    Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair miembros de su Consejo de Paz para Gaza

    Donald Trump reveló este viernes en un comunicado la lista de miembros del Consejo de Paz para Gaza, que él mismo presidirá y en el que participarán, entre otros, el jefe de la diplomacia Marco Rubio y el ex primer ministro británico Tony Blair

    Tony Blair y Yamandú Orsi (de espaldas) en la Torre Ejecutiva, en Montevideo.

    Tony Blair y Yamandú Orsi (de espaldas) en la Torre Ejecutiva, en Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, también forma parte de ella, al igual que el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, o el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

    La lista de siete personalidades, entre ellas cinco estadounidenses, que componen lo que la Casa Blanca denomina “junta ejecutiva fundadora” también incluye a Marc Rowan, multimillonario director del fondo de inversión Apollo Global Management, y a Robert Gabriel, asesor de Donald Trump.

    Leé además

    Machado entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de “gratitud” del pueblo venezolano por sus acciones para lograr “su libertad”.
    Video
    Estados Unidos

    Machado entrega su medalla del Nobel de la Paz a Trump y busca afianzar una línea directa con Washington

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    María Corina Machado saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con Donald Trump en Washington, el 15 de enero de 2026.
    Video
    Estados Unidos

    Machado tras reunirse con Trump: “Contamos con él para la libertad de Venezuela”

    Por France 24

    Cada uno de ellos “supervisará un sector específico, necesario para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, lo que incluye el establecimiento de estructuras de gobierno, las relaciones regionales, la reconstrucción, el atractivo para las inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital”, según el comunicado.

    Embed - Gobierno Trump anuncia inicio de fase dos del plan de paz para Gaza

    El diplomático búlgaro Nickolai Mladenov será el Alto Representante para Gaza

    La Casa Blanca añade que el diplomático búlgaro Nickolai Mladenov, que se sabía que iba a desempeñar un papel importante, será el Alto Representante para Gaza.

    A sus 53 años, este diplomático cuenta con una sólida experiencia: antiguo ministro de Asuntos Exteriores, también fue enviado de la ONU para la paz en Oriente Medio entre 2015 y 2020.

    El general estadounidense Jasper Jeffers dirigirá la Fuerza Internacional de Estabilización en los territorios palestinos.

    Embed - Hamás acusa a Israel de violar la tregua más de mil veces en Gaza

    Supervisión del comité palestino de tecnócratas

    Este consejo tendrá la misión de supervisar un comité palestino temporal y apolítico compuesto por 15 tecnócratas. Ali Shaath, ingeniero civil y antiguo alto funcionario, ha sido elegido para dirigir este comité transitorio de expertos y tendrá la difícil tarea de pilotar la primera etapa de la reconstrucción del territorio palestino en ruinas. “¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro PACÍFICO!”, aseguró Donald Trump en un mensaje anterior.

    La segunda fase del plan estadounidense para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza entró en vigor el miércoles. Según el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, debe conducir a la “reconstrucción” del territorio palestino.

    Esta fase también prevé el desarme de Hamás, la retirada progresiva de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y el despliegue de la fuerza internacional de estabilización, según los términos del plan Trump, respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre.

    FUENTE:RFI

