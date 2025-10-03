Trump da de plazo a Hamás hasta el domingo para responder a su plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este 3 de octubre un ultimátum a Hamás: aceptar su propuesta de paz para Gaza antes del domingo a las 19 horas de Uruguay o enfrentar “un infierno total”

Hamás tiene “hasta el domingo por la noche, a las seis de la tarde hora de Washington, D.C.”, publicó Donald Trump en su plataforma Truth Social. “Si este acuerdo final no se alcanza, el infierno total, como nunca se ha visto antes, se desatará contra Hamás”, advirtió.

El presidente estadounidense afirmó que la mayoría de los combatientes de Hamás “están rodeados y atrapados militarmente, esperando solo mi orden para que sus vidas sean destruidas rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde están y quiénes son, y serán buscados y asesinados”.

Trump también hizo un llamado a la población civil palestina: “Pido a todos los palestinos inocentes que abandonen inmediatamente esta zona, donde podría haber una gran cantidad de muertes, y se dirijan a lugares más seguros de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes están listos para ayudar. Afortunadamente, para Hamás, tendrán una última oportunidad”, agregó, sin precisar a qué zona se refería.

Desarme de Hamás y retirada gradual de Israel La propuesta de paz de Trump, tras casi dos años de devastadores ataques israelíes contra Gaza, fue respaldada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero hasta ahora no ha sido aceptada por Hamás.