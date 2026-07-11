La crisis sanitaria lleva a Venezuela a una “fase crítica” tras los terremotos

Más de dos semanas después después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que golpeó a Venezuela el miércoles 24 de junio, aumenta el riesgo de que el país se enfrente a una grave y prolongada crisis humanitaria. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la situación sanitaria en Venezuela ha entrado en una “fase crítica”.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Mientras el balance de muertos ya alcanzó los 4.118 el viernes 10, según las autoridades venezolanas, el país también registra 16.740 heridos y casi a 18.000 personas ahora sin vivienda, entre otros miles que necesitan algún tipo de asistencia tras el desastre natural.

En este contexto, las necesidades humanitarias ahora son enormes, por lo que “la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”, explicó el director de la OPS, Jarbas Barbosa, en una rueda de prensa el jueves.

“La respuesta se ha concentrado en tres prioridades inmediatas: salvar vidas, mantener la continuidad de los servicios esenciales de salud y prevenir riesgos adicionales para la salud en las próximas semanas (…). La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado”, insistió Jarbas Barbosa.

La OPS detalló que ha movilizado hasta el momento unos 9 millones de dólares de los 24 millones de dólares que necesita recaudar para hacer frente a la emergencia.

“Ese pedido es de extrema urgencia. No es para rehabilitación, es para respuesta y recuperación de los servicios esenciales”, agregó, por su lado, el director de Emergencias de la organización, Ciro Ugarte.

Restablecer los servicios esenciales como prioridad

El director Jarbas Barbosa insistió en que los mayores riesgos tras una catástrofe de este calibre suelen estar relacionados con las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento, el acceso al agua potable y la vacunación.

Estos riesgos se ven aumentados en el caso de Venezuela, un país hundido en una crisis multidimensional. Las organizaciones humanitarias presentes en Venezuela constatan desde hace varios años el colapso del sistema de salud y las dificultades por parte del Estado para garantizar el acceso a servicios básicos. Esto, incluso antes del doble terremoto.

La vacunación es una de las principales preocupaciones. La OPS indicó que Venezuela ya tenía coberturas por debajo del nivel ideal antes de los terremotos y que la concentración de niños en campamentos puede aumentar el riesgo de brotes.

El terremoto también afecta a personas que no resultaron heridas directamente, pero que pueden padecer del colapso del sistema de salud. Se trata, en especial, de pacientes que sufren de diabetes, hipertensión u otras enfermedades crónicas. Asimismo, la agencia precisó que los medicamentos para este tipo de enfermedades forman parte de los que más se necesitan ahora en Venezuela.

The Humanitarian Reset in action.



As we transition from earthquake search and rescue to support for survivors, humanitarians are working in a prioritised, coordinated way. At this centre in La Guaira, Venezuela, we’re helping 2000 people through their moment of upheaval. pic.twitter.com/rzgRAw8ZbT — Tom Fletcher (@UNReliefChief) July 10, 2026

Para sostener este esfuerzo humanitario, la ONU hizo un llamamiento para recaudar cerca de 300 millones de dólares para asistir a 1,3 millones de personas durante los próximos seis meses.

De hecho, en La Guaira, la región más golpeada por los terremotos, las clínicas temporales y los hospitales de campaña instalados por organizaciones humanitarias siguen recibiendo a miles de pacientes, directamente afectados, o no, por el desastre.

“Está claro en los lugares donde se encuentran los desplazados que, especialmente después de dos semanas, la gente llega porque no pudo recibir otros tratamientos. Ya no llegan solo con fracturas, llegan con esas necesidades de salud de largo plazo. Es vital que estemos allí para ellos”, explicó el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.

Un nuevo terremoto de magnitud 3,9

Mientras los habitantes de La Guaira no han podido recuperar de la catástrofe, un nuevo temblor de una magnitud de 3,9 sacudió de nuevo a la región el viernes 10 de julio.

El terremoto se registró a las 10:53 hora local (11:53 de Uruguay), en 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira. No se reportó ningún daño o víctima, pero, en Caracas, donde se sintió el temblor, algunos habitantes bajaron de los edificios donde se encontraban.

Mientras algunos edificios de la capital han sido fragilizados por el doble terremoto del 24 de junio, las autoridades evacuaron algunos de ellos tras este nuevo temblor.

En el mismo tiempo el viernes, siguen aumentando los balances de muertos de origen extranjera. Madrid elevó a 41 el número de españoles muertos en el desastre, mientras que Lisboa informó de que el número de portugueses fallecidos ascendió a 107, entre ellas 19 menores,

138 españoles y 57 portugueses siguen desaparecidos, según informaron las autoridades de ambos países.

Con AP, EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24