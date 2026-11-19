¿Quiere ser John Malkovich? Porque ahora es el momento. El reconocido actor estadounidense de 72 años, de enigmática presencia, presenta uno de sus mejores papeles protagónicos en mucho tiempo y las señales son claras: va por un premio Oscar, que hasta ahora le ha sido esquivo.

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El runrún empezó en Venecia, cuando Malkovich, su compañero de elenco Sam Rockwell y el director encargado de reunirlos, el cineasta y dramaturgo británico Martin McDonagh, presentaron en setiembre la película Caballo salvaje nueve en el último Festival de Cine de Venecia. Desde el 5 de noviembre la película se exhibe en cines uruguayos.

En La mostra, la proyección de la película fue recibida con una ovación de pie de 14 minutos y Malkovich obtuvo la Copa Volpi al Mejor actor. Ante las preguntas por el galardón de la Academia, el intérprete dijo en una rueda de prensa que no vive el trabajo en términos de competencia y que la mayor satisfacción para él está en que la película llame la atención del público por el valor de su guion, su dirección y su elenco.

El rol en cuestión es el de Chris Carlisle, un agente veterano de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), quien en los meses previos al golpe de Estado de setiembre de 1973 en Chile es enviado a una misión en la isla de Pascua junto con su compañero y protegido Lee Chesterfield, interpretado por Rockwell.

A partir de una enfermedad y ante la pérdida progresiva de su memoria, el Chris de Malkovich se enfrenta, sin remedio, a su propia mortalidad. Con miedo de olvidar su vida, toma la decisión de grabarse en cintas para registrar sus memorias, detallando sin reparos las horripilantes operaciones encubiertas, los magnicidios y las conspiraciones en las que intervino activamente como parte de la sórdida historia de la agencia gubernamental estadounidense.

Despiadado, amoral y cínico, el agente concebido por McDonagh tiene un prontuario que abarca la invasión de la bahía de Cochinos en Cuba, operaciones de desestabilización en Guatemala y Panamá y, últimamente, la orquestación del golpe contra Salvador Allende. También es un mentiroso compulsivo y un provocador al que no le tiembla la pera al presentarse abiertamente ante jóvenes chilenos como parte responsable de la inminente destrucción de la democracia de su país. Sin embargo, Chris también es un amigo leal, un protector de polillas y admirador de caballos y hasta un hombre sumido en remordimiento por sus incontables crímenes.

¿Pero cómo es que un narrador como McDonagh, celebrado por su teatro provocador y de diálogos afilados y su cine tragicómico sobre la amistad masculina y la violencia, termina meditando sobre la culpa y la responsabilidad en una historia que cuestiona el mito de los Estados Unidos?

La motivación se remonta a su adolescencia en Londres, cuando conoció por primera vez, a los 12 o 13 años, sobre el golpe de Estado en Chile, sobre el presidente asesinado Salvador Allende y el cantautor chileno Víctor Jara mediante la canción Washington Bullets, de la banda británica de punk rock The Clash. En entrevistas asegura que eso le despertó su conciencia crítica hacia el intervencionismo de la CIA, pero que le tomaría décadas encontrar una estructura dramática adecuada para indagar sobre ello.

Dos décadas atrás, McDonagh viajó a la isla Rapa Nui con el propósito de buscar un entorno distante que pudiera desempeñarse como un personaje con peso propio dentro del relato. A partir de aquella visita, fue elaborando diversas iteraciones del guion en las que el paisaje, las estatuas moái y la presencia de los caballos salvajes permanecieron inalterables. Cuando decidió fusionar la atmósfera de la isla con el contexto histórico de las operaciones encubiertas de la CIA, apareció la película y con ella sus dos espías principales: el moribundo Chris y su protegido, el también atormentado pero más simplón Lee de Rockwell.

En el entramado logístico de la producción, los hermanos cineastas chilenos Pablo y Juan de Dios Larraín desempeñaron un papel clave en la concreción de Caballo salvaje nueve a través de su empresa productora, Fábula. La empresa asumió la gestión del servicio de producción local en territorio chileno, coordinó durante un año las autorizaciones y articuló el complejo traslado por vía marítima desde el continente de la totalidad del equipamiento técnico, cámaras, camiones y vehículos de época de 1973. El propio Martin McDonagh declaró que descubrió a Mariana di Girolamo, quien interpreta a una estudiante de izquierda que se cruza con los asesinos, tras quedar deslumbrado por su interpretación en la película Ema (2019), de Pablo Larraín.

Es en el arranque de su nueva película que McDonagh plantea el choque entre la ilusión democrática y la tragedia que está por venir y combina imágenes de archivo de 1973 con Salvador Allende y la canción Gracias a la vida de Violeta Parra. Esa misma textura de cine viejo pasa luego a las filmaciones caseras de Chris en Rapa Nui; así une la historia de Chile con el desgaste progresivo de su protagonista.

Ver Caballo salvaje nueve se siente como asistir a un duelo actoral que todo el tiempo oscila entre la comedia negra y el peso de la culpa. El humor ácido de McDonagh funciona una y otra vez, apoyado en el timing cómico de Malkovich y Rockwell, quien aporta una torpeza entrañable en un agente bufonesco. Es el fascinante trabajo de Malkovich, de todas formas, el que sostiene toda la apuesta, aunque la experiencia depende mucho de cómo el espectador recibe las excentricidades del actor.

Por otro lado, la herencia teatral de McDonagh asoma en unos duelos verbales que por momentos se vuelven reiterativos, acompañados de un montaje algo abrupto que no siempre logra pasar del horror al chiste con soltura. En medio de los paisajes de Rapa Nui y la presencia de los moái, da la impresión de que la película por momentos cede el peso dramático al atractivo del entorno, y desbalancea el equilibrio entre el trauma histórico chileno y la melancolía íntima del victimario. Queda por ver, entonces, si el oficio de Malkovich basta para sostener esta apuesta y conseguir, por fin, el Oscar que tanto se le ha resistido.