¿Cómo era el barrio del Cerro en 1957? ¿Cuál sería su paisaje? ¿Cuáles serían sus aromas, sus sonidos, sus vecinos? ¿Cómo era el movimiento montevideano y su entorno portuario en la primera mitad del siglo XX?

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La muestra Gurvich y la voz de la ciudad. Dibujos del Cerro y de Montevideo 1946-1958 , que reúne 126 dibujos de José Gurvich (Jieznas, Lituania, 1927-Nueva York, Estados Unidos, 1974), responde estas preguntas con la mirada detenida y el trazo poético del artista. Por un lado está el Gurvich integrado al Cerro, cuando era una villa de calma semirrural a la que quiso y en la que vivió más de una década. Por otro lado, y con el mismo poder de observación, captó la atmósfera de otras zonas montevideanas, con sus troleis, cines, cafés, quioscos callejeros de estilo parisino y un puerto por donde arribaron los inmigrantes, como llegó el propio artista cuando era un niño.

Curada por Enrique Aguerre, exdirector del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), la muestra oficia de antesala de la celebración por el centenario del nacimiento de Gurvich, que se cumple el 5 de enero de 2027, y se extenderá hasta 2028 con varias exposiciones y actividades en todo el país.

Martín Gurvich, hijo del artista, guardaba estos dibujos en carpetas. Eran unos 300 y muy pocos se habían expuesto. A propósito de los preparativos por el centenario se los mostró a Aguerre. “Me trajo las carpetas y me dijo: ‘Tengo esto’. En ese momento la Fundación Gurvich me hizo la propuesta de una muestra con pinturas y dibujos, pero después pensé que estos trabajos no necesitaban tener pinturas al lado, se sostienen solitos. Gurvich dibujaba desde niño, pero es increíble la producción que logró a pesar de su corta vida. Murió muy joven, a los 47 años, y dejó una producción increíble de pintura, dibujo, cerámica, murales”.

Algunos de estos dibujos se habían exhibido hace unos años en una exposición sobre el Cerro que curó Rafael Pali Lorente. También aparecieron otros en la exposición El proceso creador (2019), primera muestra que curó Aguerre en el Museo Gurvich y que reunió piezas inacabadas del artista. Además, la Fundación Gurvich hizo otras exposiciones con series temáticas en las que incorporó dibujos, pero el grueso había quedado fuera de esas series.

José Gurvich y su esposa Julia Helena Añorga contemplan el puerto. Fundación Gurvich

Al revisar las carpetas, Aguerre encontró que la ciudad tenía una presencia destacada en los bosquejos o en los dibujos más elaborados, hechos sobre papel con lápiz, tinta o acuarelas, y vio en ellos un gran valor. “Hay libros importantes sobre Gurvich, pero incluso quienes conocían su obra en papel no sabían que estaban estos dibujos. Siempre el dibujo se consideró como un arte menor y, si bien hay algunos que son trabajos preparatorios de pinturas, acá hay grandes maravillas”. Así, de esas maravillas, surgió Gurvich y la voz de la ciudad.

Cuando tenía unos cinco años, el artista llegó a Uruguay con su madre, Jaie, y con su hermana Myriam. Venían desde Lituania y en Montevideo los esperaba Jacobo, el padre, que había emigrado antes. La familia se instaló primero en el Barrio Sur. En ese momento, el futuro artista mantenía su nombre lituano, Zusmanas Gurvicius, que pasó a ser José Gurvich cuando cursó en la Escuela Chile.

Desde niño se destacó en el dibujo, y cuando aún era adolescente fue alumno de José Cuneo en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Pocos años después se lo presentaron a Joaquín Torres García y pasó a integrar su taller. Es justamente por su amistad con Gonzalo Fonseca, también alumno del Taller Torres García (TTG), que se mudó a su casa del Cerro. Luego tuvo la suya, en el mismo barrio y en la misma calle Polonia, cuando ya estaba casado con Julia Añorga y había nacido su hijo Martín (1963). “La segunda la diseñó un joven Pali Lorente, quien fue su alumno, con el taller de cerámica en el subsuelo y arriba el de pintura. En ese momento Pali era estudiante de arquitectura y nunca registró esa obra”, recordó Aguerre.

