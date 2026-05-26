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    Irán está venciendo a Trump en el arte de la negociación

    La guerra podría terminar con un Teherán más seguro de sí mismo, más intransigente y con nuevos recursos para reconstruir su programa nuclear

    Donald Trump saluda tras bajar del helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 15 de mayo de 2026.

    Donald Trump saluda tras bajar del helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 15 de mayo de 2026.

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    Alex WROBLEWSKI / AFP
    Búsqueda | Gideon Rachman
    Por Gideon Rachman
    Analista principal de asuntos exteriores

    “Lo peor que puedes hacer en un acuerdo es parecer desesperado por cerrarlo. Eso hace que la otra parte huela sangre, y entonces estarás perdido. Lo mejor que puedes hacer es negociar desde una posición de fuerza, y el poder de negociación es la mayor fuerza que puedes tener”.

    Ése fue el principio que Donald Trump (o su escritor fantasma) plasmó en El arte de la negociación, publicado en 1987. Quizás Trump debería haber releído su propio libro antes de publicar el 5 de abril: “Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o van a vivir un infierno”.

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    Para alguien sin experiencia, esa exigencia sonaba un poco desesperada, sobre todo cuando Trump no cumplió sus amenazas de desatar un infierno contra Irán.

    La cruda realidad es que, en las negociaciones para ponerle fin a la guerra, es Teherán quien ha tenido la ventaja. El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ejerció una intensa presión sobre la economía mundial. Conforme los precios de la gasolina han subido en Estados Unidos (EE.UU.), la popularidad de Trump en las encuestas se ha desplomado.

    El resultado es que, al momento de escribir este artículo, EE.UU. parecía dispuesto a aceptar un acuerdo que —a largo plazo— amenaza con dejar a Irán en una posición más fuerte que antes de que comenzara esta guerra.

    La esencia del acuerdo que se perfila es que Irán acepta abrir el estrecho sin imponer peajes. A cambio, obtiene un alivio gradual de las sanciones, incluyendo el descongelamiento de miles de millones de dólares en activos. Irán se comprometerá a restringir su programa nuclear. Pero los detalles serán objeto de futuras negociaciones, por lo que esa cuestión sigue, en esencia, sin resolverse.

    Trump ha insistido en que no tiene prisa y que nunca aceptaría un mal acuerdo. Sin embargo, la reacción de los republicanos más belicistas ante el acuerdo que se perfila fue reveladora.

    Teheran
    Una mujer camina junto a una enorme valla publicitaria en una calle de Teherán, Irán, lunes 25 de mayo de 2026.

    Una mujer camina junto a una enorme valla publicitaria en una calle de Teherán, Irán, lunes 25 de mayo de 2026.

    El senador Ted Cruz sugirió que podría ser un “error desastroso” porque dejaría a Irán “en condiciones de enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y con control efectivo sobre el estrecho de Ormuz”. El senador Roger Wicker, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, advirtió que el acuerdo que se perfila “no valdría ni el papel en el que está escrito”.

    El gobierno israelí, que desempeñó un papel crucial para persuadir a Trump de desatar la guerra en primer lugar, se mostrará cortés en público respecto a cualquier acuerdo, sobre todo porque Benjamín Netanyahu debe enfrentarse pronto al electorado. Pero la realidad es que el líder israelí vendió la guerra como una oportunidad única para asegurar un cambio de régimen en Irán.

    Ahora tiene que lidiar con que el conflicto termine con el régimen iraní aún en pie y más seguro de sí mismo, más intransigente y con nuevos recursos financieros para reconstruir su programa nuclear y su red de aliados en todo el Medio Oriente.

    Eli Groner, exdirector general de la oficina de Netanyahu, sostiene que el hecho de saber que Irán ahora puede cerrar el estrecho de Ormuz en cualquier momento en el futuro "es una victoria mucho más profunda y estratégica que cualquier logro militar táctico". Su resumen de la situación en una sola palabra fue: “Desastre”.

    Además de aliviar potencialmente la grave situación financiera y económica de la República Islámica, es probable que el acuerdo incline la balanza de poder regional a favor de Irán.

    Como señaló Dan Shapiro, exembajador de EE.UU. en Israel, en X: “Irán ha ganado una influencia significativa para el futuro al demostrar que puede controlar el estrecho, al atacar a sus vecinos y a las bases estadounidenses en la región y causar daños importantes, y al recibir los golpes más fuertes de EE.UU. e Israel y sobrevivir”.

    Shapiro cree que, no obstante, Trump está tan acorralado que aceptar un mal acuerdo que abra el estrecho sería una mejor opción que continuar la guerra. Dados los crecientes riesgos de una crisis energética global y una recesión mundial, es un cálculo comprensible. EE.UU. también tiene recuerdos recientes de guerras —incluyendo las de Vietnam y Afganistán— que se prolongaron durante demasiado tiempo, mientras el país luchaba en vano por mejorar una posición perdedora.

    Si Trump acepta un mal acuerdo, será porque no tiene una alternativa viable.

    Estrecho-Ormuz
    Mujeres caminan por una playa en Omán con vistas al estrecho de Ormuz.

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    La propuesta del senador Wicker era “permitir que las expertas fuerzas armadas de Estados Unidos completaran la destrucción de las capacidades militares convencionales iraníes y luego reabrieran el estrecho”. Pero un esfuerzo por asegurar el estrecho por medios militares probablemente habría requerido el despliegue de tropas terrestres y la aceptación de numerosas bajas estadounidenses. Incluso así, los iraníes habrían podido amenazar la navegación con drones o misiles.

    Las amenazas ocasionales de Trump de desatar un “infierno” sobre el régimen iraní carecían de credibilidad debido a su evidente renuencia a involucrarse en una guerra terrestre y al peligro de represalias iraníes contra los Estados del Golfo y su infraestructura energética. En la jerga de los analistas militares, la vulnerabilidad del Golfo le daba a Irán un “dominio de la escalada”.

    Al presidente estadounidense —quien se compara obsesivamente con el expresidente Barack Obama— le gustaba ridiculizar el acuerdo nuclear que la administración de Obama alcanzó con Irán en 2015. Trump lo ha calificado como “una de las peores y más desiguales transacciones que EE.UU. haya firmado jamás” y afirmó: “Nunca, jamás, en toda mi vida he visto una transacción negociada de manera tan incompetente como nuestro acuerdo con Irán”.

    Pero el propio Trump está negociando ahora un acuerdo que, en muchos aspectos, parece peor que el que negoció Obama, en parte debido a la conciencia latente de que Irán aún puede cerrar el estrecho de Ormuz cuando quiera. ¿Eso es lo mejor que pudo lograr el maestro del arte de la negociación?

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