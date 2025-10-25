Venezuela: el temor a una intervención militar estadounidense sacude a América Latina

Por orden del presidente Donald Trump , Estados Unidos desplegó el viernes 24 de octubre un portaaviones en Trinidad y Tobago como parte de una nueva operación contra el narcotráfico en América Latina. La Armada estadounidense prevé realizar ejercicios militares el domingo, muy cerca de las costas venezolanas. Según datos de seguimiento aéreo, siete buques de guerra fueron movilizados en el Caribe y uno en el Golfo de México, mientras un bombardero B-1B sobrevoló territorio cercano a Venezuela . La Casa Blanca, sin embargo, niega oficialmente esas maniobras.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El operativo ha encendido las alarmas en la región, especialmente en Caracas. Washington afirma que su objetivo es desmantelar la red del Tren de Aragua, a la que acusa de traficar drogas hacia Estados Unidos . El gobierno de Nicolás Maduro , que busca rebajar las tensiones con Trump, respondió con ironía: “Sí paz, sí paz, sí paz para siempre. Ninguna guerra loca, por favor”, dijo el mandatario, parodiando el estilo del presidente estadounidense y recordando las pruebas de armamento ruso y chino realizadas recientemente.

En paralelo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la destrucción de un sexto barco de presuntos narcotraficantes en aguas internacionales, con seis muertos, lo que eleva a 43 el número de fallecidos en estas operaciones en el Caribe y el Pacífico. “No necesitamos una declaración de guerra; simplemente eliminaremos a quienes amenacen nuestro país”, advirtió Trump, que busca presentarse como un líder fuerte tras su regreso a la Casa Blanca.

El politólogo Kevin Parthenay, de la Universidad de Tours, advirtió que estas acciones suponen “una violación del derecho internacional” y reflejan “una desinhibición total respecto al uso de la violencia” por parte de Washington. Desde Brasil, un asesor de Luiz Inácio Lula da Silva alertó que una intervención externa en Venezuela “podría inflamar toda Sudamérica”.

La oposición venezolana, por su parte, mantiene distancia. María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz , sostuvo que “la guerra la declaró Maduro contra los venezolanos”, aunque no respaldó una acción militar de Estados Unidos.

Embed - Nicolás Maduro califica de "guerra eterna" al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Un “recurso de propaganda” para Maduro

Washington viene aumentando la presión sobre Caracas desde hace meses: duplicó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, reforzó su presencia naval y aérea en el Caribe y denunció planes del régimen para atacar la embajada estadounidense. Para analistas como la periodista Andreina Flores (RFI), el discurso de amenaza externa es un recurso propagandístico que el mandatario venezolano utiliza “para desviar la atención de la crisis interna”, en un país donde la oposición denuncia fraude en las elecciones de 2024.

Pese al tono beligerante, expertos como el excónsul Nelson Castellano descartan una invasión a gran escala. “Trump busca intimidar y forzar la salida de Maduro sin enviar tropas”, afirmó. La analista internacional Kethevane Gorjestani coincidió en que la Casa Blanca “limitará su intervención a acciones de presión”, mientras que el periodista Jean-Michel Leprince recordó que Venezuela tiene un aparato de seguridad cubano “altamente profesional”, que hace improbable un cambio de régimen por la fuerza.

Varios observadores vinculan además la ofensiva con la campaña electoral interna de Trump. El expresidente ha usado reiteradamente el tema del narcotráfico y del fentanilo —droga que causó 87.000 muertes en Estados Unidos entre 2023 y 2024— para justificar su política exterior. Sin embargo, especialistas como Gabriel Hetland, de la Universidad de Albany, califican esa narrativa como “una maniobra política sin sustento”, dado que Venezuela “no produce fentanilo y su rol en el tráfico de cocaína es marginal”.

FUENTE:FRANCE24