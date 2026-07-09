  • Cotizaciones
    jueves 09 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Clásicos literarios: ‘Tacuruses’, de Serafín J. García

    La editorial Ocho Ojos presenta una nueva edición de este conjunto de poemas gauchescos que sobrevivió al tiempo con múltiples publicaciones; Los Olimareños hicieron canción su poema Orejano

    tacuruses-ocho-ojos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A veces las dedicatorias lo simbolizan todo. “A Blanca, mi compañera en el esfuerzo y el sueño, en la lucha y la esperanza. A ella que, como yo, procede de la entraña desgarrada del campo, y conoce la raíz de su angustia y el obstruido rumbo de su llama”. Fechada en Montevideo, en 1942, la dedicatoria la escribió Serafín J. García (1905-1985) para una de las ediciones de Tacuruses, su conjunto de poemas gauchescos.

    Nacido en Cañada Grande, Treinta y Tres, su familia se mudó a Vergara cuando él tenía tres años y allí cursó la escuela. Su padre murió cuando tenía 14 años, entonces tuvo una vida a contramano con su edad hasta que comenzó a escribir. En Treinta y Tres, fue funcionario de la Jefatura de Policía, y allí se casó con Blanca. La pareja se mudó a Montevideo en 1940.

    Tacuruses tuvo múltiples ediciones desde su primera tirada en 1935. Este año, la editorial Ocho Ojos publicó una nueva, con un estudio de la investigadora Martina Bertone Castro. Su estudio ubica a Tacuruses como una obra gauchesca en momentos en que el gaucho ya no está, pero “se prolonga en el peón de estancia o en el pueblero”, y mantiene “la denuncia de la injusticia y el cantar de las verdades”, y la “imitación artística del habla rural”.

    Leé además

    Ayo Edebiri y Jeremy Allen White en la quinta temporada de El Oso.
    Video
    Series

    Adiós, chefs: así es la quinta y última temporada de ‘El Oso’

    Por Pablo Staricco
    A Chorus Line en el Solís.
    Crítica de teatro

    ‘A Chorus Line’ en el Solís: el histórico estreno de un auténtico antimusical

    Por Javier Alfonso

    Esta edición está acompañada por un glosario, donde figura, por ejemplo, la palabra tacuruses: hormigueros abandonados de tierra endurecida; los indígenas llamaban “tacurú”a las hormigas que los habitaban.

    Yo sé qu’ en el pago me tienen idea, dice el poema Orejano, que Los Olimareños hicieron canción. Y Hombreada es un verdadero canto al dolor de un padre que está velando a su hija, muerta al parir: ¡Mándensén mudar tuitos a la puta! / ¡No quiero sabandijas en mi rancho! / ¡P’aguantarle los secos a la pena / no precisa’e culeros el qu’es macho!

    Selección semanal
    Desarrollo

    La estrategia con el BID para Uruguay: del país con “potencial desaprovechado” a ser “hub” de innovación

    Por Ismael Grau
    Impuestos

    “Evadir es siempre una mala idea”: el plan de DGI que fija meta de bajar 20% los impagos de IVA e IRAE

    Por Ismael Grau
    Cirugía

    Volver a vivir con aire: salteña de 34 años protagonizó paso clave para que Uruguay pueda hacer trasplantes de pulmón

    Por Leonel García
    Finanzas públicas

    Consejo reitera advertencias al MEF y señala proyecciones “optimistas” y riesgo de “fatiga” fiscal

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone durante la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

    El gobierno inicia la defensa de la Rendición de Cuentas mientras atiende varios frentes problemáticos

    Por Redacción Búsqueda
    Luis Lacalle Pou y varios dirigentes durante la última convención del Partido Nacional 

    Lacalle Pou reunió a sus principales dirigentes, preocupado por la conducción del partido y el trabajo de la militancia

    Por Federico Castillo
    Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez durante un Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva.

    El gobierno trabaja en en un mapeo que muestre el impacto de sus planes en el territorio

    Por Santiago Sánchez
    El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

    Impuestos: el gobierno resignó casi US$ 5.900 millones en 2025, un 6,9% del PIB, en ventajas fiscales

    Por Redacción Búsqueda