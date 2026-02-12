El Palacio Legislativo se renueva: inaugura auditorio, recupera grabados históricos y proyecta ‘merchandising’ y cantina para visitantes

El Palacio Legislativo se inauguró el 25 de agosto de 1925, para conmemorar el centenario de la Declaratoria de la Independencia. Diseñado por los arquitectos italianos Vittorio Meano primero y Gaetano Moretti después, el edificio de estilo neoclásico que se convertiría en la sede del Parlamento uruguayo alberga hoy los despachos de los senadores y las dos cámaras. En 1995, ante la necesidad de más espacio, se inauguró el edificio José Artigas, conocido como el “anexo”, donde están las oficinas de los diputados. Entre ambas construcciones suman 50.000 metros cuadrados edificados.

El valor arquitectónico del palacio —que también tiene una biblioteca con más de un millón de ejemplares y una pinacoteca con obras de Juan Manuel Blanes, Pedro Figari y Amalia Nieto—, atrajo a más de 150.000 visitantes en 2025, una cifra récord. Los tickets que pagan los turistas extranjeros para recorrerlo dejaron US$ 50.000 a las arcas del palacio.

Con sus 100 años recién cumplidos, el Palacio Legislativo va por más. La comisión que lo administra tiene a estudio incorporar la venta de merchandising relativo al palacio para ofrecer a locales y extranjeros que lo visitan. Además, prevé instalar dos cafeterías abiertas al público en la sede principal, a modo de potenciar los servicios que se ofrecen a los turistas. Desde el propio Ministerio de Turismo expresaron el interés de que se mejore la propuesta para incluirlo en los circuitos turísticos de los cruceros que arriban al Puerto de Montevideo, contó a Búsqueda el responsable de la gestión administrativa del palacio, Wilder Leal.

“Este es un palacio que necesita estar un poco más abierto al público”, dijo el senador Daniel Borbonet cuando en diciembre se votó el presupuesto de la Comisión Administrativa.

Mientras avanza en esos planes, el palacio, con el impulso de la celebración de su centenario, está embarcado en una renovación. Los esgrafiados —grabados— que adornan las paredes de los cuatro patios interiores de la sede principal están siendo recuperados por una empresa especializada en conservación patrimonial.

Además, prepara la inauguración de un auditorio, con capacidad para 100 personas, en el edificio anexo, y de una hemeroteca para que el público pueda consultar los 700.000 ejemplares de diarios, revistas y publicaciones que posee. Y como la demanda de más espacio no cesa, proyecta una ampliación edilicia en el anexo y la construcción de un nuevo estacionamiento, en el área donde en el pasado se proyectó, sin éxito, un helipuerto.

Habrá más novedades. El acceso al palacio experimentará un cambio significativo cuando se pongan en funcionamiento las cámaras de reconocimiento facial que controlarán los ingresos de funcionarios, legisladores y periodistas. Es parte de la renovación de todo el sistema de seguridad del palacio, que sumará videovigilancia en su interior, con un centro de control en el subsuelo de la sede principal. El alcance y uso de esta tecnología —que hoy está siendo testeada— será definido en diálogo con los legisladores, que tendrán que decidir cuánta privacidad quieren resignar.

Auditorio_JC "Auditorio 100 años", en el anexo del Palacio Legislativo Javier Calvelo/adhocFOTOS

También se están renovando los despachos de los senadores. Los empapelados originales de las paredes están siendo reemplazados por nuevos, que fueron importados desde Estados Unidos para mantener la calidad. También los escritorios y algunos muebles históricos se están restaurando. “Es un edificio histórico, patrimonial, y tratamos de que cada pieza que se rompe sea lo más parecido al original”, explicó Leal.

“La definición fue que el concepto de los 100 años se proyecte en todo el período”, dijo Leal, aunque aclaró que ya no habrá más actividades culturales relativas al centenario, ya que esas culminaron con el cierre del 2025. Por delante quedan algunos “hitos”: la inauguración de las obras de ampliación planificadas y la muestra de los grabados recuperados, que se anunciarán con un evento cuando estén terminados, aproximadamente dentro de un año.

Obras, seguridad y restauración en el palacio

La Comisión Administrativa del palacio se encarga de la logística parlamentaria, lo que incluye la gestión y el mantenimiento del palacio. Tiene 368 funcionarios que se reparten entre sus nueve talleres ubicados en la calle Hocquart —de carpintería, tapicería, lustre—, que dan mantenimiento al palacio y supervisan las obras, sus servicios profesionales —con la Dirección de Arquitectura, y los servicios jurídicos y notariales— y sus oficinas administrativas. Tiene, además, un centro Caif, también sobre la calle Hocquart, con 90 cupos, para hijos de funcionarios del palacio, funcionarios policiales y niños del barrio.