En el Cerro, la familia Gurvich vivió hasta 1969. En ese año emprendieron un viaje hacia Europa, Israel y después a Nueva York, donde se establecieron definitivamente. Allí murió el artista.

Gato y Frigorífico del Cerro, dibujo de José Gurvich Museo Gurvich/Rodolfo Fuentes

Una mirada comunitaria

Hay una villa de rancheríos, casas a medio construir, casas con escaleras apoyadas para subir al techo, y en el entorno hay baldes, caballos, gallinas, perros y carretillas con bueyes. Hay un frigorífico a lo lejos o más cerca, porque Gurvich dibujaba con diferentes perspectivas. Y hay paisajes que se ven por detrás de la lluvia. Y muchos gatos, enormes o pequeños, que aparecen en las ventanas, en los techos o dormidos hechos un rollo. Son en general dibujos a lápiz o tinta, pero también los hay acuarelados. “Me comentaron que al parecer algunos los pintó con pluma de ganso, porque había leído que el artista francés Gustave Courbet las usaba”, dice Aguerre.

En estos trabajos tienen un protagonismo importante los vecinos. Los dibujó en sus faenas diarias o detrás de alguna ventana o mientras disfrutaban de la playa o compartían almuerzos en comunidad. Hay vecinas con pañuelos en sus cabezas y vecinos de boina. Algunos se dan abrazos.

El aire se serena (1957). Fundación Gurvich

La mirada de Gurvich se enfocaba en el aspecto comunitario de una villa obrera, que surgió con el nombre de Villa Cosmópolis. Allí convivían uruguayos con inmigrantes lituanos, rusos, polacos, italianos y españoles, entre otros, que trabajaban en las plantas frigoríficas.

Para Aguerre, la concepción que hay detrás de esta mirada es la del TTG. “Todo el taller de Torres tenía el concepto del artista no como una deidad, una divinidad, sino como obreros del arte. Y Gurvich en el Cerro veía cómo trabajaban en los frigoríficos en faenas muy duras. Y él mismo metía 12 o 14 horas de trabajo, y se nota, porque, si no, es imposible la producción que logró en tan corto tiempo”.

Pero hay algo más. El curador destaca las investigaciones que la crítica Alicia Haber hizo sobre la visión de comunidad de Gurvich. “Me gusta su encare porque mucha gente hace hincapié en Gurvich como discípulo de Torres y después como docente en el TTG hasta que cerró en 1962. Haber dice que ese legado es innegable, pero ella destaca la visita de Gurvich a Israel, en ese momento una nación muy joven, con un proyecto de kibutz socialista y cooperativo. Allí Gurvich fue un pastor, que en hebreo es Ro'eh (palabra emparentada con los verbos ver, mirar o contemplar). Todo lo que se ve del Cerro, incluso del resto de la ciudad, de la comunidad, de los vecinos, tiene ese sentido que trajo de Israel y me lo hizo ver Alicia Haber”.

Al mismo tiempo, el artista llevaba una vida bohemia, fumaba mucho y comía salteado. El curador señala uno de los cuadernos de anotaciones y bosquejos que se exhiben en una vitrina de la muestra. Pertenecen a la época del Cerro y Aguerre los seleccionó de entre unos 68 del archivo que conserva la Fundación Gurvich y en el que también está trabajando.

Con letra manuscrita, Gurvich fue registrando en esos cuadernos sus observaciones sobre el barrio, el arte y la vida. En una hoja suelta hay un breve párrafo sobre la “real vida” y la representación artística, y debajo, como atacado por un hambre repentina, anotó “¡fui a comprar un pollo!”. “Estaba escribiendo sobre estética y de pronto aparece esa frase. Me contaba el Flaco (Ernesto) Vila (quien asistió al taller de Gurvich en el Cerro) que pasaban en esa bohemia y muchas veces muertos de hambre. Estos cuadernos son preciosísimos”. En otros, el artista intercaló frases sueltas con pensamientos más elaborados. Y siempre aparece algún dibujo. “Tengo ganas de tener ganas de no tener ganas”, dice en uno de ellos.

