Trump da a Hamás “tres o cuatro días” días para aceptar su plan de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Hamás tiene “tres o cuatro días” para aceptar su plan de paz en Gaza, que exige el desarme completo del grupo palestino, la liberación de rehenes en 72 horas y su exclusión de cualquier papel político futuro. Advirtió que, en caso de rechazo, el movimiento islamista “pagará en el infierno” y el conflicto podría tener “un final muy triste”.
El plan, presentado en Washington con el respaldo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, contempla además una retirada gradual del ejército israelí y la instalación de una autoridad de transición de posguerra encabezada por el propio Trump. Sin embargo, Netanyahu aclaró que las fuerzas de su país “permanecerán en la mayor parte de Gaza” mientras se busca la liberación de los rehenes.
Catar confirmó que Hamás está revisando la propuesta “de manera responsable” y que mantiene conversaciones con Egipto y Turquía sobre el acuerdo. El portavoz de la cancillería catarí, Majed al-Ansari, adelantó que habrá nuevas reuniones en las próximas horas para discutir el plan.
En Israel, las reacciones internas fueron divididas. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, referente de la extrema derecha, calificó la iniciativa como un “rotundo fracaso diplomático” que, según él, “acabará en lágrimas” y obligará a las futuras generaciones a volver a luchar en Gaza.
Mientras tanto, en la Franja la devastación continúa. El Ministerio de Salud local informó que 66.055 personas han muerto y 168.346 resultaron heridas desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque contra Israel que dejó alrededor de 1.200 muertos y 250 secuestrados. Miles de palestinos siguen desplazándose hacia el sur tras las nuevas órdenes de evacuación del ejército israelí en la capital.