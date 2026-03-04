"Una guerra por elección propia”: el Congreso de EE.UU. inicia la primera votación sobre la ofensiva contra Irán en medio de un debate cada vez más intenso

Mientras el conflicto con Irán se extiende por todo Medio Oriente , el Senado de Estados Unidos se prepara para una votación crucial sobre la decisión del presidente Donald Trump de lanzar una acción militar, un inusual enfrentamiento en el Congreso por una guerra que se desarrolla sin una estrategia de salida estadounidense clara .

La legislación, conocida como resolución de poderes de guerra, brinda a los legisladores la oportunidad de exigir la aprobación del Congreso antes de que se lleven a cabo nuevos ataques. La resolución del Senado y un proyecto de ley similar que se votará en la Cámara de Representantes a finales de esta semana enfrentan caminos improbables en el Congreso, controlado por los republicanos, y casi con toda seguridad serían vetados por Trump incluso si se aprobaran.

Sin embargo, las votaciones marcaron un momento crucial para los legisladores. Sus decisiones sobre la guerra de cinco días, a la que Trump se unió sin la aprobación del Congreso, podrían determinar el destino de militares estadounidenses , innumerables vidas y el futuro de la región.

“Las guerras sin objetivos claros no se quedan cortas. Se hacen más grandes, más sangrientas, más largas y más costosas”, declaró el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en una conferencia de prensa el martes. “Esta no es una guerra necesaria. Es una guerra por elección propia”.

Tras lanzar un ataque sorpresa contra Irán el sábado, Trump se ha apresurado a conseguir apoyo para un conflicto en el que los estadounidenses de todas las tendencias políticas ya se mostraban recelosos de entrar. Funcionarios de la administración Trump han estado presentes con frecuencia en el Capitolio esta semana, intentando asegurar a los legisladores que tienen la situación bajo control.

“No vamos a poner a las tropas estadounidenses en peligro”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, a los periodistas en una ruidosa conferencia de prensa en el Capitolio el martes.

Pero seis militares estadounidenses murieron durante el fin de semana en un ataque con aviones no tripulados en Kuwait.

Despliegue de tropas

Trump tampoco ha descartado el despliegue de tropas terrestres estadounidenses. Ha dicho que espera poner fin a la campaña de bombardeos en unas pocas semanas, pero sus objetivos para la guerra han cambiado desde un cambio de régimen hasta impedir que Irán desarrolle capacidad nuclear y paralizar su armada y sus programas de misiles.

“Creo que están logrando un gran éxito con lo que han hecho hasta ahora”, dijo el martes el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y agregó que lo que suceda a continuación en el país dependerá ”en gran medida del pueblo iraní”.

Casi todos los senadores republicanos se preparaban para votar el miércoles contra la resolución de poderes de guerra para detener la acción militar, pero varios todavía expresaron dudas ante la idea de desplegar tropas sobre el terreno en Irán .

“No creo que el pueblo estadounidense quiera ver tropas sobre el terreno”, declaró el senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, al salir de una sesión informativa clasificada el martes. Añadió que los funcionarios de la administración Trump “dejaron abierta esa posibilidad”, pero no era una opción que estuvieran enfatizando.

Elecciones de mitad de período

Las votaciones en el Congreso esta semana representan indicadores potencialmente importantes de la postura de los legisladores sobre la guerra de cara a las elecciones de mitad de período y las consecuencias del conflicto.

“Nadie puede esconderse ni darle al presidente un pase fácil ni eludir la Constitución”, dijo el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia que encabeza la resolución sobre los poderes de guerra. “Todos deben declarar si están a favor o en contra de esta guerra”.

Los líderes republicanos han derrotado con éxito, aunque por un estrecho margen, una serie de resoluciones sobre poderes de guerra en varios otros conflictos en los que Trump ha participado o amenazado con participar. Este, sin embargo, es diferente.

A diferencia de las campañas militares de Trump contra presuntos barcos narcotraficantes o incluso contra el líder venezolano Nicolás Maduro , el ataque a Irán representa un conflicto abierto que ya repercute en toda la región. Para los republicanos, acostumbrados a operar en un partido político dominado por Trump y sus promesas de mantener a Estados Unidos al margen de los enredos extranjeros, el momento representó un pequeño latigazo.

“La guerra es fea, siempre lo ha sido, pero estamos eliminando un régimen que ha estado tratando de atacarnos durante bastante tiempo”, dijo el senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma.

Ley de Poderes de Guerra

Mientras tanto, el senador Lindsey Graham, un republicano de Carolina del Sur que ha presionado durante mucho tiempo a Trump para que se involucre en el exterior, argumentó que el creciente conflicto representa una oportunidad para que los países árabes y europeos se unan a la lucha contra Irán y los grupos militantes que apoya.

“No me importa que la gente deje constancia de si cree o no que esto es una buena idea”, dijo a los periodistas, pero también argumentó que se cedió demasiado poder sobre el ejército al Congreso en la Ley de Poderes de Guerra, que exige que los presidentes retiren las tropas de un conflicto en un plazo de 90 días si no hay autorización del Congreso.

Al otro lado del Capitolio, los líderes de la Cámara también se preparaban para un intenso debate sobre la guerra seguido de una votación el jueves.

“Creo que tenemos los votos para derrotarlo, y ciertamente espero que así sea”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, después de una sesión informativa para todos los miembros el martes por la noche.

Mientras tanto, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que esperaba una fuerte manifestación de los demócratas a favor de la resolución sobre poderes de guerra.

Cuando los legisladores salieron de una sesión informativa a puertas cerradas el martes por la noche, el representante Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, imploró a la administración Trump que “acuda al Congreso” y hable directamente con el pueblo estadounidense sobre las razones de la guerra.

Su voz se llenó de emoción cuando dijo: “Las vidas de nuestros jóvenes, hombres y mujeres, están en juego”.