A los vecinos no los identificaba con nombres, y hay muchos de sus dibujos que se titulan simplemente Personajes, como los que pintó con acuarelas con los rostros enormes y destacados. Pero otros sí se nombran, como la niña llamada Cristina, que está sentada junto a una carretilla y un balde. Pero en especial hay un vecino que se transformó en protagonista, y a él Gurvich le dedicó reflexiones y un pequeño dibujo hecho con lápices de colores, tinta y acuarelas. Es el “vecino Perdomo”. En el propio dibujo, en el que Perdomo aparece de boina y de espaldas, mirando hacia el mar, el artista escribió en una esquina: “Es algo sordo y siempre va con esa soledad a cuestas por el camino que sube y baja todos los días. Muchas veces le he visto estático, contemplando el mar. ¿Qué pensará el vecino Perdomo?”.

¡Hay que ver! Fundación Gurvich

No es el único dibujo en el que usó palabras o frases en letra cursiva apretada como si fuera parte del conjunto. En uno de gran delicadeza, dibujó un atardecer a tinta y lápiz con la playa del Cerro y el frigorífico a lo lejos, y en él anotó: “El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada…”. Y entre lo poético, a veces aparece el humor, como en uno de sus dibujos de ciegos que están frente a una óptica y lleva por título ¡Hay que ver!

“Usaba la tipografía al estilo de Rafael Barradas y Torres en los años 20, incluso como los futuristas. Y escribía muy bien, aunque a veces era un poco críptico”, comenta Aguerre.

La otra ciudad

En el segundo piso de la exposición, el paisaje cambia y aparece la otra ciudad: la Montevideo urbanizada y en movimiento. Justamente, uno de los dibujos se titula Ritmos de ciudad (1952) y allí incorpora edificios, una cachila, un barco, el toldo de lo que puede ser un café o casa de comidas.

Hay que volver a la influencia de Torres García y su visión de la ciudad, y sobre todo a la visión de Barradas, que estimulado por los ismos vanguardistas de comienzos del siglo XX se deslumbró con el vértigo de las ciudades europeas y creó su propia corriente estética: el vibracionismo. Gurvich sintió que algo creciente vibraba en Montevideo y lo registró en sus dibujos.

Paisaje urbano (s/f). Fundación Gurvich

En varias perspectivas dibujó las callecitas con comercios de la Ciudad Vieja, la rambla montevideana o la ciudad representada en sus edificios o cúpulas o en los carteles que dicen “Cine” o “Bar” o en los transeúntes que van leyendo algún diario de la época. Son preciosos sus quioscos de estilo parisino, sus ómnibus con destino al Cerro y sus paisajes portuarios de grandes barcos. Y siempre están los cafés, con seres que pueden estar solos o acompañados, como los jugadores de cartas. El último dibujo que se ve en la muestra es Homenaje a Montevideo (1952), hecho a tinta, con la leyenda en el centro: “Montevideo-Paz-Amor”.

Homenaje a Montevideo (c.1952). Fundación Gurvich

“Gurvich es uno de los artistas que hizo su camino propio, más allá de que en algunos dibujos se ve la escuela Torres García. Tiene una parte social y también una parte mística interesantísima, una búsqueda interior. Leyendo sus escritos vas viendo cuáles eran sus intereses espirituales e intelectuales. Se acerca por ejemplo al surrealismo, con el que en su momento Torres no estaba muy afín”, comenta Aguerre.

Hay dibujos pequeños, encantadores por su sencillez, hay otros más grandes y más elaborados. Tienen fondos blancos o sepia, son a color o blanco y negro. La variación de tonos y de registros ayuda a romper con la monotonía en la que podría haber caído la muestra. Cuentan una historia inacabada de la ciudad, que es la que vivió Gurvich, la que vio y sintió Gurvich.

Aguerre —quien después de la dirección del MNAV pasó a integrar el Instituto de Artes Visuales del Ministerio de Educación y Cultura como asesor y colaborador— se siente contento de haberse encontrado con estos dibujos y de haber hecho esta muestra. La considera una “exposición de cámara” y no una “sinfónica” como será la próxima en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry de Manantiales. “Me zambullí en este mundo y Martín me hizo el mejor elogio que me podían hacer: ‘Entendiste el sentido gurvichiano’”.