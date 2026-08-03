Trump llama “Estado 51” a Venezuela en una publicación en sus redes sociales

El presidente de Estados Unidos compartió un mensaje en Truth Social donde el territorio venezolano figura pintado con la bandera estadounidense. “Estado 51” rezaba la imagen, en una nueva expresión alusiva a una anexión del país sudamericano, una idea con la que el mandatario ya ha “bromeado” anteriormente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 29 de julio de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Truth Social una publicación donde el mapa de Venezuela estaba pintado con la bandera estadounidense con la insignia “Estado 51”.

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Este tipo de mensajes ya han sido difundidos en los últimos meses, con el inquilino de la Casa Blanca hablando de una idea de anexión del país latinoamericano luego de que capturaran a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación nocturna desarrollada en Caracas.

El 12 de mayo, Trump dijo en una entrevista con la cadena de televisión Fox que estaba “considerando seriamente” transformar a Venezuela en un nuevo Estado de Estados Unidos. Horas después subió el mapa venezolano sombreado con la bandera de las barras y las estrellas.

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La cercanía de Caracas y Washington aumentó desde la salida de Maduro, con un tutelaje de Estados Unidos hacia el gobierno interino de Delcy Rodríguez hasta alcanzar la estabilidad democrática.