Un bombardeo mata al jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución

Los Guardianes de la Revolución iraníes confirmaron la muerte, en un ataque israelo-estadounidense, de su máximo responsable de inteligencia, horas después de que Donald Trump aplazara por tercera vez su ultimátum a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz. “¡Abran el jodido estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno!”, publicó el presidente en sus redes sociales

Un trabajador agrícola tailandés examina la cola de un misil balístico iraní que impactó cerca de un establo en el asentamiento israelí de Shadmot Mehola, en Cisjordania, el 4 de abril de 2026. Irán lanzó una nueva andanada de misiles contra Israel, y algunos proyectiles y restos interceptados cayeron también en Cisjordania.

Los propios Guardianes de la Revolución confirmaron en su canal de Telegram el fallecimiento de su máximo responsable de inteligencia tras un bombardeo: “El general Majid Jademi, poderoso y formado dirigente de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista hoy al amanecer”, publicaron.

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Su muerte es fruto de un intercambio de ataques que no cesa entre Irán y el frente formado por Tel Aviv y Washington. Teherán mantiene los lanzamientos de misiles y cohetes, haciendo caso omiso de las amenazas de Donald Trump, quien, por tercera vez, retrasó el ultimátum dado a las autoridades iraníes para abrir el estrecho de Ormuz. La nueva fecha límite es la medianoche del martes al miércoles.

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"¡Abran el jodido estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno! ¡YA LO VERÁN!, publicó el inquilino de la Casa Blanca en sus redes, con un lenguaje incluso más agresivo de lo habitual.

Embed - Trump lanza nuevo ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz y desata críticas internas y externas Trump amenaza a Teherán con atacar sus infraestructuras civiles, como centrales eléctricas y más puentes, si no permiten el paso por el estrecho, cerrado de facto por Irán y por el que circula una quinta parte del petróleo mundial. Este bloqueo, unido a los ataques iraníes contra las monarquías del Golfo, importantes productoras de crudo, ha puesto en jaque el comercio de petróleo a nivel mundial, aumentando la presión sobre Trump.

Este lunes por la mañana, los bombardeos continuaron. En Israel, los bomberos indicaron haber encontrado a dos personas muertas bajo los escombros de un edificio que recibió el impacto de un misil iraní en Haifa, en el norte del país.