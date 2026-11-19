El Banco República Oriental del Uruguay ( BROU ) realizará un llamado para restaurar desde el punto de vista patrimonial los restos del antiguo Real Apostadero Naval de Montevideo, una institución clave de los tiempos hispánicos.

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El presidente del BROU, Álvaro García , dijo a Búsqueda que están elaborando las bases del llamado con la mayor celeridad posible. “Es un predio histórico, forma parte de las primeras manzanas definidas en la fundación de Montevideo. Es un lugar de relevancia para el banco, para el país, para la ciudad y para el puerto. Hay interés de encarar un cambio en esa manzana y otorgarle una nueva fachada, respetando la historia que tiene el lugar. Tenemos un presupuesto acotado, pero es mi voluntad como presidente avanzar en una mejora de la situación de esa manzana”.

Hoy, en la manzana de Zabala entre PIedras y la rambla portuaria, en el mismo sitio donde los españoles decidieron montar el apostadero en 1776, funciona un estacionamiento a cielo abierto para más de 250 vehículos. El llamado lo contemplará, pero la intención es trabajar sobre los vestigios patrimoniales.

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A García le interesa la historia de aquella institución naval y se nota al narrar los detalles de la atarazana, un conjunto de instalaciones destinadas a la construcción, la reparación, el mantenimiento y el almacenamiento de embarcaciones, fundada por los borbones en época de la colonia.

El apostadero de Montevideo cumplió 250 años el 9 de agosto. En forma simbólica, García tenía previsto ocuparse del asunto ese mismo día, pero fue domingo. Entonces, se reservó el viernes anterior en su agenda para recorrer las instalaciones junto con dos autoridades de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay: Alberto Leira (presidente) y Leonardo Gómez (secretario ejecutivo). Se sumó a la recorrida Alicia Brassesco, curadora de la Fundación Banco República, que gestiona el acervo artístico de la institución, “una de las personas que más conoce de la historia de la atarazana”, dijo García.

Javier Calvelo/adhocFOTOS

Planes

Este año había surgido interés por revitalizar el antiguo apostadero. Un sector del Partido Nacional elaboró un proyecto para que el lugar se transforme en un recorrido que aporte a la cultura, en detrimento del estacionamiento destinado a los funcionarios bancarios.

La lista 22, que lidera Santiago Caramés, hizo llegar a la Presidencia de la Junta Departamental de Montevideo una carta firmada por los ediles Nicolás Hernández y Rafael Varela. La nota solicitaba que enviaran la iniciativa al Directorio del BROU. La propuesta es que la institución bancaria impulse un llamado público a expresiones de interés para la presentación de ideas que permitan poner en valor y desarrollar desde el punto de vista del turismo y los servicios la olvidada manzana 35 de Ciudad Vieja.

El sector blanco argumentó en la carta que se trata de uno de los pocos testimonios arquitectónicos del período colonial que permanecen en Montevideo. Sobran los motivos para su recuperación: el inmueble está declarado Monumento Histórico Nacional y cuenta con el máximo grado de protección patrimonial departamental. Además, parte de la manzana ha sido definida como área de cautela patrimonial ante la posible existencia de restos arqueológicos pertenecientes a la antigua atarazana. “Sin desconocer las necesidades operativas de la institución, resulta una pérdida de oportunidad que un lugar de semejante valor histórico, patrimonial y urbano permanezca cerrado y destinado principalmente a ese uso, cuando podría transformarse en un espacio de encuentro y disfrute para toda la ciudad”, dice el texto fechado el 27 de agosto de 2026 al que accedió Búsqueda.

La misiva plantea que el sitio podría convertirse en un enclave de referencia para la historia marítima, apropiado para reunir instituciones vinculadas al mar, los puertos y los ríos, “actualmente dispersas o sin un espacio común de referencia”. El objetivo es atraer inversiones, nuevos residentes y emprendimientos en una zona deprimida de Ciudad Vieja.

Caramés dijo a Búsqueda que se imagina un llamado a través del BROU junto con la Intendencia de Montevideo, la Armada y el Ministerio de Educación: “Estoy convencido que mucha gente se sumaría; una asociación público-privada en la que participen empresas portuarias que sientan que es importante levantar Ciudad Vieja porque a ellos también les sirve. Serían muchos los que podrían ayudar a traccionar para que el apostadero quede hermoso”, dijo. Otra alternativa que se le ocurre sería trasladar el Museo Naval (que queda en la rambla, a la altura de la calle Luis Alberto de Herrera) al sitio donde funcionó el apostadero. “Dejamos de lado uno de los lugares históricamente más importantes del país por un estacionamiento. Se podría hacer un espacio público hermoso”, agregó. Caramés dijo que el parking debería cambiarse de lugar: “Hay otros predios donde puede haber un estacionamiento y que no sea un lugar histórico”, sostuvo.

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Historia

En un país joven como el Uruguay hay pocas instituciones cuya historia se remonta 250 años atrás, y el apostadero es una de ellas. Se trata de una institución que, por decisión de la corona de España, otorgó a Montevideo como base naval un rol esencial para la protección de las aguas del Atlántico sudoccidental frente a posibles ocupaciones y ataques de potencias extranjeras. Aún hay vestigios en pie que podrían ser reconstruidos.

El apostadero tenía un triple cometido de defensa: el Atlántico sur hasta sus costas patagónicas y pasajes marítimos estratégicos al Pacífico, las islas Malvinas y el Río de la Plata, según palabras del excanciller, historiador y militar Homero Martínez Montero recogidas en un libro publicado hace tres décadas por la Academia Uruguaya de Historia Naval y Marítima.

