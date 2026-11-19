En mayo de 1983 el sello Ayuí-Tacuabé publicó un disco pionero en la música uruguaya: Ni un minuto más de dolor, el único disco del grupo Travesía, fue el álbum que reunió a Estela Magnone, Mariana Ingold y Mayra Hugo, tres cantantes y compositoras que entonces estaban en los comienzos de sus carreras.

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El jueves 3 y el viernes 4 de diciembre, 43 años y medio después, tres cantantes y compositoras que provienen de diferentes sectores del espectro musical contemporáneo se reunirán con una orquesta de mujeres en uno de los escenarios más singulares de la ciudad, el Planetario de Montevideo, para recrear las canciones de aquel trío y rendirle un especial homenaje.

Una nueva Travesía reunirá a las cantantes Aidita Martínez, Gabriela Morgare y Paola Larrama, que recrearán la misma propuesta, el formato vocal y el repertorio del trío, junto con la Orquesta Las Señoras . Martínez, cantante con rica experiencia en el jazz local y en varios proyectos colectivos y como solista, es quien tuvo la idea de esta reunión musical y es la directora artística del concierto.

Morgare es una cantante con una extensa experiencia en la escena tanguera, tiene varios discos publicados y un caudal expresivo que desborda ampliamente los límites del tango. Y Larrama, la más joven de las tres, tiene una interesante carrera en el teatro local, como actriz, directora y dramaturga (recientemente estrenó una adaptación de Un cuarto propio, de Virginia Woolf), y en paralelo integra varios proyectos musicales, como Mira La Rama y el colectivo El No Viento de la Luna, que rinde tributo a Eduardo Darnauchans.

Morgare y Larrama son, además, las dos cantantes de la Orquesta Las Señoras, un destacado conjunto instrumental y vocal montevideano que será el otro protagonista de Una nueva Travesía , ya que estará a cargo de la sección instrumental. Su pianista, Mayra Hernández, es quien está a cargo de los arreglos y la dirección musical del concierto. Completarán la formación Verónica Rumbo (bandoneón), Virginia Álvarez (contrabajo), Julieta Garrido y Mariana Chilindrón (violines) y Gisselle Fernández (viola).

Mariana Ingold, Estela Magnone y Mayra Hugo en la portada original de ‘Ni un minuto más de dolor’, tomada por Mario Marotta en el Bar Coruñés. Little Butterfly Records - Ayuí-Tacuabé

Según contaron a Búsqueda Martínez y Morgare, Una nueva Travesía contará con la presencia como invitadas de Magnone, Ingold y Hugo, que cantarán en algunas canciones. También estará como invitada, como cantante, Carmen Pi. Las organizadoras prefieren no adelantar más detalles para preservar las novedades hasta el estreno. Solo adelantaron que el espectáculo contará con una muy ambiciosa puesta en escena visual, basada en proyecciones de alta definición en la bóveda del Planetario, que incluyen entrevistas nuevas a las protagonistas y material de archivo. La primera función ya agotó las 160 butacas disponibles y para el viernes 4 aún quedan entradas en Tickantel a $ 900.

Delicadeza y respeto

“El disco de Travesía es muy importante y necesitaba ser abordado con mucha delicadeza y mucho respeto”, dijo Martínez. “Yo quería que, como en Travesía, fuesen todas músicas mujeres, pero que en lo musical hubiese una relectura, una reversión de las canciones adaptadas a una nueva instrumentación. Siento que es como tomar aquella antorcha y darle un nueva dirección. Tenía una idea de por dónde ir, pero fue cuando conocí a la Orquesta Las Señoras que decidí que ese era el formato que quería. Ya conocía a Paola Larrama y a través suyo le hice la propuesta al grupo. Así fue que cuadró esta idea”.

Aidita destaca que Travesía es el primer grupo en que “las mujeres hicieron todo”: “Está la impronta de Jaime en la producción, pero está la composición de Estela Magnone en gran parte del disco y la ideación de los arreglos vocales, construidos entre las tres. Ellas pensaron este formato teniendo la visión de que tenían que lograr tocar esto en vivo de la misma manera que sonaba en el disco. Y en esa decisión hay un montón de cosas que fueron el puntapié de muchísimas músicas mujeres en los tiempos posteriores. Si bien había muchas mujeres en la vuelta, como Laura Canoura, Colomba Biasco y tantas otras, su influencia fue decisiva”.

Mayra Hugo, Mariana Ingold y Estela Magnone con Leo Maslíah y Alberto Magnone en un ensayo de Travesía Archivo Estela Magnone

También subraya el hecho de que Travesía se armó en dictadura, con las dificultades extra que ello implicó: “Mayra y Estela cantaban juntas en coros y conocían a Fernando Cabrera, que les sugirió la idea de que llamaran a Mariana, que estaba en Europa, para hacer un trío. ¡Y Mariana se vino! Para grabar y tocar, tuvieron que pasar la inspección oficial de las letras. Fue muy valiente y valioso”.

Una nueva Travesía es un proyecto que ha demandado un extenso trabajo durante el último año. Los ensayos comenzaron en marzo y la preparación se remonta al año pasado. “Hicimos una tarea muy minuciosa de transcripción de letras, corroboradas con ellas, y de los arreglos musicales de las versiones originales. Después, Mayra Hernández confeccionó los nuevos arreglos de la orquesta, con instrumentos totalmente distintos. Fue una verdadera reinvención musical, un trabajo apoteótico”.

