    viernes 03 de octubre de 2025

    El plan de Donald Trump para Gaza: Hamás dice que necesita más tiempo

    Aunque Donald Trump dio un ultimátum de “tres o cuatro días” para aceptar este plan de veinte puntos para poner fin a la guerra en Gaza, Hamas indicó el viernes que necesitaba más tiempo para considerarlo

    El humo se eleva en la Torre de La Meca tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de setiembre de 2025.

    El humo se eleva en la Torre de La Meca tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de setiembre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Hamás dijo el viernes 3 de octubre que necesitaba más tiempo para considerar el plan de Donald Trump para poner fin a casi dos años de guerra en la Franja de Gaza.

    Donald Trump y Benjamin Netanyahu se estrechan la mano al concluir una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, el 29 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Todas las miradas están puestas en Hamás después de que el plan de Trump para Gaza consiguiera el respaldo de Netanyahu

    Por RFI
    Tony Blair habla en el Foro Económico Mundial en Davos, en 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Tony Blair, figura controvertida en la “Junta de Paz” del plan de Trump para Gaza

    Por France 24

    “Hamás continúa sus consultas sobre el plan de Trump (...) y ha informado a los mediadores que las consultas están en curso y aún requieren cierto tiempo”, declaró a la AFP un responsable del movimiento islamista palestino, que habló bajo condición de anonimato.

    Este plan incluye un alto el fuego, la liberación en 72 horas de los rehenes retenidos en Gaza y el desarme de Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel desencadenó la guerra en territorio palestino.

    En respuesta, Israel lanzó una ofensiva devastadora en el pequeño territorio, matando a decenas de miles de personas y provocando un desastre humanitario. Desde entonces, la población sitiada ha sido desplazada repetidamente.

    El plan del presidente estadounidense también prevé una retirada gradual israelí del territorio y el establecimiento de una autoridad transitoria encabezada por Donald Trump, aliado de Israel.

    La propuesta estadounidense, apoyada por varios países árabes y occidentales, está plagada de zonas grises, en particular en lo que respecta al calendario de la retirada israelí y al marco para el desarme de Hamás.

    Embed - Continúa ofensiva israelí en Gaza tras intercepción de la Flotilla Global Sumud • FRANCE 24

    “Dos opiniones dentro de Hamás”

    Mohammad Nazzal, miembro de la oficina política de Hamás, declaró el viernes que el plan presenta aspectos preocupantes. "Pronto anunciaremos nuestra postura al respecto", añadió.

    "Estamos en contacto con mediadores, así como con partes árabes e islámicas, y somos serios en nuestro deseo de llegar a acuerdos".

    Una fuente palestina cercana a la dirección de Hamas declaró el miércoles a la AFP que el movimiento islamista "quiere modificar algunas cláusulas como la del desarme y la expulsión" de miembros de Hamas.

    Según otra fuente cercana a las negociaciones en curso en Doha, "existen dos opiniones dentro de Hamás", declaró a AFP el miércoles. "La primera apoya la aprobación incondicional, porque la prioridad es un alto el fuego dentro del marco de las garantías ofrecidas por Trump, con mediadores que garanticen que Israel implemente el plan", añadió. La segunda "rechaza el desarme y las expulsiones" de funcionarios de Hamás y "favorece la aprobación condicional".

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Conflicto en Medio Oriente

    La situación en Medio Oriente ocupa parte de la agenda del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad

    Sistema político unifica discurso frente al atentado a Mónica Ferrero, aunque oposición pide más acción

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema financiero

    Por su rol “social”, el BROU mantiene todas las sucursales; “una gran cantidad” son deficitarias

    Por Ismael Grau
    Fiscalía

    Pedro Bordaberry propuso volver “al viejo Código del Proceso Penal” para dar más garantías

    Por Redacción Búsqueda

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    Por Redacción Búsqueda
    Un hogar pobre de Montevideo.

    El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

    Por Redacción Búsqueda
    .

    Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

    Por Clementina Delacroix Cardeza
    Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

    Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

    Por Redacción Búsqueda