WilderLeal_JC Secretario de la Comisión Administrativa, Wilder Leal Javier Calvelo/adhocFOTOS

La Comisión Administrativa maneja un presupuesto de unos US$ 48 millones anuales, lo que equivale a un 70% de todo el presupuesto del Parlamento. Para estar en armonía con la política de austeridad del gobierno, en un contexto de recursos escasos, la comisión se propone conseguir un ahorro de unos US$ 5 millones al final del período. La comisión es presidida por Carolina Cosse, la presidenta de la Asamblea General, e integrada por otros tres legisladores del Frente Amplio, dos del Partido Nacional y uno del Partido Colorado.

El año pasado el presupuesto que se destinaría a festejar, con un gran evento musical, los 100 años del palacio, levantó polvareda en el sistema político. Blancos y colorados acusaron a Cosse de despilfarro y el espectáculo popular quedó por el camino, aunque sí se realizaron durante el año actividades culturales e institucionales para conmemorar el centenario. El 2025 “tuvo mucha efervescencia”, destacó Leal, y enumeró eventos con la participación del Sodre, el Festival de Bandas Militares, una jornada con coros escolares, charlas, el lanzamiento de un sello conmemorativo y un libro con la historia del palacio.

Aunque terminaron las celebraciones, siguen en marcha obras que se enmarcan en el proyecto del centenario del palacio. Leal mencionó el trabajo que se está realizando con los esgrafiados, que en 100 años no se habían restaurado y acumulaban el deterioro del clima y el paso del tiempo. El trabajo está a cargo de la empresa Collet Lacoste, la misma que se ocupó de obras de restauración en el Salón de los Pasos Perdidos. La Comisión de Patrimonio avaló que la técnica que implementaría la empresa era la adecuada.

Esgrafiados_JC Obras de restauración de los esgrafiados del Palacio Legislativo. Javier Calvelo/adhocFOTOS

También destacó el nuevo auditorio, por inaugurarse próximamente, que llevará el nombre de Auditorio 100 años; y la hemeroteca, que está llevando adelante un trabajo de digitalización y que también está cerca de abrirse al público.

Otros trabajos en marcha, de menor magnitud, incluyen la reparación de bancas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, aprovechando el receso parlamentario. Para ello, la administración hizo primero un relevamiento entre todos los legisladores para que reportaran el estado de sus asientos.

En paralelo, la Comisión Administrativa trabaja en la implementación del nuevo sistema de seguridad, que incluye 70 cámaras nuevas de vigilancia. “Es un sistema que el Palacio Legislativo nunca tuvo y que tiene un montón de prestaciones que te permiten hacer un control estricto de los ingresos y de la circulación interna”, dijo. Ahora se está trabajando en un protocolo de uso, que atienda la “idiosincrasia propia” del Parlamento. “Implica un seguimiento de cada persona que ingrese, y sabemos todo, a qué despacho va, cuánto tiempo, etc. En un lugar que tiene un componente político alto, estamos haciendo la consulta con la Comisión Administrativa, en tanto representativa del sistema político, para saber qué tipo de control quieren tener”.

Hemeroteca_JC_ La nueva hemeroteca del Palacio Legislativo Javier Calvelo/adhocFOTOS

Por otra parte, en noviembre el Palacio Legislativo firmó un convenio con la Dirección Nacional del Liberado mediante el cual cuatro expresos comenzarán a trabajar este año en la Comisión Administrativa. “Nunca se había hecho, es una novedad, y queremos ampliarlo”, dijo Leal. Cobrarán un salario de $ 30.000. Uno se desempeñará en la biblioteca, otro en los talleres, otro en el área administrativa y otro en la Dirección de Arquitectura.

Merchandising para turistas

“Acá hay cosas hermosas: la pinacoteca, la bienal, las pinturas. En mi opinión, debiera ser un poco más abierto al público de la manera que la seguridad lo permita. Creo que hay unas obras de maravilla y pocas personas pueden tener el privilegio que tenemos nosotros”, dijo el senador Borbonet en la Comisión de Presupuesto el pasado diciembre. “Ojalá tuviéramos acá para todo el turismo nacional e internacional —como pasa en cualquier lugar del mundo— lugares donde poder llevarlos en los que también haya tiendas de merchandising, una cafetería linda, amplia, acogedora, para que sea disfrutable. Cuando bajan turistas en el puerto, que está a poquitas cuadras, podrían venir hasta acá en combi”, añadió, y dijo que tenía entendido que ya se estaba trabajando en eso.

Las expresiones de Borbonet están en línea con la visión de la vicepresidenta Cosse, que había planteado en la Comisión Administrativa previamente. De hecho, “hay una definición” de trabajar en esa dirección, comenzando con el desarrollo de dos cafeterías abiertas al público y la venta de merchandising, confirmó Leal.

“Los recursos económicos que vendrían por las ventas serían una entrada enorme que tendríamos que aprovechar”, destacó Borbonet durante la sesión.