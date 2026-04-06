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    Un bombardeo mata al jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución

    Los Guardianes de la Revolución iraníes confirmaron la muerte, en un ataque israelo-estadounidense, de su máximo responsable de inteligencia, horas después de que Donald Trump aplazara por tercera vez su ultimátum a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz. “¡Abran el jodido estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno!”, publicó el presidente en sus redes sociales

    Un trabajador agrícola tailandés examina la cola de un misil balístico iraní que impactó cerca de un establo en el asentamiento israelí de Shadmot Mehola, en Cisjordania, el 4 de abril de 2026. Irán lanzó una nueva andanada de misiles contra Israel, y algunos proyectiles y restos interceptados cayeron también en Cisjordania.

    Un trabajador agrícola tailandés examina la cola de un misil balístico iraní que impactó cerca de un establo en el asentamiento israelí de Shadmot Mehola, en Cisjordania, el 4 de abril de 2026. Irán lanzó una nueva andanada de misiles contra Israel, y algunos proyectiles y restos interceptados cayeron también en Cisjordania.

    FOTO

    EFE/EPA/ABIR SULTAN

    Los propios Guardianes de la Revolución confirmaron en su canal de Telegram el fallecimiento de su máximo responsable de inteligencia tras un bombardeo: “El general Majid Jademi, poderoso y formado dirigente de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista hoy al amanecer”, publicaron.

    Su muerte es fruto de un intercambio de ataques que no cesa entre Irán y el frente formado por Tel Aviv y Washington. Teherán mantiene los lanzamientos de misiles y cohetes, haciendo caso omiso de las amenazas de Donald Trump, quien, por tercera vez, retrasó el ultimátum dado a las autoridades iraníes para abrir el estrecho de Ormuz. La nueva fecha límite es la medianoche del martes al miércoles.

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    "¡Abran el jodido estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno! ¡YA LO VERÁN!, publicó el inquilino de la Casa Blanca en sus redes, con un lenguaje incluso más agresivo de lo habitual.

    Embed - Trump lanza nuevo ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz y desata críticas internas y externas

    Trump amenaza a Teherán con atacar sus infraestructuras civiles, como centrales eléctricas y más puentes, si no permiten el paso por el estrecho, cerrado de facto por Irán y por el que circula una quinta parte del petróleo mundial. Este bloqueo, unido a los ataques iraníes contra las monarquías del Golfo, importantes productoras de crudo, ha puesto en jaque el comercio de petróleo a nivel mundial, aumentando la presión sobre Trump.

    Este lunes por la mañana, los bombardeos continuaron. En Israel, los bomberos indicaron haber encontrado a dos personas muertas bajo los escombros de un edificio que recibió el impacto de un misil iraní en Haifa, en el norte del país.

    En Qom, en el centro de Irán, cinco personas murieron en un ataque que alcanzó un barrio residencial, según una agencia local de noticias. En Teherán, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, lo que privó de suministro a parte de la capital. Una universidad adyacente también resultó dañada.

    Embed - Finaliza la carrera contrarreloj: EE. UU. anuncia el rescate de un piloto perdido en Irán

    Rescate del piloto estadounidense

    El propio Trump confirmó igualmente el rescate del piloto de un avión de combate derribado en territorio iraní. El presidente estadounidense dijo que estaba “sano y salvo”, aunque también “gravemente herido”. Esta pasada semana, Teherán anunció haber derribado un caza F-15, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inició de la guerra.

    La operación de rescate implicó la entrada de comandos de los Navy Seals en territorio enemigo para efectuar la extracción, mientras aviones estadounidense bombardeaban y abrían fuego contra convoyes y unidades iraníes para mantenerlos a distancia durante el rescate, según informó The New York Times.

    FUENTE:RFI

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