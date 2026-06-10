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    Trump: Irán deberá “pagar el precio” por “tardar demasiado en negociar”

    El presidente estadounidense afirmó este miércoles que Irán “es puro hablar y ninguna acción” en las estancadas negociaciones con Washington. “Ahora tendrán que pagar el precio”, aseguró

    Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 4 de junio de 2026.&nbsp;

    Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 4 de junio de 2026. 

    FOTO

    EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, dijo el miércoles que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio y ahora “tendrá que pagar el precio”.

    La publicación de Trump en su red Truth Social, donde afirmó que las fuerzas armadas iraníes han sido “completamente derrotadas”, se produjo después de que EE.UU. e Irán intercambiaran los ataques más intensos desde el alto el fuego en abril.

    Embed - Trump asegura que Irán tardó en llegar a un acuerdo y que tendrán que "pagar las consecuencias"

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    “¡¡¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!”, escribió Trump en Truth Social.

    Embed

    La nueva escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense Apache por parte de Irán el lunes, al que Washington respondió con bombardeos contra la república islámica.

    Antes de ello, Trump había dicho a periodistas el martes que las negociaciones para lograr un acuerdo estaban en su recta final y podrían concluirse en “dos o tres días”.

    FUENTE:RFI

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