Travesía en un recital, en 1983. Archivo Estela Magnone

“Es fantástico lo que hizo Mayra con los arreglos”, dijo a Búsqueda la cantante Gabriela Morgare, que también es abogada, algo que ella menciona como determinante en el origen de su vínculo con Travesía y con estas canciones. “En los 80, cuando cursaba Derecho estudiaba con un gran amigo y músico llamado Fernando Delgado, hoy destacado laboralista, que me hizo conocer a Cabrera, a Mateo y a Travesía. Aún conservo el casete de ese disco, que lo grabé en su casa, y que escuché durante mucho tiempo. Morí con Travesía, a tal punto que cuando formé mi primer grupo, cantábamos varios temas del disco, como Carbón y sal y Para. Cuando Aidita me hizo esta propuesta el sí fue inmediato. La gente me conoce más como tanguera, pero amo la música de esa época, y particularmente de Travesía, que me permitió descubrir a estas tres grandes mujeres uruguayas cantando juntas”.

Magnone-Ingold-Hugo

Existe amplio consenso en considerar a Travesía como el primer grupo íntegramente femenino de la música popular uruguaya en componer, arreglar e interpretar vocal e instrumentalmente su repertorio. El trío tuvo una trayectoria efímera pero muy notoria, y fue sucedido pocos años después por Las Tres, otro recordado trío formado por Magnone, Laura Canoura y Flavia Ripa.

Anuncio de un concierto de Travesía en el Teatro Circular publicado en el diario El País, en julio de 1983. Archivo Estela Magnone

Con Travesía, la música uruguaya ganó un sonido nuevo, que no estaba en el panorama discográfico, el de las ricas y variadas armonías vocales que plasmaron las tres artistas en las 12 canciones del disco. Las tres tenían una amplia trayectoria en el ambiente coral uruguayo. Magnone fue la principal letrista y con Hugo aportaron influencias del folclore, la música brasileña, el pop y la experimentación vocal.

Junto con las composiciones propias, especialmente de Estela Magnone, autora de siete de las 12 músicas, el disco incluye autorías y letras de Fernando Cabrera (En este momento y Para); Eduardo Darnauchans (Los domingos, Una canción gratuita y Algunos reproches); Daniel Magnone (Ana), y de Jorge Galemire (Claros). También está la versión primigenia de Carbón y sal, canción de Estela Magnone y Jaime Roos que luego inspiró el disco Mujer de sal junto a un hombre vuelto carbón, que ambos grabaron a dúo, en 1986.

Andenes, con letra y música de Magnone, merece un párrafo aparte. Es una canción adelantada a su época, ya que en las antípodas de la oda al amor romántico reivindica el empoderamiento de la mujer ante el fin de una relación de pareja y bien podría integrar una antología de canciones feministas uruguayas.

Las ventanas de mi casa / Hoy se abrieron, de repente / Y sé que he sobrevivido / Al ahogo del ausente / Las paredes de mi casa / Soportaron el temblor / Y descubro con asombro / Que tal vez así es mejor / Que no vale tu abandono / Ni un minuto más de dolor / Que mi llanto desolado / Fue de todo lo peor.

En 1989 fue reversionada por Las Tres, en una versión mucho más pop, cantada por Laura Canoura y Flavia Ripa, con arreglos protagónicos de los sintetizadores de Magnone y con una potente base de bajo y batería. Luego, en 2000, la canción tuvo un regreso por todo lo alto cuando fue incluida por Roos en Contraseña, su gran disco de versiones.

Mayra Hugo, Estela Magnone y Mariana Ingold en 1983. Archivo Estela Magnone

Ni un minuto más de dolor es un disco bello, audaz, en muchos sentidos vanguardista y sofisticado en su factura. La producción, de Jaime Roos, resulta clave, ya que la docena de canciones de aires pop-folk fusionados con una inconfundible impronta beatlera tienen una gran coherencia sonora y conceptual. Es un álbum de aires globales y también locales, que sigue sonando contemporáneo y que conserva, cuatro décadas después, total vigencia, influencia y poder inspirador. No es casualidad este proyecto, que refleja el interés de las nuevas generaciones por estas canciones y por esta estética vocal e instrumental. De hecho, Magnone e Ingold, que con el tiempo devinieron dos de las cantautoras fundamentales de la historia de la música uruguaya, acaban de ser reconocidas por la Dirección Nacional de Cultura con la Medalla Delmira Agustini, que reconoce el mérito artístico y cultural a figuras de trayectoria.

Con el tiempo, Ni un minuto más de dolor se convirtió en una obra de culto. Hoy es reconocido como un álbum fundamental de la música uruguaya por la originalidad de su lenguaje y por la originalidad de sus arreglos, y como tal forma parte del canon. Tras su publicación original, en vinilo y en casete, en 1999 fue recuperado para la recordada colección en CD 30 Años de Música Uruguaya, de la revista Posdata; está entre el centenar de títulos que el crítico y divulgador Andrés Torrón incluyó en su valioso libro antológico 111 discos uruguayos, y en 2022 fue reeditado en vinilo por el sello Little Butterfly Records, en conjunto con el español Vampi Soul, una edición que sigue disponible y que permite apreciar esta joya de la música uruguaya en las condiciones que, con justicia musical y poética, merece.