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    Milei redobla sus ataques directos contra Lula y agrava la crisis diplomática con Brasil

    Javier Milei volvió a llamar “ladrón”, “corrupto” y “presidiario” a Lula. Además, dijo que el mandatario brasileño financió con mil millones de dólares la campaña presidencial argentina de 2023, sostuvo que sus críticas son "en defensa del pueblo brasileño" y afirmó que la detención de Jair Bolsonaro fue impulsada por Lula

    Esta combinación de imágenes, creada el 2 de agosto de 2026, muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, hablando durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026, y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablando durante un evento para destacar los logros de sus dos primeros años de mandato en Brasilia el 3 de abril de 2025.

    Esta combinación de imágenes, creada el 2 de agosto de 2026, muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, hablando durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026, y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablando durante un evento para destacar los logros de sus dos primeros años de mandato en Brasilia el 3 de abril de 2025.

    FOTO

    FABRICE COFFRINI / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Yo no mentí. Cuando le contesto con verdades, ¿el señor Lula se siente tocado? Es un chorro y ladrón. Es un presidiario. Salió por un recurso administrativo. Yo fui a Brasil y no ataqué a los brasileños, hablé a favor de los brasileños. Hablé de Lula, el corrupto, el presidiario, y del juez -Alexandre de Moraes, que le negó la visita a Bolsonaro-”, acusó Milei en una entrevista con el canal LN+, grabada este domingo (2) en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino.

    Cuando se le preguntó si la forma en que se refería al presidente brasileño no era “agresiva”, Milei respondió: “agresivo es que alguien robe. Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”.

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    La entrevista se transmitió la noche de este domingo, cuando el embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, ya había recibido la indicación del presidente Lula de regresar a Buenos Aires, después de haber sido llamado a consultas, hace una semana, a Brasilia. En el lenguaje diplomático, una “convocatoria a consultas” se traduce en un gran descontento de un país hacia otro, lo que indica una grave crisis en las relaciones bilaterales, a raíz de una actitud considerada hostil.

    Sin embargo, una semana después, Milei no solo intensifica los ataques, sino que además menciona al presidente Lula por su nombre. Si en el lanzamiento de la candidatura de su aliado regional, Flávio Bolsonaro, Milei se refirió a Lula como “ladrón” y “presidiario”, sin mencionar el nombre del presidente brasileño, ahora la alusión se ha convertido en un insulto con nombre y apellido.

    Mil millones de dólares

    El presidente argentino respondió a una acusación, sin pruebas, de Eduardo Bolsonaro de que Lula invirtió mil millones de dólares en la campaña presidencial argentina de 2023 para apoyar al candidato Sergio Massa, quien disputaba la segunda vuelta contra Milei.

    “Eduardo Bolsonaro dijo que el señor Lula puso mil millones de dólares en Argentina en la campaña de Massa para atacarme. Además, (Lula) puso un grupo de asesores brasileños (en la campaña de Massa). Así que a quienes me acusan de injerencia política les digo que, si hay alguien que se entromete políticamente en la región, ese es Lula, contaminando todos los lugares con las ideas inmundas del socialismo”, acusó Milei.

    De manera cada vez más enfática y directa, Milei ha estado atacando a Lula desde la campaña electoral argentina de 2023. Hace una semana, sobrepasó un límite no solo por llamar a Lula “ladrón” y “presidiario”, sino por hacerlo en pleno territorio brasileño. No hay precedentes en la historia de que un presidente insulte a otro en el país vecino.

    A pesar de haber atacado primero a Lula, Milei invirtió la acusación, diciendo que respondió a los insultos de Lula.

    “Se enojan porque le dije algo a Lula, que es la verdad, pero omiten los insultos de Lula y de sus ministros”, replicó Milei.

    A los “brasileños de bien”

    El pasado jueves, Javier Milei emitió un decreto que modifica la actual Ley de Migraciones, estableciendo nuevas sanciones de prohibición de ingreso a Argentina y de cancelación de la residencia de extranjeros, con su consiguiente expulsión en casos de mensajes que inciten al odio, a la violencia contra el pueblo argentino y que ultrajen los símbolos patrios.

    Constitucionalistas y opositores advirtieron que, si Brasil tuviera un decreto similar, Milei ya no podría ingresar al territorio brasileño. Cuando se le preguntó si la actitud de Milei al criticar al presidente Lula (representante del Poder Ejecutivo de Brasil) no sería equivalente, el presidente argentino dio su propia interpretación, insultando nuevamente a Lula y acusándolo de ordenar al ministro de la Corte Suprema Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, que condenara al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

    “No es lo mismo porque yo fui a Brasil, pero no ataqué a los brasileños. Fui en defensa de los brasileños de bien. Hablé de Lula, el corrupto, el ladrón, el preso. Y hablé del juez que encarcela a personas con las que no comparte ideología, que lleva a cabo una persecución orquestada por Lula”, aclaró Milei, en tono exaltado, ignorando que la mayoría de los brasileños eligió a Lula.

    Cuando se le preguntó si no atacaba a Lula para complacer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Milei negó esa hipótesis.

    “Lo hago porque soy un defensor de las ideas de la libertad”, se defendió.

    Campaña contra Argentina

    Al día siguiente de los ataques de Milei contra Lula, el presidente argentino acusó al gobierno brasileño de impulsar una campaña "contra Argentina" en la que se acusaba a los argentinos de racismo. El presidente argentino afirmó que “el 25 % de los recursos (financieros) provinieron del gobierno de Brasil” y que, en esa “conspiración anti-Argentina”, también habrían participado el gobierno de México, dirigido por Claudia Sheinbaum, de izquierda, y el Partido Demócrata de Estados Unidos, opositor a Donald Trump.

    Ahora, Milei ha redoblado la acusación e incluso ha incluido a España, gobernada por el primer ministro de izquierda, Pedro Sánchez.

    “Lo hizo Brasil, con plata, recursos, influencers y actores para mover la campaña en redes, junto a México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y España. Todo ello con su contraparte argentina, que es el kirchnerismo”, dijo.

    “Usaron la estructura del Mundial (de fútbol) para decir esa barbaridad racista", señaló Milei, afirmando que los involucrados luego viajan a Argentina y utilizan los servicios públicos del país.

    “Son los que vienen aquí a hacer terrorismo. Gente que viene de afuera, usa los servicios de Argentina y se dedica a una campaña contra Argentina”, sugiriendo una conspiración internacional.

    Milei se basa en un informe de la empresa Monitor Digital, entre diciembre de 2022 y julio de 2026, sobre los países extranjeros que más publican sobre Argentina en las redes sociales. En ningún momento el estudio menciona que se trate de mensajes de odio, ni que detrás de ellos haya gobiernos, ni que hayan sido solo durante el reciente Mundial de fútbol. Solo menciona los países de origen de las conversaciones.

    La lista la encabeza Brasil, con un 22 %, seguido de México (15 %), Estados Unidos (13 %), España (11 %), Francia y el Reino Unido (5 % cada uno), Nigeria y Colombia (4 % cada uno), Chile, India e Indonesia (3 % cada uno) y Perú (2 %).

    El presidente argentino confirmó que está en contra de que los extranjeros utilicen los hospitales públicos argentinos y estudien de forma gratuita en Argentina.

    “Estoy de acuerdo con que paguen por la universidad pública argentina y el servicio público de salud argentino. Eso de que vienen, usan nuestros recursos y después se van... Estoy de acuerdo absolutamente”, agregó.

    Por el corresponsal de la redacción brasileña de RFI en Buenos Aires

    FUENTE:RFI

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