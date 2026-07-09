A los 76 años falleció el escritor uruguayo Guillermo Álvarez Castro

El hombre que admiraba a Jack London: con una docena de libros, entre novelas y cuentos, el escritor fue reconocido con varios premios, entre ellos el Morosoli por el conjunto de su obra

Fue un escritor de perfil bajo, pero con una narrativa potente, reconocida por sus colegas, por la crítica y por varios premios. Guillermo Álvarez Castro murió el sábado 4 y el pesar de la comunidad literaria uruguaya recorrió las redes sociales.

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Había nacido en 1949 en Estación Parque del Plata. De madre chilena y padre uruguayo, su abuela había sido alumna de Gabriela Mistral, como menciona la escritora Mercedes Estramil, quien también fue su amiga, en el prólogo de Pequeña música nocturna, libro de cuentos que obtuvo el Premio Narradores de la Banda Oriental. Allí también dice que Álvarez producía “casi de puntillas, sin levantar nunca el tono”, una precisa definición de su carácter, que se trasladaba también a su narración sobria y directa.

Álvarez Castro fue periodista en las páginas culturales del semanario Zeta y coordinó varios talleres de escritura creativa. Con una docena de libros, entre novelas y cuentos, su novela Celebración, publicada por primera vez por Alfaguara en 2025, fue ampliamente elogiada; en 2006 integró la terna de los premios Bartolomé Hidalgo y compartió el primer premio en los Premios Nacionales de Literatura del MEC. Su último reconocimiento lo obtuvo en 2019 cuando recibió el premio Morosoli por el conjunto de su obra.

“A Jack London, a Horacio Quiroga y a sus hermanos mayores y menores, muchos de cuyos textos releo o recordé para escribir partes de esta novela y a quienes he imitado, intentado recrear, e, inevitablemente, plagiado”, dice el agradecimiento de su novela. En 2022, la editorial Alter Ediciones publicó nuevamente Celebración, con ilustraciones de Agustina Fernández Raggio. La historia de esta novela tiene aroma a mar y a travesía por tierras lejanas. A Jack London le hubiera gustado.

Estramil incluye en su prólogo para los cuentos de Banda Oriental la respuesta de Álvarez Castro a la pregunta sobre su interés en los reconocimientos o en caerle bien a sus contemporáneos. “No me interesa encajar en ningún canon ni siquiera en un género. No creo que el tiempo vaya a cernir nada, a no ser que sea capaz de cernir pasta de celulosa (que eso serán nuestros libros que no se vendan). (…) Me interesa que me lean para que lo que escribo sea completado por otro”.