  • Cotizaciones
    sábado 25 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Venezuela: el temor a una intervención militar estadounidense sacude a América Latina

    Las operaciones navales anunciadas por Estados Unidos frente a Venezuela reavivaron el debate sobre una posible intervención militar. Aunque Washington las presenta como parte de su lucha contra el narcotráfico, Caracas y varios gobiernos sudamericanos las ven como una amenaza, en un contexto en que Donald Trump adopta un tono más abierto al uso de la fuerza

    EE.UU. despliega su mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela.

    EE.UU. despliega su mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    Por orden del presidente Donald Trump, Estados Unidos desplegó el viernes 24 de octubre un portaaviones en Trinidad y Tobago como parte de una nueva operación contra el narcotráfico en América Latina. La Armada estadounidense prevé realizar ejercicios militares el domingo, muy cerca de las costas venezolanas. Según datos de seguimiento aéreo, siete buques de guerra fueron movilizados en el Caribe y uno en el Golfo de México, mientras un bombardero B-1B sobrevoló territorio cercano a Venezuela. La Casa Blanca, sin embargo, niega oficialmente esas maniobras.

    El operativo ha encendido las alarmas en la región, especialmente en Caracas. Washington afirma que su objetivo es desmantelar la red del Tren de Aragua, a la que acusa de traficar drogas hacia Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro, que busca rebajar las tensiones con Trump, respondió con ironía: “Sí paz, sí paz, sí paz para siempre. Ninguna guerra loca, por favor”, dijo el mandatario, parodiando el estilo del presidente estadounidense y recordando las pruebas de armamento ruso y chino realizadas recientemente.

    Leé además

    USS Gerald R. Ford 
    Video
    Estados Unidos

    Tensión en el Caribe: Estados Unidos ataca otra presunta narcolancha y despliega su mayor portaaviones

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Captura de un video difundido por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, quien aseguró que su país perpetró un nuevo ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico. Los hechos informados el 22 de octubre de 2025 ocurrieron un día antes, según Washington.
    Video
    Estados Unidos

    Trump prepara ataques contra el narcotráfico por tierra tras primer golpe en el Pacífico

    Por RFI

    En paralelo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la destrucción de un sexto barco de presuntos narcotraficantes en aguas internacionales, con seis muertos, lo que eleva a 43 el número de fallecidos en estas operaciones en el Caribe y el Pacífico. “No necesitamos una declaración de guerra; simplemente eliminaremos a quienes amenacen nuestro país”, advirtió Trump, que busca presentarse como un líder fuerte tras su regreso a la Casa Blanca.

    El politólogo Kevin Parthenay, de la Universidad de Tours, advirtió que estas acciones suponen “una violación del derecho internacional” y reflejan “una desinhibición total respecto al uso de la violencia” por parte de Washington. Desde Brasil, un asesor de Luiz Inácio Lula da Silva alertó que una intervención externa en Venezuela “podría inflamar toda Sudamérica”.

    La oposición venezolana, por su parte, mantiene distancia. María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, sostuvo que “la guerra la declaró Maduro contra los venezolanos”, aunque no respaldó una acción militar de Estados Unidos.

    Embed - Nicolás Maduro califica de "guerra eterna" al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

    Un “recurso de propaganda” para Maduro

    Washington viene aumentando la presión sobre Caracas desde hace meses: duplicó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, reforzó su presencia naval y aérea en el Caribe y denunció planes del régimen para atacar la embajada estadounidense. Para analistas como la periodista Andreina Flores (RFI), el discurso de amenaza externa es un recurso propagandístico que el mandatario venezolano utiliza “para desviar la atención de la crisis interna”, en un país donde la oposición denuncia fraude en las elecciones de 2024.

    Pese al tono beligerante, expertos como el excónsul Nelson Castellano descartan una invasión a gran escala. “Trump busca intimidar y forzar la salida de Maduro sin enviar tropas”, afirmó. La analista internacional Kethevane Gorjestani coincidió en que la Casa Blanca “limitará su intervención a acciones de presión”, mientras que el periodista Jean-Michel Leprince recordó que Venezuela tiene un aparato de seguridad cubano “altamente profesional”, que hace improbable un cambio de régimen por la fuerza.

    Varios observadores vinculan además la ofensiva con la campaña electoral interna de Trump. El expresidente ha usado reiteradamente el tema del narcotráfico y del fentanilo —droga que causó 87.000 muertes en Estados Unidos entre 2023 y 2024— para justificar su política exterior. Sin embargo, especialistas como Gabriel Hetland, de la Universidad de Albany, califican esa narrativa como “una maniobra política sin sustento”, dado que Venezuela “no produce fentanilo y su rol en el tráfico de cocaína es marginal”.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Parlamento

    “Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Intendencia de Canelones

    Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

    Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
    Innovación

    La ONG Red de Innovación Local ya trabaja con más de la mitad de alcaldías e intendencias en Uruguay

    Por Lucía Cuberos
    Polémica

    Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    CTI del Hospital Maciel.

    La mitad del tiempo de un paciente en el CTI se debe a infecciones bacterianas, señala especialista

    Por Leonel García
    Las bioquímicas Florencia Sena y Saira Cancela, del Institut Pasteur.

    Científicas uruguayas avanzan en el estudio del parásito causante de una enfermedad que infecta a millones

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    Caso Cardama: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Caso Cardama: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Por Guillermo Draper
    Edificio de la Fiscalía en Montevideo.

    Expertos divididos respecto a restringir o no el ingreso de abogados de narcotraficantes a la Fiscalía y a la Justicia

    Por Macarena Saavedra