La nueva visión estratégica de España, con el establecimiento del Virreinato del Río de la Plata casi simultáneamente con el apostadero, enfocó los medios navales organizados desde la bahía de Montevideo a la defensa de las posesiones españolas en el gran vacío estratégico que se había generado en aguas del Atlántico. Se comenzó a combatir el contrabando en el Río de la Plata porque piratas ingleses, franceses y portugueses hacían matanzas masivas del ganado de Rocha para vender los cueros. Faenaban, además, enormes cantidades de lobos marinos.

También se estableció una estación en las islas Malvinas con un buque que era despachado desde el apostadero y permanecía un año. El capitán asumía el cargo de comandante político y militar del archipiélago.

Reflexiones académicas

A raíz de los dos siglos y medio de historia desde la fundación, hubo actividades académicas para reflexionar acerca del apostadero que España eligió situar en Montevideo y no en Buenos Aires a pesar de ser la capital del virreinato. Nacía una incipiente rivalidad entre ambas ciudades por el concierto marítimo, que derivó en la lucha de puertos que dura hasta hoy.

La Universidad de Montevideo, a través del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, organizó un evento en el que estudiosos y amantes de la historia contextualizaron la importancia estratégica y geopolítica de la iniciativa de la España borbónica de mediados del siglo XVIII. ¿El origen? En 1776, una real orden dictada por el rey Carlos III elevó el puerto de Montevideo a la categoría de base naval permanente y lo consolidó como un sitio estratégico de gran relevancia en el Río de la Plata y el Atlántico sur.

Alberto Caramés, almirante retirado de la Armada Nacional, explicó a Búsqueda las razones que llevaron a los borbones a tomar esa decisión: “Medio siglo después de la fundación de Montevideo, España, frente a los cada vez más frecuentes intentos de ocupación extranjera de islas y posesiones continentales de la Corona en estas tierras, decidió aprovechar las ventajas de la bahía de Montevideo para establecer una base naval con los medios humanos, la organización y los apoyos logísticos necesarios a fin de proteger sus dominios en el Atlántico sur”.

Mateo da Silva, licenciado en Historia y profesor de Historia Naval, aportó más contexto: “El apostadero es obra de Carlos III, el rey ilustrado español por excelencia. Es una de las tantas reformas que los borbones realizaron cuando llegaron al poder luego de la guerra de sucesión española”.

Para comprender esta historia conviene subrayar que, antes que nada, Montevideo fue una bahía codiciada por franceses y portugueses. Finalmente, en 1724 la expedición hispánica desde Buenos Aires a cargo del gobernador Mauricio de Zabala permitió expulsar a los lusitanos, reafirmando la jurisdicción española que abarcaba a esa magnífica bahía natural, abrigo de los vientos y las tempestades en una zona de gran tránsito marítimo.

Del libro Apostadero de Montevideo: 220 años de su fundación, de Oscar Abadie Aicardi.

El apostadero cumplió un doble rol: político y militar. Primero, en las invasiones inglesas, y muy especialmente en la reconquista de Buenos Aires por Santiago Liniers. Luego, en 1810, se opuso a la Junta porteña del 25 de mayo, jurando junto con el Cabildo de Montevideo fidelidad al Consejo de Regencia de España e Indias. El hecho determinó un enfrentamiento entre Montevideo y el centralismo porteño. El apostadero bloqueó con sus buques Buenos Aires y los ríos Paraná y Uruguay, impidiendo el comercio marítimo exterior y el de cabotaje fluvial de los revolucionarios.

Posteriormente, sucedieron una serie de hechos bélicos en escenarios fluviales y terrestres, que finalizaron con la derrota de la flota del apostadero en el combate del Buceo en mayo de 1814. En este enfrentamiento naval, salió victorioso el almirante Guillermo Brown, quien comandaba las fuerzas navales de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Tras la derrota de las fuerzas del apostadero, en junio de 1814, cayó Montevideo. “Muy pocos conocen la importancia de los roles desempeñados por el apostadero, no es un tema popular para la mayoría de los uruguayos, pero tuvo una enorme trascendencia”, dijo Caramés.

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El libro titulado Apostadero de Montevideo: 220 años de su fundación, publicado en 1996, incluye un artículo redactado por el académico Oscar Abadie Aicardi. En él analizó la política internacional en la época: “La historia del Virreinato del Río de la Plata y de su apostadero de Montevideo se inscribe temporalmente en la gran época de las revoluciones norteamericana y francesa y de la primera etapa de la hispanoamérica, que transformaron profundamente al mundo occidental. Es, igualmente, la época del ascenso de Inglaterra al poder mundial al quebrantar (…) la potencia colonial de Francia y España”.

En su libro, Abadie explica que el apostadero fue vencido “con honor”: “Ello aparejó en buena medida la victoria de la revolución en el Plata, la cual, paradojalmente, estaba en esos momentos siendo derrotada en todo el continente: en Chile en los campos de Rancagua (1814), en Venezuela en los de La Puerta, Urica y Maturín, y el exilio de Bolívar en Jamaica, y en México con la derrota y ejecución de Morelos”, se lee en el libro editado por la Academia Uruguaya de Historia Militar y Fluvial.

Hoy abandonado, el lugar podría transformarse en un atractivo paseo urbano si prosperan los proyectos. De esta forma, sus viejas paredes seguirán contando cuál fue su historia.