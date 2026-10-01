Cuando la tierra se encuentra con el río: Milo J vuelve a sorprender con ‘La jangada’

Hace 60 años, Litto Nebbia cantaba que construiría una balsa y se iría a navegar. Este año, la nueva estrella de la música argentina navega con sus canciones en una balsa rellena de tierra, varada en el medio de un río, escenario de un concierto inédito, que fusiona dos paisajes extremos de la región: el desierto árido y polvoriento del norte argentino y el delta del Paraná, amarronado, húmedo y lleno de vida. Sobre la vieja embarcación chata y rectangular, 35 músicos —siete de ellos, uruguayos— rodean al niño mimado de la música latinoamericana de estos últimos años. En el centro de ese inverosímil terruño flotante, canta Milo J.

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La jangada es un audiovisual de 35 minutos presentado el martes 29 en cines de 14 países, Uruguay incluido (en Life Tres Cruces), y publicado ayer, miércoles 30, a las 21 horas en YouTube. También se publicó como disco en plataformas de streaming musical (Spotify, Apple Music y Deezer, entre otras). Es un recital de ocho canciones registrado con magistral factura técnica, en el que el estelar y jovencísimo cantautor argentino —en un mes cumplirá 20 años— celebra el año de la publicación de La vida era más corta, su notable álbum consagratorio que lo catapultó a la masividad en toda Latinoamérica. Este trabajo sale a la luz pocos días después de recibir el poderoso respaldo de la industria global, con siete nominaciones a los premios Grammy Latino, entre ellas las de Grabación, Canción, Álbum folclórico y Productor del año.

En La Jangada , Camilo Joaquín Villarruel, el músico nacido en Morón, provincia de Buenos Aires, el 25 de octubre de 2006, celebra muchas cosas: el insólito e instantáneo éxito del disco, la proyección que logró en la máxima escala popular posible, las más de mil millones de reproducciones —solo en Spotify—que acumula el disco en solo 12 meses, las decenas de estadios y arenas llenos de gente (desde México hasta la Patagonia); la alta valoración que también logró su opus en la élite de la melomanía y la crítica musical. Celebra el triunfo de la fusión entre la tradición folclórica del Cono Sur y las formas musicales del presente, como el rap, el trap y el hip hop; celebra junto con sus colegas mayores, que lo rodean en esa barcaza, su irrupción inmediata y explosiva en el olimpo de la música argentina; y se celebra a sí mismo, sin alardeos, en las antípodas de la pedantería o de la falsa modestia.

En La jangada la fusión musical que plasmó Milo J en el disco se traduce espacialmente en ese cruce de mundos que propone la dirección de arte, inspirada a su vez en el videoclip de la canción, publicado un año atrás junto con el disco. El título viene de Jangadero, un clásico del folclore argentino de los años 70, que cierra La vida era más corta en una versión que reúne a Milo J y la voz inmortal y siempre estremecedora de Mercedes Sosa. Una versión tan arriesgada y polémica como asombrosa en su realización. Es una canción de Ramón Ayala (música) y Jaime Dávalos (letra) inspirada en los trabajadores de las jangadas, tal como se conocen los barcos que transportan madera en los ríos del litoral argentino.

La jangada, de Milo J. Captura video - YouTube

Los productores de La vida era más corta —Santiago Alvarado, Olimpia Calderón, Tatool y el propio Milo J— accedieron a una grabación inédita de la canción por Mercedes Sosa y la mezclaron con la voz de Milo, un maridaje que suena orgánico y natural, aunque no estuvo exento de polémicas, pues incluso motivó la acusación de “profanación musical” de parte de la porción más conservadora de la crítica y del público.

Jangadero, jangadero / Mi destino sobre el río es derivar / Desde el fondo del obraje maderero / Con el anhelo del agua que se va, canta la Sosa en el disco. Este feat. implicó una nueva dimensión de la máquina del tiempo, pues cuando ella grabó esa canción, Milo J aún era polvo cósmico, no existía ni en los sueños de sus padres.

En esta chata musical que recrea, como escenario, el terreno de Santiago del Estero, Milo J y esta selección de grandes músicos conforman una jangada humana. “En busca de la inmensidad que estas canciones trasmiten, quisimos traer un pedazo de tierra de Santiago del Estero directo al Río de la Plata”, dice el texto promocional.

Milo J. Captura video - YouTube

La Jangada es definida por sus productores como un live set de ocho canciones y 45 minutos de duración, que fueron grabadas en una sola toma, una tarde de invierno, a la hora dorada del atardecer, con el sol haciendo lo suyo para que la fotografía sea inmejorable. Con los extras, se suman unos 15 minutos más de metraje, a modo de making off. Se trata de una escenificación ambiciosa. Sobre la tierra que rellena la barcaza hay varios matorrales y un árbol del que cuelga una goma de auto-hamaca infantil; en el otro extremo, se levanta un pequeño y modesto rancho de campo. Siete de las ocho canciones son cantadas por esta auténtica orquesta folclórica que reúne voces, guitarras, violín, flauta, bandoneón, bombo y otros instrumentos de percusión folclórica.

La única que es cantada en otra locación es, justamente, Jangadero, que, en la dramaturgia visual, transcurre dentro de ese rancho, como epílogo del audiovisual, en la penumbra de la noche, que ya casi ha terminado de caer. La escena fue grabada en un estudio donde se construyó una casa idéntica a la del barco. Allí dentro, la voz protagónica fue interpretada por la chilena Mon Laferte, con su estilo portentoso y visceral, con la guitarra de Lautaro Fernández (director musical de la banda de Milo) como único y muy íntimo marco instrumental.

La jangada. Captura video - YouTube

La jangada es una versión orgánica en vivo de La vida era más corta, despojada de los ornamentos digitales de la producción del álbum, y con los cantantes invitados de las versiones originales, presentes allí en esta ronda al atardecer para compartir el canto con el anfitrión. Soledad Pastorutti canta una intensa versión de Lucía, escondida bajo capucha y gorro de visera; Trueno rapea fuerte y claro en Gil; los veteranos hermanos Cuti y Roberto Carbajal lo dejan todo en la estremecedora El invisible, que es como El orejano, de Serafín J. García, pero en clave argentina; Raly Barrionuevo interpreta una hermosa versión de la chacarera Luciérnagas, la que en el disco canta con Silvio Rodríguez; y el cantante folclórico Radamel, de apenas 16 años, oriundo de Santiago del Estero y considerado el niño prodigio del folclore argentino de los últimos tiempos, canta con Milo la zamba Radamel, compuesta por Milo especialmente para su colega.

En tanto, en La vida era más corta (la canción), con el sol ya debajo del horizonte, el protagonista comparte el canto con sus guitarristas estables y con Agarrate Catalina, el coro de esta puesta en escena fluvial. Sobre una tarima, Yamandú Cardozo junto a media docena de integrantes de Agarrate Catalina hacen los coros en casi todas las canciones, con arreglos vocales que varían entre la sutileza melódica casi susurrada y el ataque murguero.

Con La vida era más corta, millones de jóvenes latinoamericanos escucharon por primera vez una zamba, una chacarera y la impresionante voz de Mercedes Sosa. Con La jangada, Milo J consolida su vocación de puente generacional y estético entre la tradición musical de una vasta región sudamericana y la vanguardia urbana que, gran noticia, se ha interesado en la raíz: conocer lo que hay de la tierra para adentro.