  • Cotizaciones
    viernes 03 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump da de plazo a Hamás hasta el domingo para responder a su plan de paz para Gaza

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este 3 de octubre un ultimátum a Hamás: aceptar su propuesta de paz para Gaza antes del domingo a las 19 horas de Uruguay o enfrentar “un infierno total”

    Donald Trump en los jardines de la Casa Blanca.

    Donald Trump en los jardines de la Casa Blanca.

    FOTO

    EFE

    Hamás tiene “hasta el domingo por la noche, a las seis de la tarde hora de Washington, D.C.”, publicó Donald Trump en su plataforma Truth Social. “Si este acuerdo final no se alcanza, el infierno total, como nunca se ha visto antes, se desatará contra Hamás”, advirtió.

    El presidente estadounidense afirmó que la mayoría de los combatientes de Hamás “están rodeados y atrapados militarmente, esperando solo mi orden para que sus vidas sean destruidas rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde están y quiénes son, y serán buscados y asesinados”.

    Leé además

    Donald Trump, tras dirigirse a altos oficiales militares reunidos en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, el 30 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Trump da a Hamás “tres o cuatro días” días para aceptar su plan de paz en Gaza

    Por France 24
    El humo se eleva en la Torre de La Meca tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    El plan de Donald Trump para Gaza: Hamás dice que necesita más tiempo

    Por France 24

    Trump también hizo un llamado a la población civil palestina: “Pido a todos los palestinos inocentes que abandonen inmediatamente esta zona, donde podría haber una gran cantidad de muertes, y se dirijan a lugares más seguros de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes están listos para ayudar. Afortunadamente, para Hamás, tendrán una última oportunidad”, agregó, sin precisar a qué zona se refería.

    Embed - Controvertido plan de Trump para Gaza suscita reacciones en todo el mundo

    Desarme de Hamás y retirada gradual de Israel

    La propuesta de paz de Trump, tras casi dos años de devastadores ataques israelíes contra Gaza, fue respaldada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero hasta ahora no ha sido aceptada por Hamás.

    El plan contempla, entre otros puntos, un alto el fuego, la liberación de los rehenes en poder del grupo palestino en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual de Israel de Gaza.

    La guerra estalló el 7 de octubre de 2023 con el asalto sin precedentes de Hamás en el sur de Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de AFP en base a datos oficiales israelíes. La ofensiva de represalia israelí mató al menos a 66.225 personas, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Estrenos

    Un magistral pandemonio: así es ‘Una batalla tras otra’, la imperdible nueva película con Leonardo DiCaprio

    Por Pablo Staricco
    Seguridad

    Sistema político unifica discurso frente al atentado a Mónica Ferrero, aunque oposición pide más acción

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema financiero

    Por su rol “social”, el BROU mantiene todas las sucursales; “una gran cantidad” son deficitarias

    Por Ismael Grau
    Fiscalía

    Pedro Bordaberry propuso volver “al viejo Código del Proceso Penal” para dar más garantías

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    Por Redacción Búsqueda
    Un hogar pobre de Montevideo.

    El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

    Por Redacción Búsqueda
    .

    Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

    Por Clementina Delacroix Cardeza
    Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

    Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

    Por Redacción Búsqueda