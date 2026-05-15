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    Israel demandará al ‘NYT’ por informe sobre presuntos abusos sexuales a detenidos palestinos

    El gobierno israelí anunció que iniciará acciones legales contra el diario The New York Times por un artículo que denuncia presuntos abusos sexuales sistemáticos contra palestinos detenidos en Cisjordania. Las autoridades califican las acusaciones de “difamatorias” y aseguran que el reportaje se basa en fuentes no verificadas

    Soldados israelíes patrullando las calles de Hebrón, Cisjordania.

    Soldados israelíes patrullando las calles de Hebrón, Cisjordania.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ordenaron iniciar una demanda por difamación contra el diario, tras la publicación de una columna del periodista Nicholas Kristof que el gobierno calificó como “una de las mentiras más horrendas y distorsionadas jamás difundidas contra el Estado de Israel en la prensa moderna”.

    El reportaje, publicado el lunes como un artículo de opinión, se basa en 14 testimonios recogidos en Cisjordania ocupada, donde hombres y mujeres aseguran haber sufrido agresiones sexuales por parte de colonos israelíes y miembros de las fuerzas de seguridad. La investigación describe un “patrón de violencia sexual generalizada” contra hombres, mujeres e incluso menores, atribuida a soldados, colonos, interrogadores del servicio de seguridad interna Shin Bet y, especialmente, guardias de prisiones.

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    El propio artículo señala que no existen pruebas de que los dirigentes israelíes ordenen violaciones, aunque menciona denuncias graves y reiteradas de abusos. Entre los testimonios recogidos, algunas víctimas relataron golpes en los genitales, disparos dirigidos a esa zona y el uso de detectores metálicos portátiles para humillar a los detenidos. Según ex prisioneros, además, las autoridades israelíes les habrían ordenado guardar silencio sobre estos hechos.

    Kristof admite que es imposible determinar la magnitud exacta de los abusos, aunque sostiene que los relatos coinciden en describir prácticas sistemáticas. También subraya que factores sociales y culturales dificultan la denuncia, ya que las víctimas temen el estigma dentro de sus comunidades.

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    El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí rechazó categóricamente el reportaje, asegurando que se basa en “fuentes no verificadas vinculadas a redes próximas a Hamás” y forma parte de una campaña “antiisraelí, falsa y cuidadosamente orquestada”. Asimismo, acusó al diario de intentar socavar un informe independiente israelí sobre la violencia sexual cometida por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

    En esa misma línea, el gobierno calificó las acusaciones de “inversión de la realidad” y de reproducir una de las peores formas de difamación histórica.

    El contexto de la investigación es el aumento de la violencia en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada tras el ataque de Hamás en 2023, desde cuando miles de palestinos han sido detenidos por fuerzas israelíes.

    Israel publicó este martes un informe sobre los actos de violencia sexual durante y después de la masacre del 7 de octubre de 2023, elaborado con base en miles de fotos y vídeos del ataque, en el que se detallan las violaciones, las humillaciones, las torturas y los abusos cometidos de forma sistemática por los militantes de Hamás, así como por civiles palestinos que se infiltraron desde Gaza aquel día.

    FUENTE:RFI

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