En todos los continentes se pueden encontrar países que desconfían de Estados Unidos, no sólo en su propio patio trasero

La mayoría de los países sitúan a Estados Unidos por encima de China en cuanto a libertad, pero desconfían más de él. La desconfianza es, por lo tanto, sinónimo de incompetencia.

La crisis política del Occidente se puede resumir en una sola palabra: desconfianza. Los votantes sienten cinismo, prejuicios e ira hacia sus sistemas. Pero cada uno de estos sentimientos es consecuencia de la pérdida de confianza. Se siente menos urgencia con respecto al desplome de la confianza del resto del mundo en Estados Unidos (EE.UU.) El hecho de que una gran mayoría de países encuestados por el Centro de Investigaciones Pew entre febrero y mayo de este año ahora confía más en China que en EE.UU. debería ser una señal de alarma. Sin embargo, EE.UU. sigue actuando como si fuera el lugar más admirado del planeta.

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No todo este declive se debe a Donald Trump. No es sólo el hecho de que EE.UU. haya ido en declive; es que China ha ido en ascenso. El reciente deterioro de la reputación estadounidense comenzó en 2023, cuando Joe Biden era presidente. Esto coincide con su apoyo a la devastadora respuesta de Israel ante la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre. Los círculos establecidos de la política exterior estadounidense prestan poca atención al efecto que el militarismo de Israel tiene sobre la percepción que el mundo tiene de EE.UU., incluso en el resto del Occidente. Pero Israel no es la principal causa de la impopularidad estadounidense.

La visión reconfortante —la cual es también la visión de quienes viven cómodamente— es que el mundo detesta los valores de Trump. Eso sugiere que, cuando se elija a un presidente más digno de admiración, la reputación estadounidense mejorará. Esta moderadamente tranquilizadora perspectiva pasa por alto un aspecto importante: no todo se reduce a los valores. La mayoría de los países sitúan a EE.UU. por encima de China cuando de libertad se trata y, sin embargo, desconfían más de él. La desconfianza es, por lo tanto, sinónimo de incompetencia.

Incluso en el EE.UU. de Trump, el mundo sabe que la gente goza de mucha más libertad para expresar sus opiniones y practicar su fe que en China. Pero ¿se gobierna a los estadounidenses con mayor competencia? ¿Es EE.UU. más estable que China? Es difícil responder afirmativamente a cualquiera de estas preguntas. Tomemos como ejemplo la intermitente Operación Furia Épica de Trump contra Irán. Además de ser la guerra más impopular del país a nivel nacional desde que se comenzó a realizar encuestas — más incluso que las de Irak y Vietnam, a pesar de que las bajas estadounidenses han sido mucho menores —, ha alejado a todos los amigos y aliados de EE.UU., incluyendo a otros populistas occidentales. Ahora se les está insultando por no sumarse a lo que muchos consideran la más imprudente guerra de elección de EE.UU. hasta la fecha.

La tercera guerra del Golfo también ha puesto de manifiesto la enorme brecha entre el enfoque energético de China y el de EE.UU. Las grandes inversiones de China en todas las formas de energía, desde las renovables hasta el carbón, contrastan con la inclinación de EE.UU. hacia los combustibles fósiles. Todo esto se debe a Trump. Él no sólo ha eliminado los incentivos de Biden para la energía verde, sino que está pagándoles a las compañías para que abandonen los proyectos de energía alternativa. Si no fuera por las grandes reservas de China, los precios mundiales del petróleo habrían subido mucho más en los últimos meses. En lugar de afirmar que China ayudó a manipular las elecciones estadounidenses de 2020, Trump podría agradecerle por salvar a los consumidores estadounidenses de que tuvieran que pagar US$6 por galón en las gasolineras.