  • Cotizaciones
    lunes 03 de agosto de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump llama “Estado 51” a Venezuela en una publicación en sus redes sociales

    El presidente de Estados Unidos compartió un mensaje en Truth Social donde el territorio venezolano figura pintado con la bandera estadounidense. “Estado 51” rezaba la imagen, en una nueva expresión alusiva a una anexión del país sudamericano, una idea con la que el mandatario ya ha “bromeado” anteriormente

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 29 de julio de 2026.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 29 de julio de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Truth Social una publicación donde el mapa de Venezuela estaba pintado con la bandera estadounidense con la insignia “Estado 51”.

    Este tipo de mensajes ya han sido difundidos en los últimos meses, con el inquilino de la Casa Blanca hablando de una idea de anexión del país latinoamericano luego de que capturaran a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación nocturna desarrollada en Caracas.

    El 12 de mayo, Trump dijo en una entrevista con la cadena de televisión Fox que estaba “considerando seriamente” transformar a Venezuela en un nuevo Estado de Estados Unidos. Horas después subió el mapa venezolano sombreado con la bandera de las barras y las estrellas.

    Leé además

    la hora del depredador
    Opinión y Análisis

    La hora del depredador
    Benjamin Netanyahu, reunido con Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D.C., el 28 de julio de 2026.  
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Netanyahu elogia su reunión con Trump: “Fue una de las mejores conversaciones que tuve”

    La cercanía de Caracas y Washington aumentó desde la salida de Maduro, con un tutelaje de Estados Unidos hacia el gobierno interino de Delcy Rodríguez hasta alcanzar la estabilidad democrática.

    Al respecto, en la última semana, Trump dijo que Venezuela todavía no está “preparada” para llevar adelante elecciones. En tanto que subrayó que “Delcy está haciendo un trabajo fantástico”.

    Entre los mensajes expansionistas de Trump, también ha hecho alusión a un “Estado 51” respecto a Canadá y a Groenlandia. Del territorio insular incluso alcanzó a decir que estaba dispuesto a comprarlo alegando que es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos.

    Con EFE y medios internacionales

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

    Por Ismael Grau
    Fútbol Uruguayo

    Mundial 2030: la mayor productora de eventos del mundo analiza participar en la reforma del Estadio Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    DESTACADOS

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Inversiones ganaderas

    DGI recurrirá decisión judicial que desestimó su reclamo de cobro por rentas de Conexión Ganadera

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Esta combinación de imágenes, creada el 2 de agosto de 2026, muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, hablando durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026, y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablando durante un evento para destacar los logros de sus dos primeros años de mandato en Brasilia el 3 de abril de 2025.
    Video

    Milei redobla sus ataques directos contra Lula y agrava la crisis diplomática con Brasil

    Por RFI
    Ni la casa ni el trabajo: qué es el “tercer lugar” y por qué tener uno es fundamental para el bienestar

    Ni la casa ni el trabajo: qué es el “tercer lugar” y por qué tener uno es fundamental para el bienestar

    Por Redacción Galería
    Foro Político de Alto Nivel de la ONU

    Uruguay reanudó la rendición de cuentas ante la ONU sobre los avances de los objetivos de la Agenda 2030, tras cuatro años sin presentar reportes

    Por Victoria Fernández
    Abogado Santiago Moratorio.

    Delincuentes usan la identidad de abogados penalistas para cometer estafas; hay tres casos denunciados

    Por Macarena Saavedra