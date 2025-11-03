  • Cotizaciones
    lunes 03 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump dice que los días de Maduro en el poder están contados

    Interrogado por CBS sobre si Estados Unidos entrará en guerra con el régimen chavista, el presidente norteamericano respondió que no lo cree, pero opinó que el presidente venezolano tiene los días contados en el poder

    Donald Trump durante la entrevista con 60 Minutes

    Donald Trump durante la entrevista con 60 Minutes

    FOTO

    CBS
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que cree que los días de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela están contados, pero minimizó los temores a una guerra inminente contra el país sudamericano.

    Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que Estados Unidos (EE.UU.) envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

    Leé además

    EE.UU. despliega su mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela.
    Tensión en el Caribe

    Venezuela: el temor a una intervención militar estadounidense sacude a América Latina

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Imagen del ataque del Ejército de Estados Unidos donde mató a 14 supuestos traficantes de drogas en cuatro ataques contra embarcaciones en el Pacífico Oriental. Una persona sobrevivió.
    Tensión en el Caribe

    Estados Unidos mata a 14 supuestos traficantes de drogas tras bombardear cuatro embarcaciones en el Pacífico

    Por France 24
    Embed

    “Lo dudo. No lo creo”, declaró el mandatario estadounidense al programa 60 Minutes, al responder una pregunta sobre si EE.UU. entraría en guerra con Venezuela.

    Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: “Diría que sí. Creo que sí”.

    Maduro, acusado de narcotráfico en EE.UU., asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

    Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.

    Embed - Tensión en el Caribe: despliegue militar de EE. UU. y amenaza latente sobre Venezuela • FRANCE 24

    Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

    Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para EE.UU.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Caso Cardama

    El conflicto con Cardama vuelve a encender la mayor alerta de la Armada: quedarse sin flotilla para custodiar el mar

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol Uruguayo

    Competir en la licitación o asociarse con otra empresa: Antel define cómo transmitir el fútbol uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sindicatos

    El PIT-CNT reclamó al gobierno de Orsi “cumplir” ante un escenario “insuficiente” en presupuesto y salarios

    Por Redacción Búsqueda
    Educación

    Ceibal celebra avance de piloto en 87 liceos para bajar inasistencias, luego de alcanzar logros en escuelas

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han reiterado que no disponen de la normativa suficiente para combatir la violencia en el fútbol. 

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Vista aérea del Astillero Cardama en la ciudad de Vigo.

    Cardama entregó documentos sobre EuroCommerce al ministerio con inconsistencias, algunas advertidas por el estudio Delpiazzo

    Por Guillermo Draper
    Los entrañables Chandler y Joey en su apartamento.

    Sexo, amigos y el problema de la vivienda

    Por Ismael Grau
    El arribo al Puerto de Montevideo de los escáneres, en presencia de varios ministros, en junio de 2024. 

    Aduanas y escáneres: sin datos sobre la cantidad de imágenes tomadas ni las infracciones detectadas

    Por Redacción Búsqueda