Trump dice que los días de Maduro en el poder están contados
Interrogado por CBS sobre si Estados Unidos entrará en guerra con el régimen chavista, el presidente norteamericano respondió que no lo cree, pero opinó que el presidente venezolano tiene los días contados en el poder
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que cree que los días de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela están contados, pero minimizó los temores a una guerra inminente contra el país sudamericano.
Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que Estados Unidos (EE.UU.) envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.