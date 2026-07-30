Uruguay reanudó la rendición de cuentas ante la ONU sobre los avances de los objetivos de la Agenda 2030, tras cuatro años sin presentar reportes

Luego de cuatro años sin reportar avances, el Estado uruguayo retomó este mes la presentación, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de un informe de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, un plan de acción aprobado por el organismo en 2015. La presentación de los informes voluntarios de los Estados (Voluntary National Reviews, VNR) se realizó durante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible que se reunió la primera quincena de julio en Nueva York, Estados Unidos.

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En el informe, el sexto que presentó, Uruguay reportó avances en cinco objetivos: agua limpia y saneamiento; energía sostenible; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; y alianzas para lograr los objetivos. El documento señala, por ejemplo, que la sequía de 2022 “puso de manifiesto la vulnerabilidad estructural del sistema de abastecimiento (de agua potable) frente a eventos climáticos extremos”, y destaca, entre otras cosas, la elaboración del Protocolo General de Sequía en el período de gobierno pasado. También menciona la proyectada construcción de la represa de Casupá como una “solución estructural para asegurar la continuidad y seguridad del suministro de agua potable a más de la mitad de la población del país”.

También hace referencia a la consolidación de la transformación de la matriz energética e indica que se avanza hacia la segunda fase, centrada en la descarbonización del transporte. En cuanto a la industria, reconoce desafíos vinculados a la competitividad, como los costos logísticos y las brechas territoriales. También menciona temas como la política nacional de residuos, en la que reitera el viejo compromiso de cerrar los vertederos a cielo abierto y mejorar la calidad de la disposición final de los residuos.

Durante la presentación del informe, el martes 14, la directora general de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Elizabeth Bogosian, destacó la institucionalidad democrática sólida de Uruguay, su amplia cobertura de servicios básicos y su protección social, y señaló que el desafío que enfrenta es ampliar coberturas asegurando calidad y sostenibilidad. Subrayó, además, que en el último Presupuesto Nacional se adoptó un enfoque orientado a resultados, lo que permite fortalecer la evaluación de las políticas públicas.

Al inicio de su exposición, Bogosian destacó la presencia de la vicepresidenta, Carolina Cosse, y del intendente de Canelones, Francisco Legnani, en la presentación del informe, una “prueba fehaciente del compromiso del país” con la Agenda 2030. Ambos integraron la delegación oficial que viajó a Nueva York, junto con la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, entre otros jerarcas.

Impuesto a los ricos para combatir la pobreza infantil

Luego de que los países presentan sus informes, se abre un espacio para que Estados y representantes de la sociedad civil hagan preguntas. Uruguay recibió consultas de España, que elogió la transformación energética y pidió conocer qué lecciones podían ser útiles para otros países, y de Brasil, que celebró el enfoque participativo adoptado para hacer el informe —que contó con aportes de la sociedad civil y el sector privado— e inquirió cómo eso sería sostenido en la implementación de los objetivos.

También tomó la palabra, como representante de la sociedad civil, Viviana Rumbo, de la Secretaría de Asuntos Internacionales del PIT-CNT. “Advertimos que persisten desafíos estructurales en materia de pobreza infantil, informalidad laboral, migraciones, brecha salarial de género, desigualdad territoriales y reconocimiento de pueblos originarios”, planteó. En esa línea, exhortó al gobierno a “abordar el impacto de las nuevas tecnologías, reducir la jornada laboral” y “disminuir la brecha salarial de género”. Expresó también la necesidad de que el Ejecutivo trabaje para “asegurar el acceso universal a la vivienda y ampliar la protección social para combatir la pobreza infantil proponiendo una reforma tributaria solidaria con el aporte del 1% de los más ricos”. Y reclamó “destinar el 1% del presupuesto a ciencia, tecnología e innovación”, entre otros puntos.

En respuesta a esta última intervención, Bogosian planteó que la pobreza infantil es una prioridad de la actual administración. “Así ha quedado demostrado, no solo en la Ley de Presupuesto, sino también en la Rendición de Cuentas, con una mayor asignación presupuestal y la procura de unificar el sistema de transferencias económicas para las familias vulnerables con población infantil”, señaló.

Misión oficial en Nueva York

Además de acompañar la presentación del informe, Cosse expuso en el Debate General que inauguró el foro, el lunes 13. “A menos de cinco años del 2030, la brecha entre los compromisos asumidos y la realidad cotidiana de millones de personas sigue siendo demasiado extensa”, dijo la vicepresidenta. “El rezago de las decisiones las pagan los rezagados de siempre”, añadió, y reclamó “voluntad política para convertir los acuerdos en decisiones, las decisiones en recursos y los recursos en resultados concretos”. En referencia a la presentación del informe voluntario de Uruguay, dijo que el país lo preparó con una “mirada honesta”, porque “rendir cuentas no es enumerar logros; es asumir responsabilidades y renovar compromisos”.

La vicepresidenta también mantuvo una reunión con la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, Amina J. Mohammed, de acuerdo a una publicación en la cuenta de X de la misión de Uruguay ante la ONU. Además, participó en la Reunión Anual de la Unión Interparlamentaria, según detalla la resolución del Senado que dispuso la compra de los pasajes aéreos a Nueva York.

En el marco de su participación en la Reunión Parlamentaria Anual de las Naciones Unidas, la Vicepresidenta de Uruguay, @CosseCarolina, mantuvo una audiencia con la Secretaria General Adjunta de la @ONU_es , la Sra. @AminaJMohammed.

Durante el encuentro se abordaron temas de la… pic.twitter.com/SeOy96lPft — Uruguay Mission UN (@UruguayONU) July 23, 2026

El intendente Legnani, en tanto, intervino en el Foro para presentar los avances de Canelones en la Agenda 2030. Canelones integra la Red de Mercociudades y va a ocupar su presidencia en diciembre de este año. En su exposición, divulgada en el sitio web de la comuna, el intendente resaltó el trabajo “innovador” de su departamento en la gestión de residuos y en la conservación de los cursos de agua, incrementando, entre otras cosas, las multas por contaminación. Además de participar del Foro Político de Alto Nivel, el intendente mantuvo encuentros bilaterales con la Alcaldía de Nueva York y, en Washington DC, se reunió con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos.

La ministra Paseyro, por su parte, participó de un encuentro para evaluar la Nueva Agenda Urbana, realizado en el marco de la Asamblea General de la ONU, de acuerdo a la información publicada en la web de Presidencia. La ministra remarcó en su exposición que la política de vivienda del gobierno prioriza el apoyo a las familias con menores a cargo que enfrentan restricciones para acceder a un hogar.

Sobre las actividades de Cosse, en tanto, no se publicó información en los sitios oficiales del Parlamento o de Presidencia, ni se difundió el viaje en sus redes sociales (ver recuadro).