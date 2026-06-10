Trump: Irán deberá “pagar el precio” por “tardar demasiado en negociar”

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, dijo el miércoles que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio y ahora “tendrá que pagar el precio”.
El presidente estadounidense afirmó este miércoles que Irán “es puro hablar y ninguna acción” en las estancadas negociaciones con Washington. “Ahora tendrán que pagar el precio”, aseguró
El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, dijo el miércoles que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio y ahora “tendrá que pagar el precio”.
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La publicación de Trump en su red Truth Social, donde afirmó que las fuerzas armadas iraníes han sido “completamente derrotadas”, se produjo después de que EE.UU. e Irán intercambiaran los ataques más intensos desde el alto el fuego en abril.
“¡¡¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!”, escribió Trump en Truth Social.
La nueva escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense Apache por parte de Irán el lunes, al que Washington respondió con bombardeos contra la república islámica.
Antes de ello, Trump había dicho a periodistas el martes que las negociaciones para lograr un acuerdo estaban en su recta final y podrían concluirse en “dos o tres días”.
FUENTE:RFI