Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair miembros de su Consejo de Paz para Gaza

Donald Trump reveló este viernes en un comunicado la lista de miembros del Consejo de Paz para Gaza, que él mismo presidirá y en el que participarán, entre otros, el jefe de la diplomacia Marco Rubio y el ex primer ministro británico Tony Blair

Tony Blair y Yamandú Orsi (de espaldas) en la Torre Ejecutiva, en Montevideo.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, también forma parte de ella, al igual que el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, o el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La lista de siete personalidades, entre ellas cinco estadounidenses, que componen lo que la Casa Blanca denomina “junta ejecutiva fundadora” también incluye a Marc Rowan, multimillonario director del fondo de inversión Apollo Global Management, y a Robert Gabriel, asesor de Donald Trump.

Cada uno de ellos “supervisará un sector específico, necesario para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, lo que incluye el establecimiento de estructuras de gobierno, las relaciones regionales, la reconstrucción, el atractivo para las inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital”, según el comunicado.

Embed - Gobierno Trump anuncia inicio de fase dos del plan de paz para Gaza El diplomático búlgaro Nickolai Mladenov será el Alto Representante para Gaza La Casa Blanca añade que el diplomático búlgaro Nickolai Mladenov, que se sabía que iba a desempeñar un papel importante, será el Alto Representante para Gaza.

A sus 53 años, este diplomático cuenta con una sólida experiencia: antiguo ministro de Asuntos Exteriores, también fue enviado de la ONU para la paz en Oriente Medio entre 2015 y 2020.