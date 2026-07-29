Netanyahu elogia su reunión con Trump: “Fue una de las mejores conversaciones que tuve”
El primer ministro israelí calificó de "excelente" el encuentro en la Casa Blanca y aseguró que ambos coincidieron en su objetivo de impedir que Irán obtenga armas nucleares. La reunión se produjo tras meses de fricciones entre ambos líderes y en medio de las tensiones por el conflicto con Teherán.
Benjamin Netanyahu, reunido con Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D.C., el 28 de julio de 2026.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes 28 de julio que mantuvo una reunión "excelente" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en el que fue su primer encuentro cara a cara desde que comenzó la guerra con Irán, a fines de febrero.
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“Acabo de terminar una excelente reunión con el presidente Trump”, dijo Netanyahu en un mensaje en video, en el que explicó que la conversación giró en torno al “objetivo común: garantizar que Irán no obtenga armas nucleares”.
“Fue una de las mejores conversaciones que he tenido con el presidente de Estados Unidos, nuestro amigo Donald Trump”, añadió.
Las relaciones entre Netanyahu y Trump se habían mostrado tensas en algunos momentos de los últimos meses, aunque ambos procuraron bajar el tono de esas diferencias.
Israel no ha participado en la última escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que se reavivó a comienzos de este mes tras el colapso del alto el fuego acordado en abril.
La relación entre ambos líderes alcanzó uno de sus momentos más delicados en abril, durante las negociaciones para lograr ese cese del fuego, cuando Trump lanzó duras críticas, incluso con insultos, contra su aliado israelí.
Más tarde, Trump describió a Netanyahu en una entrevista como “un tipo muy difícil”.
Netanyahu restó importancia a esos cruces y los calificó de “desacuerdos tácticos”, al sostener que ambos comparten los mismos objetivos en la guerra.
La visita de Netanyahu se produce a pocos meses de las elecciones nacionales en Israel, en las que buscará un nuevo mandato.
Las encuestas más recientes muestran a Netanyahu rezagado en intención de voto, mientras persiste el malestar de parte de la opinión pública por el fracaso de su gobierno para impedir el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.