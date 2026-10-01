48ª Feria Internacional del Libro de Montevideo (FIL), del 2 al 18 de octubre

Mañana viernes 2, a las 13 horas, se realizará en la sala Dorada de la Intendencia de Montevideo (IM) la conferencia de prensa y el lanzamiento de la 48ª Feria Internacional del Libro de Montevideo (FIL), que irá hasta el domingo 18 con Alemania como país invitado de honor.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En la ceremonia de inauguración estarán presentes el presidente Yamandú Orsi, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la directora de Cultura de la IM, Débora Quiring; el embajador alemán, Stefan Duppel, y el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso. En la conferencia se anunciarán las ternas finalistas del Premio Bartolomé Hidalgo que se entregará el sábado 10 a las 19 horas en el salón Azul.

Durante la FIL habrá, entre otras actividades, espectáculos musicales para niños, duelo de dibujos en el estand de AUCH, un ciclo de cine alemán y una intervención del local de Alemania titulada ¿Quién escribe la ciudad?, del artista urbano Gastón Rosa. Con otros artistas crearán un vínculo visual entre el arte montevideano y el de Berlín.

Visitante ilustre El escritor francés Emmanuel Carrère fue declarado visitante ilustre por la Intendencia de Montevideo en el Teatro Solís

Audiovisual musical Cuando la tierra se encuentra con el río: Milo J vuelve a sorprender con ‘La jangada’

Los escritores internacionales invitados participarán en actividades, mesas y presentaciones. De Argentina vendrán: Tamara Tenenbaum, Oriana Sabatini, Marcos Aramburu, Selva Almada, Mercedes Morán, María Emilia Cadoppi, Laura María Bordoni y Guillermo Martínez. De Alemania llegan Mia Oberländer, Katja Hoyer, Asa Hendry y Catrin Misselhorn. De España: Rodrigo Costoya, Marcos Giralt Torrente, Layla Martínez y Julio Alonso Arévalo. De Chile: Nona Fernández, Javier Cáceres y Felipe Munita. De Perú vendrá Jaime Bayly; de México, Efraín Bartolomé y Olivia Oropeza. Habrá además escritores de India (Shelly Bhoil), de China (Ming Di) y de Italia (Dafne Malvasi).

La Feria del libro de Montevideo también será uno de los escenarios en los que se desarrollará Simbiosis, el primer festival latinoamericano de narrativa extraña.

Con la participación de 24 autores locales e internacionales, el evento propone presentaciones, conversatorios, recitales de lectura y talleres que explorarán géneros y temáticas como la ciencia ficción especulativa, el ciberpunk, el terror, la psicogeografía y la literatura fantástica. Las actividades se desarrollarán del 2 al 4 de octubre en la intendencia y en otros puntos de la capital, a través de la red de bibliotecas públicas de Montevideo.

Participarán 18 escritores uruguayos, entre los que se encuentran Matías Larramendi, Eugenia Ladra, Tamara Silva, Gonzalo Baz, Ramiro Sanchiz, Rocío Medina y Claudio Burguez. Otros escritores invitados son Claudia Amador (Colombia), Juan Mattio (Argentina), Mallory Craig-Kuhn (Estados Unidos), Donald McLeod Bravo (Chile), Denis Fernández (Argentina) y Claudia Aboaf (Argentina.)

Encuentro Internacional de Poesía

Hacia el final de la feria, del 14 al 18 de octubre, la Fundación Cultural Esteros llevará a cabo la séptima edición del Encuentro Internacional de Poesía Esteros.

El evento reunirá a poetas de México, China, India, España, Italia, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay para participar de cinco días de lecturas, presentaciones y homenajes. Entre los autores internacionales se destaca la presencia de Mónica Zepeda (México), Mario Bojórquez (México), Xavier Oquendo Troncoso (Ecuador), Camila Fadda (Chile) y César Bisso (Argentina). En representación de la escena local participarán los poetas Regina Ramos, Hugo Achugar, Mariella Nigro, Silvia Guerra, Claudia Magliano, Guillermina Sartor y Martín Palacio Gamboa, entre otros.

Las actividades se desarrollarán en la Intendencia de Montevideo, la Universidad de la República, la Fundación Benedetti, el Cultural Alfabeta, el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) en Maldonado y Casa de Abajo Café en Palermo.

Toda la programación de la FIL está disponible en la página de la Cámara Uruguaya del Libro.