    Venezuela: detenido el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación

    Juan Pablo Guanipa estuvo en libertad menos de 12 horas. El dirigente opositor venezolano volvió a prisión tras una breve excarcelación, que aprovechó para recorrer Caracas en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos. La fiscalía indicó que Guanipa había sido nuevamente detenido por incumplimiento de las condiciones de su libertad, que en parte le impide hablar públicamente de su caso

    El opositor Juan Pablo Guanipa (c) sostiene una bandera de Venezuela en una manifestación este domingo, en Caracas (Venezuela).

    El opositor Juan Pablo Guanipa (c) sostiene una bandera de Venezuela en una manifestación este domingo, en Caracas (Venezuela).

    EFE/ Ronald Peña R
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa vuelve a prisión horas después de su excarcelación. Guanipa es un cercano aliado de María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz.

    Machado denunció más temprano su “secuestro”. Poco después, la fiscalía aclaró que se trató de un nuevo arresto por incumplimiento de las condiciones de su libertad, que en parte le impide hablar públicamente de su caso.

    Guanipa era de los dirigentes opositores de mayor jerarquía que quedaba en prisión. Su breve excarcelación anticipaba la aprobación de una ley de amnistía general, el martes, que en teoría se traducirá en la liberación de todos los presos políticos.

    La presidenta Delcy Rodríguez anunció el proceso poco después de heredar el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

    Otros dirigentes cercanos a Machado fueron igualmente excarcrelados. La ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, verificó 35 nuevas excarcelaciones el domingo. Según sus datos, van cerca de 400 liberaciones desde el 8 de enero, cuando Rodríguez anunció un primer proceso de excarcelaciones.

    “Violentamente se lo llevaron”

    El Ministerio Público indicó que pidió al tribunal imponer un régimen de arresto domiciliario a Guanipa, detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

    La fiscalía indicó que Guanipa había sido nuevamente detenido por incumplimiento de las condiciones de su libertad, que en parte le impide hablar públicamente de su caso.

    "Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas", indicó el Ministerio Público.

    Machado denunció que Guanipa fue detenido por hombres “fuertemente armados, vestidos de civil”. “Violentamente se lo llevaron”.

    Su hijo, Ramón Guanipa, exigió por su parte una fe de vida. “Responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre, ya basta de tanta represión”, dijo en X.

    Más temprano, Machado celebró las excarcelaciones. “Muy pronto nos vamos a encontrar y abrazar en una Venezuela libre y le daremos gracias a estos héroes por todo lo que han entregado para hacer que Venezuela sea el país que nos merecemos, que Dios nos bendiga”, dijo Machado en un audio en X.

    Machado salió de Venezuela para recibir el Nobel en diciembre, después de pasar más de un año en la clandestinidad. Denunció fraude en la elección de 2024 que dio a Maduro un tercer mandato.

    “Vamos a un proceso electoral”

    Guanipa fue vicepresidente del Parlamento y gobernador electo del petrolero estado Zulia, pero se negó a juramentarse ante una Asamblea Constituyente instaurada por Maduro que asumió funciones del Parlamento, entonces controlado por la oposición. Fue destituido.

    Su última aparición pública fue el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la investidura de Maduro.

    “Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”, dijo Guanipa a la AFP poco después de salir de prisión.

    “El día 28 de julio del año 2024 el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular”, añadió en referencia a la reivindicación de la oposición de que ganó esa elección.

    “¿La queremos respetar? Vamos a respetarla, eso es lo básico, eso es lo lógico. ¿Ah, no la quieres respetar? Entonces vamos a un proceso electoral”.

    Perkins Rocha, asesor legal de Machado y delegado de la mayor coalición opositora del país, también fue excarcelado el domingo con medidas cautelares “muy estrictas”, indicó su esposa, María Constanza Cipriani, en su cuenta en X. “Ahora abogamos por la Libertad plena”, agregó junto a una fotografía de ambos.

    Medios locales divulgaron fotografías de una patrulla policial apostada frente al edificio donde vive Rocha en Caracas.

    Rocha llevaba un año y medio recluido. Fue arrestado el 27 de agosto de 2024 en medio de una ola de detenciones ejecutadas tras la cuestionada reelección de Maduro.

    Otro colaborador de Machado, Freddy Superlano, de 49 años, también fue excarcelado, informó la ONG Foro Penal la noche del domingo. Trabajó junto a la líder opositora en la campaña previa a las presidenciales y fue arrestado dos días después de la cuestionada reelección de Maduro.

