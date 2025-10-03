El plan de Donald Trump para Gaza: Hamás dice que necesita más tiempo

Hamás dijo el viernes 3 de octubre que necesitaba más tiempo para considerar el plan de Donald Trump para poner fin a casi dos años de guerra en la Franja de Gaza .

El presidente estadounidense había dado a Hamás un ultimátum de “tres o cuatro días” para aceptar su plan , que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo apoyar.

“Hamás continúa sus consultas sobre el plan de Trump (...) y ha informado a los mediadores que las consultas están en curso y aún requieren cierto tiempo”, declaró a la AFP un responsable del movimiento islamista palestino, que habló bajo condición de anonimato.

Este plan incluye un alto el fuego, la liberación en 72 horas de los rehenes retenidos en Gaza y el desarme de Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel desencadenó la guerra en territorio palestino.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva devastadora en el pequeño territorio, matando a decenas de miles de personas y provocando un desastre humanitario. Desde entonces, la población sitiada ha sido desplazada repetidamente.

El plan del presidente estadounidense también prevé una retirada gradual israelí del territorio y el establecimiento de una autoridad transitoria encabezada por Donald Trump, aliado de Israel.

La propuesta estadounidense, apoyada por varios países árabes y occidentales, está plagada de zonas grises, en particular en lo que respecta al calendario de la retirada israelí y al marco para el desarme de Hamás.

“Dos opiniones dentro de Hamás”

Mohammad Nazzal, miembro de la oficina política de Hamás, declaró el viernes que el plan presenta aspectos preocupantes. "Pronto anunciaremos nuestra postura al respecto", añadió.

"Estamos en contacto con mediadores, así como con partes árabes e islámicas, y somos serios en nuestro deseo de llegar a acuerdos".

Una fuente palestina cercana a la dirección de Hamas declaró el miércoles a la AFP que el movimiento islamista "quiere modificar algunas cláusulas como la del desarme y la expulsión" de miembros de Hamas.

Según otra fuente cercana a las negociaciones en curso en Doha, "existen dos opiniones dentro de Hamás", declaró a AFP el miércoles. "La primera apoya la aprobación incondicional, porque la prioridad es un alto el fuego dentro del marco de las garantías ofrecidas por Trump, con mediadores que garanticen que Israel implemente el plan", añadió. La segunda "rechaza el desarme y las expulsiones" de funcionarios de Hamás y "favorece la aprobación condicional".

