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    Cosquín Rock con vista al mar, en un día y con La Vela, Divididos e Illya Kuryaki como cabezas de cartel

    El sábado 21 en la rambla de Punta Carretas, la sexta edición local del festival argentino incluirá también a Abuela Coca, Ciro y los Persas, Wos, YSY A, Cuatro Pesos de Propina, Rueda de Candombe y la SUSI

    Edición 2025 de Cosquín Rock Uruguay, en la Rural del Prado.

    Edición 2025 de Cosquín Rock Uruguay, en la Rural del Prado.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Cuando el cordobés José Palazzo propuso la idea de hacer un festival de rock en Cosquín, inmediatamente después de la tradicional celebración folclórica que se realiza cada mes de enero en esa ciudad argentina desde los años 60, le dijeron que estaba loco, que era imposible. La locura se transformó en un éxito, y desde 2001, en febrero, el Cosquín Rock tiene lugar en esa localidad situada en las sierras de Córdoba. Cuando en 2018 Palazzo propuso la idea de hacer el Cosquín Rock en Uruguay, le dijeron que estaba loco, que era imposible. Aquella primera edición tuvo lugar en el parque Roosevelt, y la nueva locura se transformó en un nuevo éxito, que también ha llegado a Paraguay (Asunción), Brasil (Florianópolis) y México (Guadalajara), y también a España, donde desembarcó recientemente en Valladolid. Luego de la edición inaugural, las cuatro siguientes se realizaron en la Rural del Prado, siempre divididas en dos días.

    La estructura organizativa del Cosquín Rock se consolidó tras la pandemia y se mantiene estable: la dirección artística es de Palazzo y la producción local es de Piano Piano, la productora dirigida por Camilo Sequeira y Fernando Mino, que también influye en la curaduría de artistas uruguayos. Este año hay dos grandes novedades: se reduce a una sola fecha y vuelve a cambiar la locación a un predio con mayor capacidad, que permite albergar hasta unas 45.000 personas (unas 40.000 asistieron en diciembre al recital de La Vela Puerca por sus 30 años). El sexto Cosquín Rock Uruguay se realizará este sábado 21 desde las 14 horas en el ya tradicional espacio de la rambla de Punta Carretas, frente al Club de Golf, con entradas en redtickets.uy de $ 2.390 a $ 6.350.

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    Cosquín Rock Uruguay.

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    Por sus características y por sus dimensiones, este nuevo formato remite a la Fiesta de la X, el recordado festival que se realizó en los años 90 y 2000 en varias locaciones de Montevideo y Canelones. La grilla reúne una cifra inédita de artistas para una sola jornada en Uruguay: 31 bandas y solistas (de Uruguay y Argentina) en cuatro escenarios distribuidos en todo el predio.

    Los dos escenarios principales estarán uno junto al otro, característica distintiva de este festival. De esa manera no hay tiempos muertos: apenas termina un show comienza el siguiente. En el otro extremo estarán los otros dos escenarios, de menor tamaño, uno de ellos en formato 360 (un cuadrilátero con el público a los cuatro costados).

    La grilla, que en términos estilísticos trasciende ampliamente los límites del rock, reúne grandes nombres de ambas márgenes del Plata junto a artistas con un recorrido considerable y emergentes que marcan el pulso de la actualidad.

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    La Vela Puerca volverá a estar presente en Cosquín Rock.

    La Vela Puerca volverá a estar presente en Cosquín Rock.

    En los escenarios principales tocarán seis artistas de Uruguay: La Vela Puerca, Abuela Coca, Trotsky Vengarán, Julieta Rada, Camila Ferrari y Malapraxxis. En tanto, serán ocho de Argentina: Divididos, Illya Kuryaki and the Valderramas, Ciro y los Persas, El Plan de la Mariposa, El Kuelgue y los raperos YSY A y Wos.

    En el escenario Pilsen estarán los argentinos Kapanga, Louta, Camionero, Silvestre y La Naranja, el dúo Koino Yokan y la cantante Manu Martínez. De Uruguay, actuarán allí Agarrate Catalina, Cuatro Pesos de Propina, Milongas Extremas, La Santa, Tussiwarriors y la cantante Flor Sakeo.

    En tanto, en el escenario Banco República (360) estarán los uruguayos Agarrate Catalina, Rueda de Candombe, Miel, Samba do Marcio, Nacho Algorta y la SUSI (Selección Uruguaya Sinfónica), y el argentino Ilan Amores.

    Embed - COSQUÍN ROCK URUGUAY 2026

    Se trata de un espacio muy amplio, que permite un acceso fluido y ordenado. La entrada general del público será desde el oeste, por la rambla desde el parque Rodó y el ingreso a los sectores vip será por el este, desde bulevar Artigas. Las instalaciones contarán con gran cantidad de espacios gastronómicos (carros de comida y restaurantes) y un amplio sector de servicios higiénicos. El sector vip, cercano a los escenarios principales, incluye acceso preferencial, estacionamiento, degustación de comidas y bebidas y zonas de descanso.

    Para quienes viajan desde el interior del país, la organización dispondrá de un servicio de traslados, a las 17 horas, desde la terminal Tres Cruces hasta el predio del festival, con inscripción previa a través del correo [email protected].

    La organización también anunció que entre las disposiciones de seguridad está la prohibición del ingreso al predio con fuegos artificiales, objetos de vidrio, banderas con palo, carpas, elementos punzantes, sillas plegables, conservadoras, selfie sticks, paraguas y drones.

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