    Trump da a Hamás “tres o cuatro días” días para aceptar su plan de paz en Gaza

    El presidente de Estados Unidos da a Hamás pocos días para responder a su plan de paz en Gaza, mientras crecen las críticas en Israel y Catar asegura que el grupo analiza la propuesta

    Donald Trump, tras dirigirse a altos oficiales militares reunidos en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, el 30 de setiembre de 2025.

    FOTO

    AFP
    France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Hamás tiene “tres o cuatro días” para aceptar su plan de paz en Gaza, que exige el desarme completo del grupo palestino, la liberación de rehenes en 72 horas y su exclusión de cualquier papel político futuro. Advirtió que, en caso de rechazo, el movimiento islamista “pagará en el infierno” y el conflicto podría tener “un final muy triste”.

    El plan, presentado en Washington con el respaldo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, contempla además una retirada gradual del ejército israelí y la instalación de una autoridad de transición de posguerra encabezada por el propio Trump. Sin embargo, Netanyahu aclaró que las fuerzas de su país “permanecerán en la mayor parte de Gaza” mientras se busca la liberación de los rehenes.

    Muchos palestinos en Gaza han sido desplazados por la guerra.
    Conflicto en Medio Oriente

    Los habitantes de Gaza dicen que el plan de paz de Trump es una “farsa”

    Por RFI
    Donald Trump y Benjamin Netanyahu se estrechan la mano al concluir una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, el 29 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Todas las miradas están puestas en Hamás después de que el plan de Trump para Gaza consiguiera el respaldo de Netanyahu

    Por RFI

    Catar confirmó que Hamás está revisando la propuesta “de manera responsable” y que mantiene conversaciones con Egipto y Turquía sobre el acuerdo. El portavoz de la cancillería catarí, Majed al-Ansari, adelantó que habrá nuevas reuniones en las próximas horas para discutir el plan.

    Embed - Entre la esperanza y el temor: así reaccionan familiares de rehenes al "plan de paz" de Trump

    En Israel, las reacciones internas fueron divididas. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, referente de la extrema derecha, calificó la iniciativa como un “rotundo fracaso diplomático” que, según él, “acabará en lágrimas” y obligará a las futuras generaciones a volver a luchar en Gaza.

    Mientras tanto, en la Franja la devastación continúa. El Ministerio de Salud local informó que 66.055 personas han muerto y 168.346 resultaron heridas desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque contra Israel que dejó alrededor de 1.200 muertos y 250 secuestrados. Miles de palestinos siguen desplazándose hacia el sur tras las nuevas órdenes de evacuación del ejército israelí en la capital.

    FUENTE:FRANCE24

