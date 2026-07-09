Clásicos literarios: ‘Tacuruses’, de Serafín J. García

A veces las dedicatorias lo simbolizan todo. “A Blanca, mi compañera en el esfuerzo y el sueño, en la lucha y la esperanza. A ella que, como yo, procede de la entraña desgarrada del campo, y conoce la raíz de su angustia y el obstruido rumbo de su llama”. Fechada en Montevideo, en 1942, la dedicatoria la escribió Serafín J. García (1905-1985) para una de las ediciones de Tacuruses, su conjunto de poemas gauchescos.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Nacido en Cañada Grande, Treinta y Tres, su familia se mudó a Vergara cuando él tenía tres años y allí cursó la escuela. Su padre murió cuando tenía 14 años, entonces tuvo una vida a contramano con su edad hasta que comenzó a escribir. En Treinta y Tres, fue funcionario de la Jefatura de Policía, y allí se casó con Blanca. La pareja se mudó a Montevideo en 1940.
Tacuruses tuvo múltiples ediciones desde su primera tirada en 1935. Este año, la editorial Ocho Ojos publicó una nueva, con un estudio de la investigadora Martina Bertone Castro. Su estudio ubica a Tacuruses como una obra gauchesca en momentos en que el gaucho ya no está, pero “se prolonga en el peón de estancia o en el pueblero”, y mantiene “la denuncia de la injusticia y el cantar de las verdades”, y la “imitación artística del habla rural”.
Esta edición está acompañada por un glosario, donde figura, por ejemplo, la palabra tacuruses: hormigueros abandonados de tierra endurecida; los indígenas llamaban “tacurú”a las hormigas que los habitaban.
Yo sé qu’ en el pago me tienen idea, dice el poema Orejano, que Los Olimareños hicieron canción. Y Hombreada es un verdadero canto al dolor de un padre que está velando a su hija, muerta al parir: ¡Mándensén mudar tuitos a la puta! / ¡No quiero sabandijas en mi rancho! / ¡P’aguantarle los secos a la pena / no precisa’e culeros el qu’es macho!