    martes 28 de octubre de 2025

    Estados Unidos mata a 14 supuestos traficantes de drogas tras bombardear cuatro embarcaciones en el Pacífico

    Estados Unidos aumenta su ofensiva en el Caribe y Pacífico contra supuestas embarcaciones de narcotráfico. Este martes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que el Ejército de su país mató a 14 personas tras perpetrar cuatro nuevos ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico Oriental. Una persona sobrevivió

    Imagen del ataque del Ejército de Estados Unidos donde mató a 14 supuestos traficantes de drogas en cuatro ataques contra embarcaciones en el Pacífico Oriental. Una persona sobrevivió.

    Imagen del ataque del Ejército de Estados Unidos donde mató a 14 supuestos traficantes de drogas en cuatro ataques contra embarcaciones en el Pacífico Oriental. Una persona sobrevivió.

    @SecWar/Pete Hegseth
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El anuncio de este 28 de octubre marca una escalada continua en el ritmo de los ataques estadounidenses en el Caribe y Pacífico, cerca a aguas de Suramérica.

    La frecuencia parece acelerarse luego de que este tipo de asaltos iniciaran a principios de setiembre con semanas de diferencia.

    Nicolás Maduro y Donald Trump.
    Venezuela

    Venezuela denuncia en el Consejo de Seguridad bombardeos de Trump en el Caribe y teme “ataque armado”
    USS Gerald R. Ford 
    Estados Unidos

    Tensión en el Caribe: Estados Unidos ataca otra presunta narcolancha y despliega su mayor portaaviones

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda

    “Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (OTD) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, anunció el secretario de Defensa de Estados Unidos (EE.UU.), Pete Hegseth, mediante una publicación en su cuenta de la plataforma X.

    El titular del Pentágono, señaló que el Ejército estadounidense mató a un total de 14 personas en estas últimas embestidas. Un hombre sobrevivió.

    “Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”, añadió Hegseth.

    En cuanto al sobreviviente, Hegseth indicó que las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate "asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate", pero no especificó si esta persona permanecería bajo su custodia o sería entregada a EE.UU.

    “El Departamento de Defensa ha dedicado más de dos décadas a defender otras patrias. Ahora, defendemos la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos”, sostuvo el secretario de Defensa.

    Hegseth publicó imágenes de los ataques en redes sociales, en las que se pueden ver dos embarcaciones moviéndose a gran velocidad por el agua. Uno de ellos está visiblemente cargado con una gran cantidad de paquetes o bultos. Ambos explotan repentinamente y se ven en llamas.

    El tercer ataque parece haber tenido lugar contra dos embarcaciones que se encontraban estacionadas en el agua, una junto a la otra. Parecen estar prácticamente vacías, con al menos dos personas moviéndose antes de que una explosión las envolviera.

