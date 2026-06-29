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    Venezuela sigue buscando a sus desaparecidos con cada vez menos esperanzas

    Venezuela busca a contrarreloj a los miles de desaparecidos tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el miércoles pasado. La cifra de muertos sigue subiendo y las esperanzas de encontrar a gente con vida disminuyen

    Un hombre abraza a una mujer entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto en La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026.

    Un hombre abraza a una mujer entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto en La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026.

    FOTO

    Javier Campos / NurPhoto / NurPhoto vía AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En Venezuela, los rescatistas internacionales se afanan en auxiliar a las víctimas del doble terremoto en la zona cero del desastre. Fachadas de edificios colapsados comienzan a ser marcadas con la letra D por equipos de inspección. Ese símbolo significa que allí ya no hay nadie vivo a quien buscar.

    El sábado cerró la ventana de 72 horas que los expertos consideran clave para hallar sobrevivientes luego de un terremoto. Pero en La Guaira, los rescatistas aún salvan a personas, incluso luego de excavaciones que pueden durar hasta 11 horas.

    Embed - Socorristas extranjeros se suman a rescatistas y voluntarios venezolanos para buscar víctimas

    Equipos de Colombia, El Salvador, Perú, Estados Unidos, Ecuador y de otra decena de países han protagonizado rescates que se celebraron con aplausos: un niño de tres años, un menor de 11, dos mujeres mayores que permanecieron atrapadas más de 60 y 86 horas respectivamente.

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    Un avión militar estadounidense V-22 Osprey aterrizó en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, como parte de las operaciones de rescate tras los terremotos.
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    Voluntarios buscan posibles víctimas en un edificio derrumbado tras los dos terremotos que sacudieron Caraballeda, estado de La Guaira, a unos 40 km al noreste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
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    Por France 24

    Pero no todas las historias tienen final feliz. En Catia La Mar, Mari Delgado espera el cuerpo de su hijo: “Yo sé que está por aquí. Ese instinto de mamá me dice que está por aquí. Yo sé que está muerto porque ya hemos llevado cinco días y hoy fue que llegaron las maquinarias que nosotros necesitamos”, afirma.

    Embed - Termina "ventana dorada", pero continúan intensas labores de búsqueda tras terremoto en Venezuela

    “Siempre voy a tener esperanza”

    El bombero Oswaldo Guédez fue sacado de las ruinas por sus compañeros: “Fui rescatado después de 30 horas de ardua labor, lamentablemente mi esposa no corrió la misma suerte y en este momento mis compañeros están recuperando su cuerpo”, cuenta.

    No muy lejos de allí, Jennifer se niega a pensar que ya no hay más nada que hacer por sus hijos: “Siempre voy a tener esperanza, no la voy a perder. La cuestión es que estamos parados porque dependemos de unos perros. Si los perros llegan y no detectan, para ellos no hay nada y se van y les dan prioridades a otras cosas”, dice.

    Embed - Terremotos en Venezuela: destrucción indescriptible en Catia La Mar, en La Guaira • FRANCE 24

    El balance oficial, presentado este domingo por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, habla de 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 12.721 damnificados… pero no se sabe cuántos rescates van.

    Entretanto, Venezuela comienza una semana sin normalidad. Las clases han sido suspendidas mientras muchos aún no saben cómo ni cuándo podrán tener de nuevo un techo seguro bajo el cual dormir.

    FUENTE:RFI

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