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    Venezuela: el gobierno y los opositores anuncian plan de “fortalecimiento de la democracia”

    El gobierno interino de Venezuela iniciará un plan de trabajo con algunos miembros de la oposición en agosto, siete meses después de la caída del mandatario Nicolás Maduro, anunció el martes la presidenta de la Asamblea Nacional

    Personas se manifiestan para exigir la salida de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pedir elecciones presidenciales y criticar la respuesta del gobierno tras los dos terremotos de hace tres semanas, Caracas 8 de julio de 2026.

    Personas se manifiestan para exigir la salida de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pedir elecciones presidenciales y criticar la respuesta del gobierno tras los dos terremotos de hace tres semanas, Caracas 8 de julio de 2026.

    FOTO

    EFE/ Ronald Peña R
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Vuelve la discusión política a Venezuela, en medio de las consecuencias por el doble terremoto que ha dejado al menos 4.560 personas fallecidas.

    Este martes se ha anunciado que el primero de agosto comenzarán las negociaciones entre el chavismo gobernante y la oposición respaldada por Washington para avanzar en reformas institucionales y abrir caminos electorales en el país.

    El anuncio lo hizo Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 con mayoría opositora y que Estados Unidos considera la última institución democrática de Venezuela.

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    En su comunicado, afirmó que se tratará de una agenda de trabajo “conjunta” para promover “la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”, que son las tres fases que la Administración de Donald Trump ha dicho querer impulsar en Venezuela. El comunicado de Figuera fue respaldado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

    En paralelo, el Parlamento controlado por el chavismo, y que encabeza Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro, también anunció la agenda de trabajo con los “exmiembros” de la Asamblea Nacional, como los calificó.

    Una “grosería” y una falta de respeto

    Apenas tres días antes, el 11 de julio, el propio Rodríguez había señalado que el oficialismo no tenía “cabeza” para ocuparse ahora de reformar el Tribunal Supremo de Justicia ni el Consejo Nacional Electoral, claves para abrir una democratización del país. Discutir esos asuntos, dijo Rodríguez, sería una “grosería” y una falta de respeto hacia las familias afectadas por el terremoto.

    Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el Gobierno venezolano lo encabeza quien era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en calidad de encargada. La ley venezolana establece que esas sustituciones duran hasta 180 días, tiempo que ya ha vencido.

    El chavismo insiste que no ha cambiado su postura de que Maduro fue secuestrado y espera por su retorno. La oposición dice que hay que concretar el cambio político luego de denunciar fraude electoral masivo en 2024.

    FUENTE:RFI

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