de haber terminado” con Irán y pone más presión sobre la economía global

La presión sobre la economía global aumenta cuando se recrudece el conflicto e Irán impone un cerco en el estratégico estrecho de Ormuz.

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Tras la intensificación de los ataques de Irán en el Golfo, Trump advirtió este martes que Estados Unidos “no ha terminado en absoluto” su campaña contra la república islámica, tras la décima noche consecutiva de bombardeos.

Agregó que Irán necesitaría más de 20 años para recuperarse del daño infligido. “Si nos fuéramos ahora mismo, a Irán le tomaría 20, 25 años reconstruirse”.

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El mandatario afirmó que su próximo objetivo va a ser un complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Pickaxe, cerca de Natanz, donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán construye una planta de enriquecimiento no declarada. “Vamos a golpear esa zona muy pronto, y con mucha fuerza”, dijo Trump.

Las advertencias llegan cuando en la región Jordania, Kuwait y Bahréin denunciaron ataques iraníes, y luego de que rebeldes hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen, anunciaran el lunes un “bloqueo marítimo” contra Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos.

El cerco hutí

No está claro cómo los rebeldes de Yemen pueden implementar este cerco contra uno de los principales productores mundiales de petróleo, que utiliza sus puertos en el mar Rojo para esquivar el bloqueo iraní de Ormuz.

Tras el anuncio, los precios del petróleo alcanzaron el lunes su nivel más alto desde hacía un mes, por encima de los 90 dólares.

Trump también amenazó este martes a los hutíes y afirmó que si avanzan en el cerco se encargará de ellos.

“Ya lo saben, lo hemos hecho antes con los hutíes, y hace tiempo que no sabemos nada de ellos desde que tomamos las medidas que tomamos en su momento”, afirmó.

Arabia Saudita y los hutíes intercambiaron disparos la semana pasada por primera vez en años, arriesgando la tregua de 2022, pero los rebeldes se han mantenido al margen desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán a finales de febrero.

La consultora Vanguard Tech identificó este martes a dos buques que dieron media vuelta en el mar Rojo, tras haber cargado en el puerto saudita de Yanbu, después de las advertencias de los rebeldes yemenitas.

“Presión psicológica”

En el otro extremo de la península de Arabia, los bombardeos que reiniciaron el 7 de julio alcanzaron niveles sin precedentes desde el primer alto el fuego acordado en abril y reforzado a mediados de junio por un protocolo de acuerdo que debía conducir al final de la guerra.

La cifra de muertes de militares estadounidenses llega a 17 y casi 100 han resultado heridos, informó el Pentágono el lunes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el martes a senadores estadounidenses que la guerra ha costado 37.500 millones de dólares hasta ahora, frente a una estimación anterior de casi 29.000 millones a mediados de mayo.

Como ya hizo al comienzo de los bombardeos israeloestadounidenses el 28 de febrero, Irán respondió con ataques a aliados de Washington en el Golfo y Oriente Medio como Siria, Jordania o Irak. “El enemigo deberá prepararse para olas de drones y ataques de misiles aún más decisivos y poderosos”, afirmaron el martes los Guardianes de la Revolución.

Este ejército ideológico de Irán aseguró que sus fuerzas destruyeron sistemas de defensa antiaérea e instalaciones de radares en Baréin y Kuwait.

Naser al Dhafiri, un funcionario kuwaití de unos 40 años, asegura que los ataques y el miedo a los cortes de electricidad en este tórrido país generan "una inmensa presión psicológica" en la población.

“Lo que Kuwait experimenta hoy es algo que no experimentamos ni siquiera durante la invasión de Irak (en 1991) en cuanto a presión psicológica y de no saber adónde van las cosas”, afirma.

En el otro bando, Irán está inmerso en una guerra total, declaró su presidente, Masoud Pezeshkian.

“Seguimos luchando por cubrir nuestras necesidades básicas y, ahora, además, tenemos que hacer frente a la destrucción causada por la guerra”, afirmó Shahin, una bordadora de 34 años en Iranshahr, en el centro de Irán.

FUENTE:FRANCE24